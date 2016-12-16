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11 вещей, которые есть лишь в профессиональном интерьере

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Малогабаритная квартира в ЖК "Тойве", СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Кухня в стиле минимализм Серый
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На примере шикарных профессиональных проектов мы определим главные ошибки дилетантских интерьеров и поймем, почему очень важно следовать трендам, моде и современности в дизайне.

Наш образ жизни во многом определяется именном нашим домом. Здесь мы проводим время с нашей семьей и именно он олицетворяет нас и наши достижения. Пусть он покажет нас с самой лучшей стороны!

​Эффект айри VS. брутальные наслоения в декоре

Разумное использование пространства, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Гостиная в стиле кантри
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Разумное использование пространства

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Удивительный айри в США уже является отдельным стилем, для нас же – пока концепция, позволяющая понять, насколько важна атмосфера в интерьере. В этой шикарной американской гостиной от студии «Мечты сбываются» эффект айри буквально витает в воздухе, именно он позволяет сделать интерьер сказочным и ультра-уютным. Айри в переводе означает – «воздушный, легкий», что отлично описывает неоклассические интерьеры, которые незаметно сочетают слои и множество предметов.

​Лаконичный дизайн VS. декорирование количеством

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details Гостиные в эклектичном стиле
Design Studio Details

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

В этом проекте гостиной лаконичный дизайн вызывает настоящее уважение – пепельные тона, немного винно-красных оттенков, постер аппетитной брусники на стене. Все это заставляет нас окунуться в атмосферу интерьера и понять, что здесь бы нам отдыхалось лучше, чем в комнате с пестрыми цветовыми акцентами и большим количеством мелких орнаментов и декоративных предметов.

​Брендовый дизайн VS. дешевая мебель

Кухня-гостиная СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА Кухня в стиле минимализм Серый кухня,кухня-гостиная
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Кухня-гостиная

СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
СВЕТЛАНА АГАПОВА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

Следующий наш пример относится к брендовому дизайну. Фирменный кухонный гарнитур и диван уже не раз спасали малогабаритку, которая хочет быть стильной и современной. При той же планировке дешевая мебель создала бы здесь эффект коммунального жилья. А дизайнер Светлана Агапова выбрала иное направление – в эту маленькую квартиру  она привнесла аромат люкса и комфортабельной жизни в мегаполисе.

​Продуманность гардеробных (микро-дизайн) VS. хаос за каждой красивой дверцей

Квартира-студия в современном стиле. Бюджетный вариант!, "PRimeART" 'PRimeART' Гостиная в стиле минимализм Коричневый гостиная минимализм современный стиль
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Квартира-студия в современном стиле. Бюджетный вариант!

"PRimeART"
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"PRimeART"

Современный дизайнер интерьера не останавливается после покупки кухонного гарнитура точно под размер вашего интерьера. Продуманность каждого модуля, покупка мелочей, созданные именно под вас гардеробные – новое кредо микро-дизайна.

​Компактность VS. пустота

Двухуровневая квартира в морском стиле Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в стиле минимализм
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Двухуровневая квартира в морском стиле

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Современный дизайн не терпит пустых пространств. Вместо пустых залов и коридоров, слишком габаритных холлов или лестничных пролетов в моде компактность, практичность и четкие границы каждой зоны.

Сложные конструкции VS. маленьких идей

Просто квартира homify Гостиная в стиле лофт Плитка Серый Антресоль,большое пространство,лестница
homify

Просто квартира

homify
homify
homify

Этот потрясающий лофт создан на основе не только таланта дизайнера, но и сложных профессиональных конструкций. Отделка, расположение лестницы и необычная планировка делают эту и без того удивительную квартиру произведением искусства от архитектуры.

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​Модульная мебель VS. крупногабаритная

B. Apartments, Алена Булатая Алена Булатая Гостиная в стиле модерн
Алена Булатая

B. Apartments

Алена Булатая
Алена Булатая
Алена Булатая

Современная модульная мебель типа этого дивана или полочки (которая может быть как заменителем комода, так и витриной) позволяет сделать интерьер еще более функциональным.

​Солнечный свет VS. имитации и заменители

Куршевель в кармане, artstyle artstyle Гостиная в стиле кантри Дерево Серый
artstyle

Куршевель в кармане

artstyle
artstyle
artstyle

Шагая в ногу со временем, искусственная подсветка позволяет нам сделать вечерний вид дома настоящей сказкой, превращая коттедж в футуристичный корабль, бутик-отель или ресторан. Тем не менее, любовь к солнечному свету присутствует в современных профессиональных проектах на еще более высоком уровне.

​Изысканный подбор посуды и деталей VS. случайные покупки

Ощущения комфорта Дизайн студия Алёны Чекалиной Столовая комната в стиле кантри
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Ощущения комфорта

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Сейчас дизайнеры не останавливаются на покупке светильников, материалов отделки и значимого декора. Каждая подушка, каждый постер и статуэтка теперь являются частью образа, включая посуду, текстиль (постельное белье и даже полотенца) и другие детали.

​Мульти-функциональность VS. моно-функциональность

Квартира в Москве , Marina Pennie Design&Art Marina Pennie Design&Art Кухни в эклектичном стиле Фиолетовый / Лиловый кухня,столовая,квартира,сиреневый,фиолетовый,стулья в ткани,кухня Скаволини,Scavollini,гладкие фасады,круглый стол,голубой диван
Marina Pennie Design&amp;Art

Квартира в Москве

Marina Pennie Design&Art
Marina Pennie Design&amp;Art
Marina Pennie Design&Art

Функциональность, а также мульти-функциональность – основа современного интерьера. Гостиная становится и домашним кинотеатром, и библиотекой, и каминной комнатой, а также часто считается частью парадного холла, имеет встроенные модули хранения, соприкасается с террасой. Моно-функциональность, которая так популярна в английских таунхаусах, где порой бывает по 3-4 гостиных или семейных комнаты, уходит в прошлое даже в крупноформатных проектах.

Инновации VS. традиции

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Гостиная в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Традиции не всегда бывают лишними, но чаще всего они оказываются неприемлемыми для дизайна современных загородных домов и апартаментов. Так, профессиональный дизайнер внедрит в ваш проект именно те дизайнерские тренды и инновации, что нужны вашему дому.

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homify Гостиная в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

homify Столовая комната в стиле лофт
homify

homify
homify
homify
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