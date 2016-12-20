Как выбрать уличную изностостойкую плитку

Для того, чтобы красиво оформить крыльцо, дорожки, иногда патио или место для детских игр, нужно выбрать правильный материал. Он должен быть износостойким, подходящим под ваш бюджет и гармонично сочетающимся со стилем дизайна фасадов.

Так, на современном рынке мы выбираем из тротуарной плитки (и брусчатки), керамогранита, керамической плитки (кафеля) и полимерпесчаной смеси. Есть также отдельные дачные пластиковые разновидности, которые, увы, в бюджетном сегменте не подходят под образ парадного загородного дома.