До и После: Стройка коттеджа в Самаре

Студия архитектуры и дизайна Вояджи Дарьи презентовала для нас этот проект под названием Лазурный коттедж в п. Горелый Хутор (Самара). Мы благодарим за возможность показать, как выглядит строительство современного дома на различных этапах.
Монолитные и каркасные коттеджи становятся все более популярными на российском рынке, и поэтому стоит обратить внимание и на данные технологии. Но для самостоятельного строительства монолитный и каркасный варианты не подходят, для этого нужны высококвалифицированные специалисты с опытом. Здесь стоит задуматься об обычном блочном варианте.
В любимых нами польских проектах используется керамический блок Porotherm, который удивительно универсален, стоит недорого и является достаточно теплым для нашего климата.
Для начала стоит точно представлять себе свой участок, будущий забор, виды из окон. Без этого вам не подобрать правильный проект дома, даже если вы хорошо разбираетесь в планировках. Потому сначала нужно купить реальный участок, а затем уже искать проект дома.
В данном случае участок является вытянутой формы, поэтому шикарный блок остекления в центре и балкон главной спальни стоят на своем месте, обеспечивая прекрасный вид на сад. Для более широких участков подойдут и другие проекты, асимметричные, в форме буквы «Г» или даже «П».
Можно выбрать лиюо готовый проект у фирмы-проектировщика, либо заказать оригинальный, как сделали клиенты Дарьи Вояджи. В последнем варианте вы получаете 100% адаптивность и возможность самому вносить правки, добавлять, например, гардеробные и ванные комнаты там, где сочтете нужным. Универсальный проект купить и возвести может получиться быстрее, а готовый результат в любом случае будет как минимум комфортабельным на европейском уровне.
Самый дешевый вариант – штукатурка, и в 50-70% случаев оказывается самым верным. Даже простой проект коттеджа, окрашенный в идиллический пригородный белый, бледно-голубой, желтый сорбет или ванильный выглядит очень хорошо.
Другие варианты – декоративный камень, декоративные деревянные панели, композитные материалы на основе минералов и сайдинг также стоит учесть, но они могут очень сильно увеличить стоимость дома.
Цвет кровли стоит выбирать с осторожностью, но тем не менее мы советуем вам не ограничивать себя оранжевыми и шоколадными оттенками, подумать о модных фиолетовых или черных крышах, а также о цвете морской волны, как в этом удивительном проекте.
В дизайне интерьера очень важна гармония. Если вы хотите сделать атмосферу аристократичной, то лучше выбирайте стили ар-деко и транситионал, нежели классику. Классика – очень парадный стиль в дизайне, который по атмосфере не подходит к семейным домам с маленькими детьми. При этом американская неоклассика подходит всем и сразу – молодым семьям, большим и маленьким семьям, семьям с детьми-подростками, малышами и без детей.
Если вам нравятся яркие тематические стили, такие как прованс, шебби-шик и ар-деко, их можно лаконично вписать в атмосферу неоклассики в конкретной комнате – спальне, кабинете, коридоре, частично на кухне.
Крыльцо – очень важная часть дома, о которой неоправданно можно позабыть на этапе строительства и планирования. Чем больше крыльцо, тем больше у вас возможностей для хранения и даже отдыха в этой части дома. Американское крыльцо может иметь площадь от 30 до 80 кв. метров, в различных викторианских и современных стилях. Для России крыльцо должно быть на уровне самого дома, иметь достаточно высокий цоколь, а также навес от снега и дождя. Лучше всего, если кровлю будут поддерживать декоративные колонны.
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