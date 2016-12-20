Бунтарь, Идеалист, Романтик: 6 кухонь под 6 характеров

Найдите своей характер и поймите, что вам действительно нужно! 6 потрясающих кухонь от студии D-SAV показывают, как настоящие профессионалы подбирают стиль интерьера, декор и акценты в соответствии с нуждами каждого клиента и отдельно взятой семьи!
Для тех, кто не может представить себе жизнь за пределами мегаполиса, лучше всего подойдет скандинавский стиль с элементами лофта. Он поддерживает динамику в интерьере, следит за тем, чтобы квадратные метры оставались на 100% эксплуатируемыми и экономит вам средства. IKEA в данном случае представляет лучшие, самые удобные и самые красивые варианты для настоящего жителя мегаполиса.
Скандинавский стиль идеален не просто для урбаниста-одиночки, но и для современной городской семьи, которая стремится к тому, чтобы оптимизировать свою жизнь и повысить ее комфортабельность.
Капелька индастриала и средиземноморского стиля, насыщенные оттенки красного и оранжевого, а также большое количество разнообразной бытовой мини-техники для готовки – это то, что нужно на кухне семьянину, который любит готовить.
Мужчина, что занимает должность шеф-повара в своей семье, обязательно оценит стальные столешницы, очень удобные и долговечные, легкие в уборке и эксплуатации, а также возможность хранить большинство неиспользуемых продуктов и техники в отдельной кладовой (4-5 кв. метров).
Для бунтарской натуры контроль и организация – это то, что должно приходить извне, делать жизнь проще. Технологичная кухня в стиле минимализм, лофт или индастриал в данном случае подойдет вам лучше всего.
Для бунтаря, который хочет двигаться быстрее, достигать вершин, постоянно пробовать что-то новое, удобная площадка для экспериментов должна быть в каждой комнате дома. Так, на кухне мы советуем использовать центральный остров, как в этом проекте от студии D-SAV, который совмещает не только варочную, разделочную и даже столовую поверхность, но и позволяет легко работать на кухне с гаджетами. Тут же, на столе может стоять либо планшет на подставке с открытым кулинарным сайтом, либо ноутбук возле кресла, где можно сесть, чтобы завершить офисную работу, пока выпекается пирог.
Для тех, кто точно знает, чего он хочет, и делает все только по-своему, мы представляем легкую классику в современном прочтении. Идеалист черпает вдохновение из мира вокруг, и насыщенный интерьер может помочь ему в этом.
Такая кухня подойдет вам, если вы, так же как и профессионалы из D-SAV, цените каждый миллиметр эстетики в интерьере, завораживаетесь акцентами и мелкими деталями, а также неравнодушны к изысканной классике.
Современный стиль, скомбинированный с блеском ар-деко, идеально подойдет карьеристу, который не видит в своей жизни преград – лишь еще более захватывающие возможности. Такой стиль требует перфекционистичного, активного и последовательного подхода, яркого характера и апартаментов с высокими потолками.
И мужчине, и женщине данный стиль подойдет идеально, если в интерьере они ценят элегантность и во всем стремятся к совершенству. Данный стиль – удачный вариант как для однушки в новостройке, так и для пентхауса.
Для романтика нет ничего, что могло бы разрушить его особенный взгляд на мир, полный восторженного позитива. Он по-настоящему умеет влюбляться в вещи, детали, узоры и очень ценит подобную атмосферу в своем доме.
Так, стили прованс (и более современный вариант для романтиков – гламурный шик) подойдут для дизайна кухни с настроением нежного очарования. Здесь основой является гарнитур с изысканными деталями, качественный текстиль и предметы искусства на стенах.
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