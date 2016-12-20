Бунтарь, Идеалист, Романтик: 6 кухонь под 6 характеров

Для тех, кто не может представить себе жизнь за пределами мегаполиса, лучше всего подойдет скандинавский стиль с элементами лофта. Он поддерживает динамику в интерьере, следит за тем, чтобы квадратные метры оставались на 100% эксплуатируемыми и экономит вам средства. IKEA в данном случае представляет лучшие, самые удобные и самые красивые варианты для настоящего жителя мегаполиса.

Скандинавский стиль идеален не просто для урбаниста-одиночки, но и для современной городской семьи, которая стремится к тому, чтобы оптимизировать свою жизнь и повысить ее комфортабельность.