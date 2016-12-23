Артистичная московская квартира в стиле люкс

Может ли квартира стать идеальной, если в оригинале вы четко видели ее недостатки? Может! Если выбрать правильных дизайнеров и с их помощью найти уникальное решение в формате стиля, который одним своим присутствием решит все ваши проблемы.

Авторы данного проекта дизайнеры из студии Юдин и Новиков сделали почти невозможное – они полностью преобразили пространство, подчинили его новым правилам и прямо в столице создали атмосферу люксовой ривьеры или 5* отеля на лучшем курорте. Элегантная динамика интерьеров в данном случае сопровождается теплой цветовой гаммой, удивительной гармонией аксессуаров и акцентов и при этом отличается практичностью и современностью, как в повседневной жизни, так и в поддержании порядка в доме.