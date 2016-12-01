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До и После: Потрясающие кухни с новым имиджем

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Wohnung im tropischen Stil, Homemate GmbH Homemate GmbH Столовая комната в тропическом стиле Бирюзовый
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Сегодня мы предлагаем вам окинуть беспристрастным взглядом свою кухню. Представьте, что она не ваша, а совсем чужая. Вы зашли в гости на чай к нелюбимой соседке и рассматриваете критично не только ее, но и ее кухню. Что здесь необходимо изменить? Подумайте, может быть живи она (ваша гипотетическая соседка) в другом месте, с другими занавесками или гарнитуром, с другой расстановкой мебели или не такой режущей глаз плиткой на кухонном фартуке, она была бы более счастливой и может быть даже стала вашей лучшей подругой.

Посмотрите на нашу Книгу Идей, может быть она натолкнет вас на мысль, как улучшить ваш дом, стать лучшим другом самому себе – подарить себе кухню, в которой вы будете с улыбкой заваривать чай по утрам, готовить ужин для семьи или просто смотреть любимый ситком, пока жарится картошка.

До: длинная узкая кухня

Private Kitchen, Boss Custom Kitchens (PTY)LTD Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

При таких габаритах для расстановки гарнитура не так много вариантов, и его расположение вдоль стены кажется самым оптимальным.

После: новый формат

Private Kitchen, Boss Custom Kitchens (PTY)LTD Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD
Boss Custom Kitchens (PTY)LTD

Но может быть имеется возможность сделать дверь в другом месте, тогда кухонный гарнитур можно расположить по-другому.

До и после: отличный результат

Reforma integral de vivienda de 78m2 en barrio del Pilar de Madrid por Traber Obras., Traber Obras Traber Obras
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

Новые владельцы решили убрать все старое и создать на этом месте аккуратную скандинавскую сказку. Используя необычные модули, можно задействовать каждый сантиметр, что в маленькой кухне чрезвычайно важно. Прикрыв все полки глухими фасадами, вы получите и места для хранения, и необходимый порядок.

До: на такое мы тоже насмотрелись

Wohnung im tropischen Stil, Homemate GmbH Homemate GmbH Столовая комната в тропическом стиле Зеленый
Homemate GmbH

Homemate GmbH
Homemate GmbH
Homemate GmbH

Странно, что в разных и даже достаточно далеких друг от друга странах можно заметить определенные шаблоны оформления. Сочетание фасадов под орех и столешницы под черно-белый гранит встречается и у нас. И это пора менять, потому что красоты жилищу это явно не добавляет, наоборот, показывает, как давно кухня оставлена без внимания.

После: романтичный вариант

Wohnung im tropischen Stil, Homemate GmbH Homemate GmbH Столовая комната в тропическом стиле Бирюзовый
Homemate GmbH

Homemate GmbH
Homemate GmbH
Homemate GmbH

Заметьте, ремонт даже не потребовался. Сменили лишь гарнитур и общую концепцию оформления. Угол столовой сделали очень уютным, добавив изящную настольную лампу и постеры. Мягчайший ковер с параметрическим рисунком – изысканный модный штрих.

До и после: добавьте глянца

Reforma integral de vivienda en barrio de Chueca de Madrid por Traber Obras, Traber Obras Traber Obras
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

Не будем даже представлять, что было здесь до ремонта. А вот то, что стало, явно достойно нашего внимания. Небесно-голубой оттенок для стеклянного фартука по всей длине кухонного гарнитура невероятно красив, особенно в паре с почти оранжевым полом.

До и после: эффектная вишня

Resultado de Reforma Integral en Madrid, Traber Obras Traber Obras
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

В этой отремонтированной кухне выбран яркий оттенок спелой вишни для фасадов, стальная бытовая техника, серый пол и белая плитка с едва заметной шелковой текстурой. А за одним из фасадов на другой стене прячется котел.

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