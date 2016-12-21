Шале нового уровня для настоящих морозов

Идеальные дома действительно существуют! Но как найти свой личный идеальный дом? Для начала, следует определить ваши реальные желания и возможности. Так, для большинства из нас идеальным представляется недорогой дом ценой в ~4 млн рублей, достаточно большой для воплощения всех своих мечт и при этом — современный, стильный и, что очень важно, теплый.

Именно такое шале в стиле модерн мы вам сегодня и представляем. Трехэтажный проект можно воплотить в достаточно бюджетной манере в формате под отделку, но конкретно этот имеет фасады из натурального дерева и дорогостоящую отделку. Тем не менее, его формат площадью в 170 кв. метров (+подвал) и достаточно понятная планировка могут стать частью и более скромного строительства.