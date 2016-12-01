До и После: Потрясающие кухни с новым имиджем

Сегодня мы предлагаем вам окинуть беспристрастным взглядом свою кухню. Представьте, что она не ваша, а совсем чужая. Вы зашли в гости на чай к нелюбимой соседке и рассматриваете критично не только ее, но и ее кухню. Что здесь необходимо изменить? Подумайте, может быть живи она (ваша гипотетическая соседка) в другом месте, с другими занавесками или гарнитуром, с другой расстановкой мебели или не такой режущей глаз плиткой на кухонном фартуке, она была бы более счастливой и может быть даже стала вашей лучшей подругой.

Посмотрите на нашу Книгу Идей, может быть она натолкнет вас на мысль, как улучшить ваш дом, стать лучшим другом самому себе – подарить себе кухню, в которой вы будете с улыбкой заваривать чай по утрам, готовить ужин для семьи или просто смотреть любимый ситком, пока жарится картошка.