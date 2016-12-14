Дом-замок и его реализация под Петербургом

Воплотить свою детскую мечту в формате дома-замка – это только пол-дела. Архитектор и дизайнер прекрасно знают, что фасады и общий образ – это только часть реального стиля жизни, потому самое главное – это сделать и интерьеры достойными такого величественного здания.

Так, данный проект особняка реализованного в стиле * под Санкт-Петербургом особенно удивительно наблюдать со стороны. Архитекторы из * сделали его неповторимым, абсолютно уникальным и завораживающим.