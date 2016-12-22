Квартира мечты на море

Иметь квартиру или домик на море – большая удача. Такие города, как Ялта, Анапа и Сочи хороши не только в летний период, вплоть до конца октября они радуют своей погодой и удивительной атмосферой. Даже зимой здесь лучше, климат умеренней, похож на европейский.

Авторы дизайн-проекта этой квартиры полностью поддерживают желание владельцев сделать ее ультра-современным местом для жизни. Было очень важно, чтобы квартира была практичной, легкой в уборке, технологичной и в принципе облегчала, налаживала быт сама по себе. Так, профессионалы из студии VITTA GROUP придумали особенную концепцию интерьера, который из комнаты в комнату гармонично сочетает в себе встроенные системы хранения, гарнитуры и гардеробные с современным декором и дизайнерскими акцентами.