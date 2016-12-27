До и После: Стройка коттеджа в Самаре

Для начала стоит точно представлять себе свой участок, будущий забор, виды из окон. Без этого вам не подобрать правильный проект дома, даже если вы хорошо разбираетесь в планировках. Потому сначала нужно купить реальный участок, а затем уже искать проект дома.

В данном случае участок является вытянутой формы, поэтому шикарный блок остекления в центре и балкон главной спальни стоят на своем месте, обеспечивая прекрасный вид на сад. Для более широких участков подойдут и другие проекты, асимметричные, в форме буквы «Г» или даже «П».

Можно выбрать лиюо готовый проект у фирмы-проектировщика, либо заказать оригинальный, как сделали клиенты Дарьи Вояджи. В последнем варианте вы получаете 100% адаптивность и возможность самому вносить правки, добавлять, например, гардеробные и ванные комнаты там, где сочтете нужным. Универсальный проект купить и возвести может получиться быстрее, а готовый результат в любом случае будет как минимум комфортабельным на европейском уровне.