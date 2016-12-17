До и После: 4 интересных ремонта ванных комнат

То, каким будет наше будущее, определяет вовсе не сумма прошлого опыта. Мы делаем выбор о грядущем каждое мгновение. И хотя основная работа происходит где-то у нас в голове (или в сердце), существенно помогает нам и текущее окружение. Люди, с которыми мы встречаемся, еда, которую мы едим, и пейзажи, на которые мы смотрим, формируют общую картинку сегодняшнего дня. И именно в этой точке мы делаем выбор.

Чем более гармоничными и целостными мы ощущаем себя, тем позитивнее вектор следующего шага. А самая главная подстройка к миру происходит в первые несколько минут после пробуждения. Что вы видите, едва открыв глаза? Чье лицо? Какие стены? Как выглядит ваша ванная комната? Взгляните внимательно вокруг себя, может быть, пора что-то менять?

А пока посмотрите на чудесные преображения нескольких ванных комнат, может быть, тот вариант, что изменит вашу жизнь, вы найдете именно в этой Книге Идей.