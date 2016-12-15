11 фантастических моделей встроенной мебели

Первое, что мы впустили в свой дом – это кухонные гарнитуры на заказ. Выходит это всегда гораздо дороже, но при правильном выборе профессионалов для проектирования и установки вы можете получить совершенство. На первый взгляд ваша новая кухня может почти не отличаться от прежней – чуть больше блестит столешница без стыков, чуть более плавный ход у ящиков. Но на самом деле она стала органичным продолжением того, кто на ней готовит (не будем приписывать гендерное превосходство лишь женщинам). Потому даже тот, кто делает на такой кухне лишь кофе и тосты, будет невероятно доволен.

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