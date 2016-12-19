​Компактный дом в 114 метров

Современный и очень простой дом, который можно получить, вложив минимум средств — это все равно огромный пласт работ для архитектора и дизайнера. Простота достигается вовсе не тем, что вы покупаете все самое дешевое и небольшое, не слишком яркое, а именно дизайн-проектом, в котором учитываются и цены, и внешний вид материалов.
Скандинавский стиль – один из самых аскетичных на вид, но в оригинале в Норвегии, Швеции и Дании он не считается чем-то особенным. Ровно так же, как и средиземноморский в Испании, Турции или Италии. А здесь архитектор из дешевых материалов, самых доступных в регионе, создал потрясающий проект на основе двух этих направлений.
Строители из Yogo Homes любят совмещать несовместимое и при этом создавать проекты, которые явно отражают их любовь к лаконичной эклектичности – явлению редкому, но очень красивому. Удивительно, что сам дом реализован в Японии, в пригороде Мацуям.
Так как скандинавский стиль больше подходит для северных регионов, в дизайне фасадов умеренного климата он не всегда вписывается в окружение. Поэтому было принято решение использовать коричневые окна, яркую черепичную крышу, а также терракотовую плитку для патио и балконов. Скандинавский же стиль остался в интерьерах – здесь все предельно просто и лаконично.
Данную схему можно повторить в любом другом проекте, получив при этом очень хороший результат. Именно такая комбинация отлично подойдет для умеренного и умеренно-холодного климата и будет хорошим вариантом для стартового семейного коттеджа.
В интерьерах архитектор с дизайнером постарались повторить атмосферу греческой виллы в белых тонах, с использованием светлой керамики и древесины. Здесь мы найдем такие показательные признаки стиля, как мозаика на кухонном фартуке, встроенный модуль для хранения справа (шкаф) и формат окон, напоминающих греческие, итальянские или турецкие домики.
На первом этаже расположена гостиная (прямо рядом со столовой), лестница, которая выглядит очень лаконично, прихожая и прачечная. Площадь первого этажа дома очень мала – около 57 кв. метров, а общая площадь дома — всего 114 кв. метров.
В столовой есть эркер с дверью (слева) с выходом на средиземноморскую террасу (патио). Такой эстетичный эркер украсит даже самый простой проект дома, придавая ему капельку викторианского очарования. Подходит он и под средиземноморский стиль в частной архитектуре, хотя и не является его частью. Эркеры лучше всего использовать в столовой (там, где данная стена и так чаще всего остается не меблированной) или же в одном из уголков гостиной.
На втором этаже прямо из холла можно выйти на балкон. Обогрев в доме реализован на основе системы отопления из теплового насоса и «теплого пола», а также дополнительных радиаторов на втором этаже. Такой вариант лучше всего подходит для самого холодного климата.
На втором этаже нас ждут две спальни со встроенными гардеробными и одна ванная комната. В каждой спальне по два окна – на фронтоне и в мансардной кровле.
Большая ванная комната занимает почти такую же площадь, что и спальня, так как разделена на две зоны – одна туалетная (с отдельной дверью и биде) другая — с ванной, душем и туалетным столиком.
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