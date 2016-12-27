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До и После: Стройка коттеджа в Самаре

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Лазурный коттедж в поселке Горелый хутор, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Дома в стиле минимализм
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Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи презентовала для нас этот проект под названием Лазурный коттедж в п. Горелый Хутор (Самара). Мы благодарим за возможность показать, как выглядит строительство современного дома на различных этапах. 

​Какой материал выбрать для строительства

Лазурный коттедж в поселке Горелый хутор, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Дома в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Лазурный коттедж в поселке Горелый хутор

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Монолитные и каркасные коттеджи становятся все более популярными на российском рынке, и поэтому стоит обратить внимание и на данные технологии. Но для самостоятельного строительства монолитный и каркасный варианты не подходят, для этого нужны высококвалифицированные специалисты с опытом. Здесь стоит задуматься об обычном блочном варианте.

В любимых нами польских проектах используется керамический блок Porotherm, который удивительно универсален, стоит недорого и является достаточно теплым для нашего климата.

​Как выбрать проект

Лазурный коттедж в поселке Горелый хутор, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Дома в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Лазурный коттедж в поселке Горелый хутор

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Для начала стоит точно представлять себе свой участок, будущий забор, виды из окон. Без этого вам не подобрать правильный проект дома, даже если вы хорошо разбираетесь в планировках. Потому сначала нужно купить реальный участок, а затем уже искать проект дома.

В данном случае участок является вытянутой формы, поэтому шикарный блок остекления в центре и балкон главной спальни стоят на своем месте, обеспечивая прекрасный вид на сад. Для более широких участков подойдут и другие проекты, асимметричные, в форме буквы «Г» или даже «П».

Можно выбрать лиюо готовый проект у фирмы-проектировщика, либо заказать оригинальный, как сделали клиенты Дарьи Вояджи. В последнем варианте вы получаете 100% адаптивность и возможность самому вносить правки, добавлять, например, гардеробные и ванные комнаты там, где сочтете нужным. Универсальный проект купить и возвести может получиться быстрее, а готовый результат в любом случае будет как минимум комфортабельным на европейском уровне.

​Как оформить фасады дома

Лазурный коттедж в поселке Горелый хутор, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Дома в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Лазурный коттедж в поселке Горелый хутор

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Самый дешевый вариант – штукатурка, и в 50-70% случаев оказывается самым верным. Даже простой проект коттеджа, окрашенный в идиллический пригородный белый, бледно-голубой, желтый сорбет или ванильный выглядит очень хорошо.

Другие варианты – декоративный камень, декоративные деревянные панели, композитные материалы на основе минералов и сайдинг также стоит учесть, но они могут очень сильно увеличить стоимость дома.

Цвет кровли стоит выбирать с осторожностью, но тем не менее мы советуем вам не ограничивать себя оранжевыми и шоколадными оттенками, подумать о модных фиолетовых или черных крышах, а также о цвете морской волны, как в этом удивительном проекте.

​Как выбрать стиль в дизайне интерьера

Лазурный коттедж в поселке Горелый хутор, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Дома в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Лазурный коттедж в поселке Горелый хутор

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

В дизайне интерьера очень важна гармония. Если вы хотите сделать атмосферу аристократичной, то лучше выбирайте стили ар-деко и транситионал, нежели классику. Классика – очень парадный стиль в дизайне, который по атмосфере не подходит к семейным домам с маленькими детьми. При этом американская неоклассика подходит всем и сразу – молодым семьям, большим и маленьким семьям, семьям с детьми-подростками, малышами и без детей.

Если вам нравятся яркие тематические стили, такие как прованс, шебби-шик и ар-деко, их можно лаконично вписать в атмосферу неоклассики в конкретной комнате – спальне, кабинете, коридоре, частично на кухне.

​Как сделать полноценное крыльцо

Лазурный коттедж в поселке Горелый хутор, Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи Дома в стиле минимализм
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Лазурный коттедж в поселке Горелый хутор

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи
Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи

Крыльцо – очень важная часть дома, о которой неоправданно можно позабыть на этапе строительства и планирования. Чем больше крыльцо, тем больше у вас возможностей для хранения и даже отдыха в этой части дома. Американское крыльцо может иметь площадь от 30 до 80 кв. метров, в различных викторианских и современных стилях. Для России крыльцо должно быть на уровне самого дома, иметь достаточно высокий цоколь, а также навес от снега и дождя. Лучше всего, если кровлю будут поддерживать декоративные колонны.

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