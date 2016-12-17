Принципиально современный дом

Этот уникальный проект дома вытянутой формы отлично подойдет тем, кто ищет инновационные решения для своего загородного жилья. Компактный, стильный и современный, с панорамными окнами, он позволяет сделать жизнь в пригороде очень удобной и практичной! Абсолютно все решения, используемые в проекте, идеально подходят для холодного климата со снежными зимами.
Архитектурное бюро Edifico спроектировало данный дом в современном стиле модерн для круглогодичного проживания. Железные декоративные панели используются здесь как на крыше, так и для дизайна фасадов, дополненные панелями из натурального дерева.
Общая площадь дома – около 100 кв. метров в два этажа. Очень компактное решение, подходящее даже для реализации на участке площадью 4, 5 или 6 соток. Современный дизайн и планировка позволяют добиться комфортабельной жизни и на такой маленькой площади.
На первом этаже расположена кухня, гостиная и столовая, а также ванная комната, прихожая и котельная. На втором этаже – две спальни и ванная комната, частично освещаемые красивыми мансардными окнами. Также на первом этаже мы нашли красивое крыльцо по типу балкончика, которое можно использовать для отдыха.
Отделка фасадов металлом – модный тренд в частной семейной архитектуре в Германии, странах Скандинавии и даже во Франции. Здесь все решает цена – это очень современный, модный и трендовый вариант, который не стоит слишком дорого, чтобы называться элитным.
В оригинале железная отделка фасадов очень популярна во влажной и постоянно дождливой Японии.
Одна из интересных особенностей проекта заключается в сплошной отделке фронтона мансарды и первого этажа дома. Между ними нет никакой визуальной горизонтальной разделительной полосы, что нехарактерно для традиционных проектов.
Так выглядит проект дома в компьютерной 3D-визуализации от архитектора. Современный дом, который можно поставить даже в дикой природе, но который сохранит урбанистичность и современность – проект на все 10 баллов!
Как видите, визуализация и реализация оказались достаточно идентичными для того, чтобы отдельно отметить плановое воплощение каждой идеи архитектора. Обычно такая идентичность достигается за счет услуги авторского надзора от самого архитектора, когда он имеет возможность выбирать лично конкретные материалы для фасадов и отделки, чтобы сделать именно то, что было изначально задумано. Для сложных проектов или тех, владельцы которых очень трепетно относятся к качеству исполнения, услуга авторского надзора является обязательной.
Со стороны улицы дом похож на самые интересные проекты из Европы, но является достаточно бюджетным проектом для воплощения и потому может смело называться вариантом для семейного переезда в пригород!
А современность этого проекта не ограничивается дизайном фасадов. В интерьерах мы тоже видим стремление к модерну и даже футуристике. Черные рамы окон создают эффектный контраст в светлых интерьерах, визуально расширяющих пространство.
Кстати, такой дом идеально подходит для узкого и вытянутого участка. Его ширина составляет не более, чем 5,5-6 метров, что может быть спасительным для владельцев такого рода владений.
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