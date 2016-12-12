Шале Шамани с планом

Когда жизнь динамична и карьера идет в гору, начинаешь задумываться об укромном местечке вдали от мегаполиса – там, где можно отдохнуть на все 100%. Один из таких домов был спроектирован в стиле шале – он идеально подходит для воплощения фантазии о том, чтобы жить на природе, в домике под соснами и наслаждаться гладью местного озера из панорамных окон с компанией любимых людей.

Архитектурная студия Stars спроектировала его с любовью к альпийской архитектуре, но реализовать проект можно везде – в Ленинградской области, в Сибири и на Урале, в средней полосе и на Дальнем Востоке! Даже в Сочи, в окружении холмов и леса, в легкой туманной дымке он смотрелся бы идеально.