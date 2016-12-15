11 фантастических моделей встроенной мебели

Вопрос о рациональном использовании пространства актуален всегда. Живете ли вы в маленькой квартире или решили оборудовать современную гардеробную, встроенная мебель поможет вам правильно структурировать пространство. Мебель индивидуального проектирования не только даст вам возможность задействовать нестандартные ниши и минимизировать потери при неудобной планировке. Она предложит вам уникальный вариант, наиболее полно соответствующий вашим потребностям.
В любой детской двухярусная становится самым массивным элементом, с неизбежным присутствием которой смиряются владельцы маленьких квартир. В любой детской, но только не в этой. Правильная конструкция и светлые фасады сделали модуль незаметным и очень удобным.
Недостаток места здесь можно скомпенсировать гардеробной системой до потолка. При разумном распределении места даже 30 сантиметров глубины хватит для сезонной одежды и всей обуви.
Необычная конфигурация жилых комплексов «дарит» некоторым жильцам комнаты странной формы. Если вы предпочитаете более привычные углы, встроенная мебель поможет вам исправить сложную геометрию.
Можно обойтись и самым простым вариантом, сделав просто кладовку с дверью. Но если место для пылесоса у вас уже есть, то подобный вариант с ящиками и несколькими дверцами вам понравится больше.
Рационально использовать мансарду с обычной мебелью просто не получится. Здесь нужен особый подход к каждой детали и ее расположению.
В условиях крошечной студии приходится прибегать к хитростям типа кровати на шкафу или комодах.
Если честно, у редакции нет единого мнения о том, что находится за синей дверью. Лестница наверх? Необычные полочки для чего-то? Может быть, вы поможете определить?
Сделать фасады в тон отделке – удачный вариант маскировки шкафов в маленькой комнате. Их вместительность ничуть не страдает, а высота будет особенно удобна для детей и пожилых людей.
Иногда может казаться, что все что нужно вашей одежде – это отдельная комната. Но разумная планировка важна и здесь. Профессионалы используют проверенные шаблоны расположения модулей, а вы можете подкорректировать их под свои запросы.
Мы уже видели много вариантов приватного места для сна в формате однушки или студии. Его можно отделить балдахином с прозрачными занавесками, жалюзи или плотными шторами. А можно оформить как куб со стеклянными дверьми (прозрачными, матовыми или зеркальными). Выбрав одностороннюю зеркальность, вы получите и приватность, и ощущение простора.
Первое, что мы впустили в свой дом – это кухонные гарнитуры на заказ. Выходит это всегда гораздо дороже, но при правильном выборе профессионалов для проектирования и установки вы можете получить совершенство. На первый взгляд ваша новая кухня может почти не отличаться от прежней – чуть больше блестит столешница без стыков, чуть более плавный ход у ящиков. Но на самом деле она стала органичным продолжением того, кто на ней готовит (не будем приписывать гендерное превосходство лишь женщинам). Потому даже тот, кто делает на такой кухне лишь кофе и тосты, будет невероятно доволен.
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