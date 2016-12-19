​Компактный дом в 114 метров

Современный и очень простой дом, который можно получить, вложив минимум средств — это все равно огромный пласт работ для архитектора и дизайнера. Простота достигается вовсе не тем, что вы покупаете все самое дешевое и небольшое, не слишком яркое, а именно дизайн-проектом, в котором учитываются и цены, и внешний вид материалов.

Скандинавский стиль – один из самых аскетичных на вид, но в оригинале в Норвегии, Швеции и Дании он не считается чем-то особенным. Ровно так же, как и средиземноморский в Испании, Турции или Италии. А здесь архитектор из дешевых материалов, самых доступных в регионе, создал потрясающий проект на основе двух этих направлений.

Строители из Yogo Homes любят совмещать несовместимое и при этом создавать проекты, которые явно отражают их любовь к лаконичной эклектичности – явлению редкому, но очень красивому. Удивительно, что сам дом реализован в Японии, в пригороде Мацуям.