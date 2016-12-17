​Универсальный проект однушки мечты для РФ

Легкая перепланировка и присоединение лоджии с утеплением стоит около 300-400 тысяч рублей. Правда, все очень сильно зависит от размера самой лоджии.

В отделке можно легко уложиться и в 250 тысяч рублей в целом, если правильно расставить приоритеты. Средняя цена отделки – около 350 тысяч рублей. Мебель может занять как 300 тысяч рублей из вашего бюджета, так и все 700, в зависимости от того, ориентируетесь ли вы на бренды или же покупаете самые удачные товары по соотношению цена/качество.

Итого минимальная сумма «от и до» для реализации такого проекта – около 600 тысяч рублей с отделкой, но без мебели. Если же вы делаете какие-то элементы самостоятельно, сумма может еще немного снизиться за счет ручного труда. Оптимальный бюджет – около 900 тысяч рублей на квартиру, частично с мебелью.

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