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Как выбрать уличную изностостойкую плитку

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Дома в стиле модерн
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Для того, чтобы красиво оформить крыльцо, дорожки, иногда патио или место для детских игр, нужно выбрать правильный материал. Он должен быть износостойким, подходящим под ваш бюджет и гармонично сочетающимся со стилем дизайна фасадов.

Так, на современном рынке мы выбираем из тротуарной плитки (и брусчатки), керамогранита, керамической плитки (кафеля) и полимерпесчаной смеси. Есть также отдельные дачные пластиковые разновидности, которые, увы, в бюджетном сегменте не подходят под образ парадного загородного дома.

​Тротуарная плитка

Drzwi kobbe, Kobbe Kobbe Окна и двериДвери Алюминий / Цинк Многоцветный
Kobbe

Kobbe
Kobbe
Kobbe

Степень сложности укладки: средняя, с опытом можно самому

Стоимость: $

Внешний вид: +

Тротуарная плитка лучше всего подходит для домов, которые склоняются к определенному дизайну фасадов, например «кирпичному замку», средневековью, крупногабаритному особняку, дому с башнями в определенном стиле.

​Керамическая плитка (кафель)

Quartz, アーキシップス京都 アーキシップス京都 Дома в стиле модерн
アーキシップス京都

アーキシップス京都
アーキシップス京都
アーキシップス京都

Степень сложности укладки: сложная, только профессионал

Стоимость: $

Внешний вид: +

Самым простым вариантом является отделка уличным кафелем. Дело в том, что в нужной цветовой гамме он подходит под любой стиль в дизайне фасадов и ландшафта. При этом он является еще и очень сложным в самой укладке, поэтому доверять ее нужно лишь профессионалам. Сам по себе материал поглощает влагу, поэтому может растрескиваться при слишком резком изменении погоды. Специальная уличная керамическая плитка не имеет столь высокой пористости. Также очень важно выбрать плитку с не скользкой поверхностью.

​Брусчатка

Residência A & F, Lyssandro Silveira Lyssandro Silveira Дома в стиле минимализм Белый
Lyssandro Silveira

Residência A & F

Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira
Lyssandro Silveira

Степень сложности укладки: сложная, только профессионал

Стоимость: $$

Внешний вид: +++

Брусчатка (швейцарский тип) отлично подойдет для проектов в стиле модерн и минимализм. Она выглядит очень красиво и стоит дороже, но окупает все затраты атмосферностью дороги где-то в маленьком городке в предгорьях Альп.

​Керамогранит

優雅な中庭のある和モダンの家, TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ
TERAJIMA ARCHITECTS／テラジマアーキテクツ

Степень сложности укладки: сложная, только профессионал

Стоимость: $$

Внешний вид: +++

Существует три размера плитки данного типа: 45х45, 30х30, 60х60 см с разной толщиной 8-10 миллиметров. Наиболее популярные фактуры имитируют черный и белый мрамор, гранит и другой натуральный камень. Оттого за внешний вид мы присвоили керамограниту высший бал – он выглядит наиболее дорого и элегантно. Также на керамограните… почти не видна пыль! Он очень удобен в уборке, в отличие от кафеля, у которого есть крупные стыки, а также от тротуарной плитки, полностью почистить которую бывает невозможно (пористость).

Самый шикарный керамогранит – итальянский, он стоит гораздо дороже, но выглядит еще более люксово. Толщина итальянского доходит до 12 мм, что позволяет забыть о любых возможных повреждениях.

​Уличный наливной пол

House in Kloof Road , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects Балкон и терраса в стиле модерн
Nico Van Der Meulen Architects

House in Kloof Road

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

Степень сложности укладки: сложная, только профессионал

Стоимость: $$$

Внешний вид: exclusive

Потрясающие уличные наливные полы «под бетон», с различными орнаментами и декором могут стать просто невероятной идеей для дизайна патио, летней кухни, даже летней гостиной. Используется такой вариант только в люксовых проектах, но он действительно того стоит.

​Термодерево

Decking Perfect Stays Балкон и терраса в стиле модерн
Perfect Stays

Decking

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

Степень сложности укладки: сложная, только профессионал

Стоимость: $$

Внешний вид: +++

Потрясающий новый материал – термодерево, он позволяет создать деревянную террасу с минимальными затратами и самыми лучшими техническими характеристиками

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​Дерево

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Дома в рустикальном стиле
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Степень сложности укладки: сложная, только профессионал

Стоимость: $$

Внешний вид: ++

Дерево отнюдь не является самым дешевым материалом для мощения, хотя иногда так может показаться. На самом деле качественная пропитка съедает всю разницу с самой дешевой плиткой и превращает дерево в дорогостоящий материал. Кроме того, пропитка должна обновляться каждый сезон, что делает данный вариант еще и самым дорогим в эксплуатации. Еще один миф о деревянных террасах – то, что их можно сделать самому. Сделать, конечно же, можно, но соблюсти уровень, сделать правильные зазоры сможет лишь человек с 5-летним стажем постоянной работы над террасами.

​Натуральный камень

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects Дома в стиле модерн
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

Степень сложности укладки: сложная, только профессионал

Стоимость: $$$

Внешний вид: ++

Натуральный камень является еще одним очень дорогостоящим вариантом, потому используется лишь в люксовых проектах. Тем не менее, если в вашей местности есть натуральный камень, категорию стоимости можно снизить с $$$ до $$. А если это крупная галька, то и вовсе до $ (потребуется меньше бетонной смеси).

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