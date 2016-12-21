Шале нового уровня для настоящих морозов

Идеальные дома действительно существуют! Но как найти свой личный идеальный дом? Для начала, следует определить ваши реальные желания и возможности. Так, для большинства из нас идеальным представляется недорогой дом ценой в ~4 млн рублей, достаточно большой для воплощения всех своих мечт и при этом — современный, стильный и, что очень важно, теплый.
Именно такое шале в стиле модерн мы вам сегодня и представляем. Трехэтажный проект можно воплотить в достаточно бюджетной манере в формате под отделку, но конкретно этот имеет фасады из натурального дерева и дорогостоящую отделку. Тем не менее, его формат площадью в 170 кв. метров (+подвал) и достаточно понятная планировка могут стать частью и более скромного строительства.
Авторы из студии Chevallier Architectes сделали так, чтобы этот удивительный дом стал произведением искусства. Выполненный в современной манере, он имеет реечную отделку фасадов, асимметричную форму и очарование традиционного шале.
Дом расположен в Шамони (Chamonix) и является реконструированной постройкой. Ранее он был обычным старым деревянным сараем, который встретил архитекторов в абсолютно запущенном состоянии. В процессе реконструкции профессионалы выбрали трехэтажный формат (+цоколь) для нового дома и сделали дом максимально современным и теплым, утеплив слоем минеральной ватой (35 см – стены и 30 см – кровля), что делает готовое здание весьма энергоэффективным. Он иллюстрирует видение архитектора о будущем современных домов в горах, а высококачественные материалы, инновационные решения, панорамное остекление и легкий оттенок традиционного шале позволяют нам говорить о новом стиле в архитектуре.
А еще дом отражает философию жизни самого автора-архитектора: каждый человек является актером на сцене повседневной жизни, и быть открытым миру — это значит играть профессионально. В целом же здание придерживается принципов симметрии с нарочитой угловатостью и легкими акцентами в виде пристройки из гаража.
Реальная стоимость реализации этого эксклюзивного проекта во Франции — €473,000. Дом был завершен в 2015 году.
На первом этаже мы найдем гостиную, кухню, прихожую, кладовую, бойлерную и ванную комнату. На втором этаже нас ждут три комнаты (две детские + кабинет) и две ванные комнаты. На третьем — главный мастер-сьют на мансарде с шикарной ванной комнатой и гардеробной. На цоколе без окон, невидимом для нас с улицы, расположены винный погреб и домашний кинотеатр.
На втором этаже мы найдем две спальни, кабинет и ванную комнату. У всех спален есть панорамное остекление, при одной — красивый деревянный балкон с панорамой гор. Из окон открываются красивые виды на атмосферные деревянные домики в стиле шале в округе.
Интересен и формат остекления — здесь главное панорамное окно является не открывающимся и не имеет обычной видимой широкой рамы, а лишь тонкую полоску по периметру. Также здесь нет и встроенных в пол конвекторов, ведь отопление реализовано на основе теплового насоса и «теплого пола».
Удивительная мансардная спальня имеет потрясающий вид на лес.
Мансардная ванная комната расположена рядом.
На цоколе мы нашли домашний кинотеатр, оформленный в характерной цветовой гамме.
Этот блок остекления относится к одной из спален на втором этаже.
Специальные нагревательные элементы на террасе позволяют снегу не застаиваться у окон. Стоимость такой идеи невелика, но она позволяет полностью освободить вас от работы по уборке на любой территории. Кроме того, она дает в любом климате обустроить первый этаж прямо на уровне земли, с террасой, дополняющей гостиную, а затем плавно переходящей в газонную площадку, сад.
За фотографии мы отдельно благодарим фотографа Alexandre Mermillod.
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