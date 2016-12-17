Принципиально современный дом

Этот уникальный проект дома вытянутой формы отлично подойдет тем, кто ищет инновационные решения для своего загородного жилья. Компактный, стильный и современный, с панорамными окнами, он позволяет сделать жизнь в пригороде очень удобной и практичной! Абсолютно все решения, используемые в проекте, идеально подходят для холодного климата со снежными зимами.

Архитектурное бюро Edifico спроектировало данный дом в современном стиле модерн для круглогодичного проживания. Железные декоративные панели используются здесь как на крыше, так и для дизайна фасадов, дополненные панелями из натурального дерева.