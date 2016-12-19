​Шале, которому 70 лет

Сибирь? Урал? Снежные зимы? Морозы до -30? В таком доме абсолютно ничего не страшно. Высокий цоколь с этажом под сауну и комнаты отдыха, потрясающая кухня-столовая на втором этаже с гостиной открытого плана и террасой, а также невероятно атмосферные мансардные спальни — три с ванной комнатой на каждый угол мансарды. Все эти детали отлично вписываются в формат семейного коттеджа за городом!

В оригинале дом был построен 70 лет назад и перестроен фирмой Chevallier Architectes. Он расположен в Шамони (Chamonix, France) и ранее являлся летней резиденцией без отопления, а теперь — домом для всесезонного проживания!