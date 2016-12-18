До и После: Ремонт старого деревянного дома

Как вы видите, дом немного увеличили и теперь он вплотную примыкает к соседнему. Общественное пространство представлено открытой планировкой, а каждый уголок пространства получает свою долю естественного освещения, которое проникает сквозь стеклянную стену, составленную из блоков дверей-слайдеров. Через любую из них можно выйти на дощатую террасу, что пристроена к дому под навесом, плавно переходящим в крышу. Вечером медовое сияние от ламп заливает весь дом, минималистично расчерченный опорными балками и другими видимыми элементами конструкции.

Теперь этот дом живой и в нем может вырасти еще не одно поколение счастливых людей, воспитанных на традициях, что не позволяют времени унести прочь дорогие сердцу воспоминания.

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