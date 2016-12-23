Артистичная московская квартира в стиле люкс

Может ли квартира стать идеальной, если в оригинале вы четко видели ее недостатки? Может! Если выбрать правильных дизайнеров и с их помощью найти уникальное решение в формате стиля, который одним своим присутствием решит все ваши проблемы.
Авторы данного проекта дизайнеры из студии Юдин и Новиков сделали почти невозможное – они полностью преобразили пространство, подчинили его новым правилам и прямо в столице создали атмосферу люксовой ривьеры или 5* отеля на лучшем курорте. Элегантная динамика интерьеров в данном случае сопровождается теплой цветовой гаммой, удивительной гармонией аксессуаров и акцентов и при этом отличается практичностью и современностью, как в повседневной жизни, так и в поддержании порядка в доме.
Люксовые квартиры всегда имеют особенную атмосферу. Качественные материалы не просто красиво смотрятся на фотографиях, но и создают ультра-комфортабельную обстановку и настроение. В процессе выбора конкретных материалов может показаться, что между одним и другим, например, итальянским брендом разница совсем небольшая, но лишь дизайнер знает, что именно даст вам тот результат, который вы хотите. Воплотит настоящую, а не показную роскошь, в которой жить будет – одно удовольствие.
Современные люксовые стили имеют множество направлений. Одно из них – ар-деко и неоклассика, популярные в США и Канаде, которые могут быть реализованы как на средний, так и на ультра-впечатляющий бюджет. В Европе среди люксовых проектов популярны минимализм и модерн, которые будто соревнуются с исторической архитектурой, которая здесь повсюду, и пытаются переиграть образ города или улицы. Тем не менее, существуют и особенные международные тенденции, среди которых – яхтенный люксовый стиль. Это уникальное сочетание дорогих тканей, капельки гламура и люксовой древесины вызывает уважение у любого ценителя теплого образа традиционного дома.
Так, эта артистичная квартира в Москве выполнена в подобной тематике. Декоративные панели на стенах, шикарный паркет, элитная мягкая мебель и глянцевые детали сочетаются здесь в особом ансамбле, который представляется нам идеальным образом для жизни в конкретно взятом городе. Он балансирует динамику Москвы, заставляет ее будто бы подчиниться особенной атмосфере интерьеров, облагораживает любые начальные условия и при этом вовсе не смотрится имитацией какого-то стиля или «русским вариантом» определенного дизайнерского направления.
Так, подобный подход к дизайну квартиры в мегаполисе становится ультра-практичным. Вы получаете настроение в интерьере, которое полностью затмевает любое расположение, любой вид из окна или же подчеркивает люксовые панорамы ночного города.
Эксклюзивность данного стиля в РФ однозначна. Здесь мы не найдем множество похожих проектов, как в ситуации с барокко, и ваша квартира может стать образцом для подражания, но никак не «еще одной в ряду».
Яхтенный стиль использует исключительно качественные материалы, включая натуральный камень, керамогранит, редкие породы древесины, натуральное дерево, сталь и стекло высшего качества, брендовую мебель и современную отделку с интеграцией системы «Умный Дом», программируемой подсветки, климат-контроля и т.п.
Эта квартира порадовала нас своей атмосферой бутик-отеля, приятными сочетаниями в цветах, прекрасными комбинациями из текстиля и материалов, а также общим образом сбывшейся мечты!
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