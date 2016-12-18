До и После: Ремонт старого деревянного дома

Не только Европа любит особняки и замки с историей. Сегодня мы предлагаем вам внимательно рассмотреть японский дом, восстановленный архитекторами из бюро Ishii Sekkei из префектуры Сига на острове Хонсю. Их потрясающая работа заслуживает уважения. Их профессионализм (и конечно же, деньги владельцев) подняли из руин просторный дом, которому более 140 лет, последние 30 из которых он умирал, оставшись без жильцов и заботливых хозяев.
Трудно сказать, почему так случилось именно с этим домом, ведь его соседи выстояли в борьбе со временем. А этот даже больше напоминает старый сарай, чем дом. Видно, что его пытались ремонтировать, но последние три десятилетия почему-то совсем забросили.
Некоторые части дома деревянные, но есть и кирпичные.Тем не менее и их состояние не радует. Участок зарос сорняками, которые отчаянно пытаются пробраться и на некогда жилую территорию.
Интерьеры внутри ужасают не меньше. Кажется, что уже ничего нельзя исправить и вряд ли кто-то способен решиться купить этот домт дом для реконструкции
Нам тоже трудно поверить, что это тот же самый дом. Новые владельцы пригласили специалистов, которые увидели в этом доме достаточный потенциал, пригодный для восстановления, хотя реконструкция была достаточно серьезной. Дом представляет собой деревянный каркас, некоторые части которого пришлось заменить, но теперь он кажется совсем новым.
Для нас непривычно видеть такой интерьер, но многие японцы с консервативными ценностями по-прежнему ценят свою историю и делают осознанный выбор в сторону столь традиционного интерьера собственного дома.
Не смотря на то, что в современных японских домах и квартирах техно-гаджетов значительно больше, чем в наших, в этом доме решили сохранить эту старую печь. И даже не просто в качестве музейного экспоната, на ней действительно собираются готовить.
Серьезные изменения затронули и природное царство вокруг дома. Сад теперь не кажется хаотично заросшим. Природное изобилие заглядывает в окна, давая невероятно красивую картинку, дополняющую аскетичный интерьер.
Как вы видите, дом немного увеличили и теперь он вплотную примыкает к соседнему. Общественное пространство представлено открытой планировкой, а каждый уголок пространства получает свою долю естественного освещения, которое проникает сквозь стеклянную стену, составленную из блоков дверей-слайдеров. Через любую из них можно выйти на дощатую террасу, что пристроена к дому под навесом, плавно переходящим в крышу. Вечером медовое сияние от ламп заливает весь дом, минималистично расчерченный опорными балками и другими видимыми элементами конструкции.
Теперь этот дом живой и в нем может вырасти еще не одно поколение счастливых людей, воспитанных на традициях, что не позволяют времени унести прочь дорогие сердцу воспоминания.
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