Квартира мечты на море

Иметь квартиру или домик на море – большая удача. Такие города, как Ялта, Анапа и Сочи хороши не только в летний период, вплоть до конца октября они радуют своей погодой и удивительной атмосферой. Даже зимой здесь лучше, климат умеренней, похож на европейский.
Авторы дизайн-проекта этой квартиры полностью поддерживают желание владельцев сделать ее ультра-современным местом для жизни. Было очень важно, чтобы квартира была практичной, легкой в уборке, технологичной и в принципе облегчала, налаживала быт сама по себе. Так, профессионалы из студии VITTA GROUP придумали особенную концепцию интерьера, который из комнаты в комнату гармонично сочетает в себе встроенные системы хранения, гарнитуры и гардеробные с современным декором и дизайнерскими акцентами.
Дизайн гостиной в этой квартире выполнен с любовью к предельной лаконичности. Здесь можно по-настоящему расслабиться, интерьер не является шоу, на которое нужно постоянно реагировать, а скорее фоном для вашей новой комфортабельной жизни. Кроме того, в этом проекте мы нашли строгую практичную направленность – 90 кв. метров становятся вовсе не 90 квадратами для ежедневной уборки, но реальным местом для жизни без хлопот.
90 кв. метров мечты на море – в ЖК Лотос, Ялта – могут перевернуть жизнь кого угодно! Сюда можно сорваться на выходные посреди апрельской московской слякоти, насладиться майскими каникулами, вместо лагеря, который еще нужно досконально проверять, отправить детей с мамой или няней на все лето.
Так, данная квартира может стать и местом для постоянной жизни, например, одного фрилансера или его с семьей и детьми. Кроме того, она является и прекрасным местом для традиционного 1-2 недельного отдыха в разгар лета.
Шикарная кухня в стиле минимализм поражает своими глянцевыми фасадами, в которых отражаются пейзажи из окон. Современный подход к дизайну кухонного гарнитура остается самым практичным – интегрированная подсветка и бытовая техника облегчают кулинарию минимум в два раза.
Выбранная цветовая гамма отлично соответствует настроению, с которым мы всегда приезжаем на курорт. Кажется, что небо стало выше, блики на море – особенные, а окружающие нас деревья, цветы и дома буквально помогают нам в том, чтобы почувствовать себя счастливыми.
Ялта – один из особенных курортов на Черном море, который славится своим удивительным для Крымского полуострова климатом с обилием зелени. Здесь ты видишь совершенно иной Крым, более изобильный и даже слегка тропический.
Данная квартира следует концепции современного жилья по всем пунктам – ее дизайн универсален, имеет технологичную начинку, встроенное освещение, современную планировку и практичную мебель, которая не требует особенного обращения. Кроме того, дизайн-проект данной квартиры особенно гармонично смотрится в общем образе – комнаты здесь дополняют друг друга, а не соперничают в ярких красках.
В планировке квартиры мы найдем современный подход, позволяющий использовать имеющуюся площадь эффективно и с размахом. Так, 90 кв. метров становятся отличным вариантом для жизни семьи с высокой планкой по комфорту.
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