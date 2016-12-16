11 вещей, которые есть лишь в профессиональном интерьере

На примере шикарных профессиональных проектов мы определим главные ошибки дилетантских интерьеров и поймем, почему очень важно следовать трендам, моде и современности в дизайне.
Наш образ жизни во многом определяется именном нашим домом. Здесь мы проводим время с нашей семьей и именно он олицетворяет нас и наши достижения. Пусть он покажет нас с самой лучшей стороны!
Удивительный айри в США уже является отдельным стилем, для нас же – пока концепция, позволяющая понять, насколько важна атмосфера в интерьере. В этой шикарной американской гостиной от студии «Мечты сбываются» эффект айри буквально витает в воздухе, именно он позволяет сделать интерьер сказочным и ультра-уютным. Айри в переводе означает – «воздушный, легкий», что отлично описывает неоклассические интерьеры, которые незаметно сочетают слои и множество предметов.
В этом проекте гостиной лаконичный дизайн вызывает настоящее уважение – пепельные тона, немного винно-красных оттенков, постер аппетитной брусники на стене. Все это заставляет нас окунуться в атмосферу интерьера и понять, что здесь бы нам отдыхалось лучше, чем в комнате с пестрыми цветовыми акцентами и большим количеством мелких орнаментов и декоративных предметов.
Следующий наш пример относится к брендовому дизайну. Фирменный кухонный гарнитур и диван уже не раз спасали малогабаритку, которая хочет быть стильной и современной. При той же планировке дешевая мебель создала бы здесь эффект коммунального жилья. А дизайнер Светлана Агапова выбрала иное направление – в эту маленькую квартиру она привнесла аромат люкса и комфортабельной жизни в мегаполисе.
Современный дизайнер интерьера не останавливается после покупки кухонного гарнитура точно под размер вашего интерьера. Продуманность каждого модуля, покупка мелочей, созданные именно под вас гардеробные – новое кредо микро-дизайна.
Современный дизайн не терпит пустых пространств. Вместо пустых залов и коридоров, слишком габаритных холлов или лестничных пролетов в моде компактность, практичность и четкие границы каждой зоны.
Этот потрясающий лофт создан на основе не только таланта дизайнера, но и сложных профессиональных конструкций. Отделка, расположение лестницы и необычная планировка делают эту и без того удивительную квартиру произведением искусства от архитектуры.
Современная модульная мебель типа этого дивана или полочки (которая может быть как заменителем комода, так и витриной) позволяет сделать интерьер еще более функциональным.
Шагая в ногу со временем, искусственная подсветка позволяет нам сделать вечерний вид дома настоящей сказкой, превращая коттедж в футуристичный корабль, бутик-отель или ресторан. Тем не менее, любовь к солнечному свету присутствует в современных профессиональных проектах на еще более высоком уровне.
Сейчас дизайнеры не останавливаются на покупке светильников, материалов отделки и значимого декора. Каждая подушка, каждый постер и статуэтка теперь являются частью образа, включая посуду, текстиль (постельное белье и даже полотенца) и другие детали.
Функциональность, а также мульти-функциональность – основа современного интерьера. Гостиная становится и домашним кинотеатром, и библиотекой, и каминной комнатой, а также часто считается частью парадного холла, имеет встроенные модули хранения, соприкасается с террасой. Моно-функциональность, которая так популярна в английских таунхаусах, где порой бывает по 3-4 гостиных или семейных комнаты, уходит в прошлое даже в крупноформатных проектах.
Традиции не всегда бывают лишними, но чаще всего они оказываются неприемлемыми для дизайна современных загородных домов и апартаментов. Так, профессиональный дизайнер внедрит в ваш проект именно те дизайнерские тренды и инновации, что нужны вашему дому.
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