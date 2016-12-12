Шале Шамани с планом

Когда жизнь динамична и карьера идет в гору, начинаешь задумываться об укромном местечке вдали от мегаполиса – там, где можно отдохнуть на все 100%. Один из таких домов был спроектирован в стиле шале – он идеально подходит для воплощения фантазии о том, чтобы жить на природе, в домике под соснами и наслаждаться гладью местного озера из панорамных окон с компанией любимых людей.
Архитектурная студия Stars спроектировала его с любовью к альпийской архитектуре, но реализовать проект можно везде – в Ленинградской области, в Сибири и на Урале, в средней полосе и на Дальнем Востоке! Даже в Сочи, в окружении холмов и леса, в легкой туманной дымке он смотрелся бы идеально.
Данный проект старается передать атмосферу, витающую в таких городках, наполненных тишиной и разреженным воздухом. Если у вас есть участок на склоне, особенно с видом на лес, озеро или реку, то такой вариант вам подойдет лучше остальных.
Первый этаж здесь цокольный, нам нем можно расположить сауну, бойлерную, гостевые апартаменты, комнату отдыха, вторую гостиную. Он дополнен шикарной террасой, но используется гораздо реже основного этажа, выполненного из дерева.
Кто хоть раз бывал в Швейцарии, шел по узкой улочке вдоль причудливых, потрясающе атмосферных домиков в городке в долине, восторгался заснеженными пиками, которые проступают сразу за крышами домов, и радовался удивительно кристальному воздуху, знает, что стиль шале – это больше, чем набор технологий и материалов.
Жить в горах, возле леса – это будто всегда ожидать чуда. Каждый закат здесь заставляет нас верить во что-то большее, волшебное, удивительное, а повседневная жизнь настолько сильно отличается от европейской городской, что невольно стиль шале начинается ассоциироваться именно с волшебством.
Так, стиль шале для тех, кто мечтает о жизни в удивительном месте. Кажется, что ничто не сможет передать атмосферу того края так же хорошо, как архитектура. Правда, следует позаботиться и о природном антураже – горы, склоны, сосны, долины, маленькие городки, озера и реки подойдут «для фона» лучше всего.
Благодаря расположению на склоне и правильному уклону террасы снег не задерживается здесь долго, лишь в самые снежные дни. А второй этаж всегда остается свободным для обозревания окрестностей.
Большие пространства цокольного этажа открывают большие возможности для отдыха. Кроме того, здесь есть выход на террасу, внешняя и внутренняя лестницы, а также лестница с террасы ниже по склону.
На основном этаже мы нашли две спальни, большую гостиную с камином, кухню-столовую открытого типа с отдельной гостиной, кладовую при кухне, тамбур и ванную комнату. Данная планировка наследует некоторые характерные признаки настоящего (швейцарского) шале. Выход на балкон осуществляется прямо из столовой, а гараж находится при доме, возле входной группы.
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