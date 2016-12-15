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11 фантастических моделей встроенной мебели

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гардеробная в эклектичном стиле
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Вопрос о рациональном использовании пространства актуален всегда. Живете ли вы в маленькой квартире или решили оборудовать современную гардеробную, встроенная мебель поможет вам правильно структурировать пространство. Мебель индивидуального проектирования не только даст вам возможность задействовать нестандартные ниши и минимизировать потери при неудобной планировке. Она предложит вам уникальный вариант, наиболее полно соответствующий вашим потребностям.

Двухярусная кровать со шкафом

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture Детская комнатa в стиле минимализм
INT2architecture

Интерьер IL

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

В любой детской двухярусная становится самым массивным элементом, с неизбежным присутствием которой смиряются владельцы маленьких квартир. В любой детской, но только не в этой. Правильная конструкция и светлые фасады сделали модуль незаметным и очень удобным.

Гардероб для прихожей

Gwel an Treth Perfect Stays Гардеробная в стиле модерн
Perfect Stays

Gwel an Treth

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

Недостаток места здесь можно скомпенсировать гардеробной системой до потолка. При разумном распределении места даже 30 сантиметров глубины хватит для сезонной одежды и всей обуви.

Компенсируем сложную геометрию

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

Необычная конфигурация жилых комплексов «дарит» некоторым жильцам комнаты странной формы. Если вы предпочитаете более привычные углы, встроенная мебель поможет вам исправить сложную геометрию.

Комоды под лестницей

Einbauschränke Wohnzimmer, Held Schreinerei Held Schreinerei ГостинаяПолки
Held Schreinerei

Held Schreinerei
Held Schreinerei
Held Schreinerei

Можно обойтись и самым простым вариантом, сделав просто кладовку с дверью. Но если место для пылесоса у вас уже есть, то подобный вариант с ящиками и несколькими дверцами вам понравится больше.

Мансардное расположение

Таунхаус в Подмосковье, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Гардеробная в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Таунхаус в Подмосковье

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Рационально использовать мансарду с обычной мебелью просто не получится. Здесь нужен особый подход к каждой детали и ее расположению.

Шкаф под спальным местом

homify Гардеробная в стиле модерн Дерево Белый
homify

homify
homify
homify

В условиях крошечной студии приходится прибегать к хитростям типа кровати на шкафу или комодах.

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Внимание, вопрос

homify Гардеробная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если честно, у редакции нет единого мнения о том, что находится за синей дверью. Лестница наверх? Необычные полочки для чего-то? Может быть, вы поможете определить?

Еще одна мансарда

The Three Cusps Chalet, Tiago do Vale Arquitectos Tiago do Vale Arquitectos Гардеробная в эклектичном стиле
Tiago do Vale Arquitectos

The Three Cusps Chalet

Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos
Tiago do Vale Arquitectos

Сделать фасады в тон отделке – удачный вариант маскировки шкафов в маленькой комнате. Их вместительность ничуть не страдает, а высота будет особенно удобна для детей и пожилых людей.

Просторная гардеробная

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım Гардеробная в стиле модерн
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

Иногда может казаться, что все что нужно вашей одежде – это отдельная комната. Но разумная планировка важна и здесь. Профессионалы используют проверенные шаблоны расположения модулей, а вы можете подкорректировать их под свои запросы.

Кубик для спального места

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT Спальня в стиле лофт
YOUR PROJECT

48 метров уюта

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

Мы уже видели много вариантов приватного места для сна в формате однушки или студии. Его можно отделить балдахином с прозрачными занавесками, жалюзи или плотными шторами. А можно оформить как куб со стеклянными дверьми (прозрачными, матовыми или зеркальными). Выбрав одностороннюю зеркальность, вы получите и приватность, и ощущение простора.

На маленькой кухне

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design Кухня в скандинавском стиле
Ekaterina Donde Design

Квартира для молодой девушки

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Первое, что мы впустили в свой дом – это кухонные гарнитуры на заказ. Выходит это всегда гораздо дороже, но при правильном выборе профессионалов для проектирования и установки вы можете получить совершенство. На первый взгляд ваша новая кухня может почти не отличаться от прежней – чуть больше блестит столешница без стыков, чуть более плавный ход у ящиков. Но на самом деле она стала органичным продолжением того, кто на ней готовит (не будем приписывать гендерное превосходство лишь женщинам). Потому даже тот, кто делает на такой кухне лишь кофе и тосты, будет невероятно доволен.

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