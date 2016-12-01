До и После: Потрясающие кухни с новым имиджем

Сегодня мы предлагаем вам окинуть беспристрастным взглядом свою кухню. Представьте, что она не ваша, а совсем чужая. Вы зашли в гости на чай к нелюбимой соседке и рассматриваете критично не только ее, но и ее кухню. Что здесь необходимо изменить? Подумайте, может быть живи она (ваша гипотетическая соседка) в другом месте, с другими занавесками или гарнитуром, с другой расстановкой мебели или не такой режущей глаз плиткой на кухонном фартуке, она была бы более счастливой и может быть даже стала вашей лучшей подругой.
Посмотрите на нашу Книгу Идей, может быть она натолкнет вас на мысль, как улучшить ваш дом, стать лучшим другом самому себе – подарить себе кухню, в которой вы будете с улыбкой заваривать чай по утрам, готовить ужин для семьи или просто смотреть любимый ситком, пока жарится картошка.
При таких габаритах для расстановки гарнитура не так много вариантов, и его расположение вдоль стены кажется самым оптимальным.
Но может быть имеется возможность сделать дверь в другом месте, тогда кухонный гарнитур можно расположить по-другому.
Новые владельцы решили убрать все старое и создать на этом месте аккуратную скандинавскую сказку. Используя необычные модули, можно задействовать каждый сантиметр, что в маленькой кухне чрезвычайно важно. Прикрыв все полки глухими фасадами, вы получите и места для хранения, и необходимый порядок.
Странно, что в разных и даже достаточно далеких друг от друга странах можно заметить определенные шаблоны оформления. Сочетание фасадов под орех и столешницы под черно-белый гранит встречается и у нас. И это пора менять, потому что красоты жилищу это явно не добавляет, наоборот, показывает, как давно кухня оставлена без внимания.
Заметьте, ремонт даже не потребовался. Сменили лишь гарнитур и общую концепцию оформления. Угол столовой сделали очень уютным, добавив изящную настольную лампу и постеры. Мягчайший ковер с параметрическим рисунком – изысканный модный штрих.
Не будем даже представлять, что было здесь до ремонта. А вот то, что стало, явно достойно нашего внимания. Небесно-голубой оттенок для стеклянного фартука по всей длине кухонного гарнитура невероятно красив, особенно в паре с почти оранжевым полом.
В этой отремонтированной кухне выбран яркий оттенок спелой вишни для фасадов, стальная бытовая техника, серый пол и белая плитка с едва заметной шелковой текстурой. А за одним из фасадов на другой стене прячется котел.
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