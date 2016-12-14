Дом-замок и его реализация под Петербургом

Воплотить свою детскую мечту в формате дома-замка – это только пол-дела. Архитектор и дизайнер прекрасно знают, что фасады и общий образ – это только часть реального стиля жизни, потому самое главное – это сделать и интерьеры достойными такого величественного здания.
Так, данный проект особняка реализованного в стиле * под Санкт-Петербургом особенно удивительно наблюдать со стороны. Архитекторы из * сделали его неповторимым, абсолютно уникальным и завораживающим.
Среди плюсов исторического стиля мы выделяем атмосферность, уникальность и возможность жить так, как вы всегда мечтали. Например, испанский колониальный стиль, популярный в США, позволяет вам организовать и в РФ жизнь, ранее здесь в принципе недоступную. Большое количество патио, ванная комната при каждой спальне, уникальные гостиные с каминами, плавно переходящие в библиотеку, а затем – в парадную столовую, оформленную с почти средневековым контрастом. Все это воплотить в формате модерна или минимализма просто невозможно.
Американский коттедж в стиле Королевы Анны, находящийся в ваших владениях, может серьезно изменить ваше настроение на всю последующую жизнь, если именно таковой и была ваша мечта.
В минусах любого исторического стиля есть лишь два пункта. Первый относится к тому, что очень сложно найти квалифицированного архитектора по конкретному стилю. Очень важно, чтобы архитектор имел опыт в реализации проектов именно в этом уникальном стиле, а не смежных или других исторических. Правда, если архитектор в общем специализируется на копировании различных исторических стилей, вашу мечту он также сможет воплотить. Второй минус касается дорогостоящих материалов для имитаций и копирования различных декоративных элементов. Так, если сам дом в большинстве случаев все равно можно построить из блоков, кирпича или даже по каркасной технологии, то вот декор будет стоит очень дорого.
Чтобы создать адаптацию под определенный стиль в формате загородного дома небольшой величины, вам понадобится архитектор. Если же вы выберете более удобный и быстрый вариант и возьмете готовый проект дома, например, из США, где существует множество подобных адаптаций, вам все равно потребуется местный архитектор для перевода технической части (по сути – создания нового проекта на основе американского).
Но эти хлопоты чаще всего окупаются тем, что глядя на свой новый дом, вы понимаете – вы сделали практически невозможное и в обычных российских условиях построили себе французское шато или американский коттедж в легендарном стиле Королевы Анны, который вполне может стать достопримечательностью целого региона.
В исторической архитектуре существует множество стилей, которые могут быть реализованы в формате коттеджа где-нибудь в РФ (например, под Москвой или Питером) и при этом стать отличным загородным домом 21-ого века. А выглядеть они будут, как дворцы, замки, удивительные особняки, будто из сказки.
Например, американский вариант коттеджа Тюдор, популярный на северо-востоке США, викторианский стиль неоготика с башнями, эркерами и высокими потолками, при должном профессионализме превращающий любой кирпичный дом в аббатство.
Кроме того, существует реальный замковый стиль, стиль французского шато, испанский стиль Миссий, копирующий религиозную архитектуру в очень колоритном формате. Если вам интересны именно адаптации стилей под формат коттеджа 150-350 кв. метров, лучше обратиться к стилям в архитектуре США, где существует огромное количество направлений, что произошли от самой роскошной европейской архитектуры.
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— Достойный дом для семейной жизни;