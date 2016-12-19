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​Шале, которому 70 лет

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Дома в стиле модерн
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Сибирь? Урал? Снежные зимы? Морозы до -30? В таком доме абсолютно ничего не страшно. Высокий цоколь с этажом под сауну и комнаты отдыха, потрясающая кухня-столовая на втором этаже с гостиной открытого плана и террасой, а также невероятно атмосферные мансардные спальни — три с ванной комнатой на каждый угол мансарды. Все эти детали отлично вписываются в формат семейного коттеджа за городом!

В оригинале дом был построен 70 лет назад и перестроен фирмой Chevallier Architectes. Он расположен в Шамони (Chamonix, France) и ранее являлся летней резиденцией без отопления, а теперь — домом для всесезонного проживания!

​Удивительный дом!

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Дома в стиле модерн
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

Еще раз рассмотреть планировке этого дома можно на этом фото. Наверху мы найдем две фронтальные спальни, в центре — кухню-гостиную, внизу — две детские (или гостевые) спальни.

​Из чего сейчас строят шале

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Дома в стиле модерн
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

Дом построен из стекла, металла и традиционной древесины лиственницы, использует трехкамерные стеклопакеты. Отопление реализовано на основе системы из «теплого пола» и теплового насоса. В спальнях и детской добавлены встроенные в пол конвекторы отопления вдоль окон, что позволяет сделать сон максимально комфортабельным даже в сильную вьюгу! Сам проект имел ряд существенных ограничений и из-за базирования на основе старой постройки и ее фундамента, и из-за расположения в районе, который является зоной частого схода лавин.

​Кухня и гостиная

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Кухня в стиле модерн
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

Современная кухня с функциональным островом и столовая рядом расположены на первом (втором после цоколя) этаже. Здесь же находятся гостиная, гостевая ванная комната с зоной прачечной, гардеробная и прихожая.

Контраст дикой, брутальной, истинно альпийской природы, снежных зим и величественного пейзажа за окном со столь современным интерьером в стиле минимализм вызывает восхищение!

​Гостиная

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Гостиная в стиле модерн
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

Перемещаясь в небольшую гостиную, мы видим из окна горы, лес и понимаем, что шале расположено на склоне.

​Планировка дома

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Окна и двери в стиле модерн
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

Кроме трех спален на мансарде есть еще две гостевые спальни на цокольном этаже, которые могут быть использованы и как детские. Итого в доме общей площадью около 250 кв. метров — 5 спален, небольшая гостиная, кухня-столовая, сауна, три ванных комнаты и пара подсобных помещений.

​Отзыв о своей работе

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Гостиная в стиле модерн
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

Специалисты из данной студии описали свою работу и отношение к ней на официальном сайте. Далее цитата: «Мы считаем нашу работу и архитектуру в целом подлинным искусством и непрерывно ищем новые идеи, чтобы придать своим проектам уникальность, отражающую наши принципы и эстетические вкусы. Сочетание различных материалов — дерева, металла, стекла — с продуманным освещением делает наши работы особенно эффектными. При этом они гармонично вписываются в ландшафт и выполнены с заботой об окружающей среде».

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​Мансардная спальня

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Спальня в стиле модерн
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

Одна из главных мансардных спален выглядит именно так. Очаровательная, с панорамным видом на горы, она является образцом современного дизайна в стиле шале.

​Ванная на мансарде

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Ванная комната в стиле модерн
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

Еще одним прекрасным интерьером в копилке этого проекта является ванная комната с отделкой акцентной стены декоративным камнем под сланец.

​Балкон

Chalet DAG, Chevallier Architectes Chevallier Architectes Дома в стиле модерн
Chevallier Architectes

Chevallier Architectes
Chevallier Architectes
Chevallier Architectes

По альпийской традиции, вдоль гостиной и кухни здесь тянется балкон с деревянными перилами и современными стеклянными экранами.

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