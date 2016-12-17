​Универсальный проект однушки мечты для РФ

Дизайн-проект однокомнатной квартиры в 40 кв. метров часто типичен. Да, он современен и иногда имеет интересный формат перепланировки. Но студия подходит далеко не всем, рабочее место в большинстве проектов не предусмотрено, а придуманные эксклюзивные варианты декора очень сложно воплотить жизнь. Но не в этот раз!
Здесь дизайн однушки в 40 кв. метров стал настоящим откровением. Его легко можно скопировать и во Владивостоке, и в Новосибирске, и в Краснодаре! Кажется, что его уникальность чудесным образом становится универсальной благодаря точечной стратегии – сделать жизнь двух человек на 40 метрах максимально подстроенной под них самих.
Так как же жить вдвоем на 40 метрах? Скажем сразу – немного тесно. Так, кухня остается приватным пространством и при этом позволяет сэкономить бюджет на перепланировку вдвое, не руша и не создавая новые перегородки.
Стильная комбинированная отделка для стен красиво зонирует помещение.
Кстати, отдельная кухня для семьи, которая готовит постоянно и со вкусом к жареному – обязательное условие. Кроме того, в газифицированной квартире обустроить совмещенную кухню-гостиную в принципе нельзя.
Далее мы видим потрясающую лоджию, которая стала кухней и кабинетом одновременно. Теперь два взрослых человека могут удобно расположиться здесь за компьютером и ноутбуком, просматривая сайты, видео, общаясь в скайпе и работая. Данная зона является очень важной – иначе кофейный столик превращается в офис или же вы в проект в стиле минимализм срочно докупаете письменный стол, который, увы, просто некуда поставить, кроме как где-нибудь прямо перед шкафом.
Отдельного внимания заслуживает дизайн ванной комнаты. В современной квартире очень важно сделать очень комфортабельную ванную комнату. Во-первых, потому что делать ремонт ванной сложнее всего и он скорее всего задержится у вас гораздо дольше, чем ламинат в гостиной. Во-вторых, потому что уровень ванной комнаты (и кухонного гарнитура) определяет быт, который может варьироваться от оценки в 4 (хлопотный) до оценки в 10 (ультра-быстрый), если правильно расположить все модули и заранее продумать все домашние дела с дизайнером.
Следующее, на что стоит обратить внимание – цветовая гамма. На основе белых, бледно-бежевых и бледно-серых оттенков можно создать прекрасный интерьер как для одиночки, так и для пары и даже для семьи с маленьким ребенком. Далее с помощью акцентов вы сами можете придать ему особенное настроение – весеннее (с помощью сиреневого и розового цветов), осеннее (с помощью алых подушек и оранжевых стеклянных ваз) или летнее (с парой ярко-зеленых и голубых оттенков).
Легкая перепланировка и присоединение лоджии с утеплением стоит около 300-400 тысяч рублей. Правда, все очень сильно зависит от размера самой лоджии.
В отделке можно легко уложиться и в 250 тысяч рублей в целом, если правильно расставить приоритеты. Средняя цена отделки – около 350 тысяч рублей. Мебель может занять как 300 тысяч рублей из вашего бюджета, так и все 700, в зависимости от того, ориентируетесь ли вы на бренды или же покупаете самые удачные товары по соотношению цена/качество.
Итого минимальная сумма «от и до» для реализации такого проекта – около 600 тысяч рублей с отделкой, но без мебели. Если же вы делаете какие-то элементы самостоятельно, сумма может еще немного снизиться за счет ручного труда. Оптимальный бюджет – около 900 тысяч рублей на квартиру, частично с мебелью.
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