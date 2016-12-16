11 вещей, которые есть лишь в профессиональном интерьере

На примере шикарных профессиональных проектов мы определим главные ошибки дилетантских интерьеров и поймем, почему очень важно следовать трендам, моде и современности в дизайне.

Наш образ жизни во многом определяется именном нашим домом. Здесь мы проводим время с нашей семьей и именно он олицетворяет нас и наши достижения. Пусть он покажет нас с самой лучшей стороны!