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До и После: 4 интересных ремонта ванных комнат

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ArcKid, ArcKid ArcKid Ванная комната в стиле модерн
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То, каким будет наше будущее, определяет вовсе не сумма прошлого опыта. Мы делаем выбор о грядущем каждое мгновение. И хотя основная работа происходит где-то у нас в голове (или в сердце), существенно помогает нам и текущее окружение. Люди, с которыми мы встречаемся, еда, которую мы едим, и пейзажи, на которые мы смотрим, формируют общую картинку сегодняшнего дня. И именно в этой точке мы делаем выбор.

Чем более гармоничными и целостными мы ощущаем себя, тем позитивнее вектор следующего шага. А самая главная подстройка к миру происходит в первые несколько минут после пробуждения. Что вы видите, едва открыв глаза? Чье лицо? Какие стены? Как выглядит ваша ванная комната? Взгляните внимательно вокруг себя, может быть, пора что-то менять?

А пока посмотрите на чудесные преображения нескольких ванных комнат, может быть, тот вариант, что изменит вашу жизнь, вы найдете именно в этой Книге Идей.

До: невыразительно

ArcKid, ArcKid ArcKid Ванная комната в стиле модерн
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

Кто-то пустился во все тяжкие – плиткой с мелким рисунком выложил не только стены от пола до потолка, но и пол. И даже при наличии отдельного унитаза и биде с золочеными краниками, желанной роскошью тут и не пахнет.

До: тоскливая пестрота

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture Ванная комнатаВанны и душевые
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

Эта маленькая ванная комната рассчитывала на другую отделку, не убивающую нашу любовь к интересным орнаментам. Расположив повторяющийся рисунок из мелких деталей на всех стенах в миниатюрном пространстве, можно съесть абсолютно все квадратные метры.

После: лавандовый люкс

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture Ванная комнатаВанны и душевые
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

А вот это правильный подход – акцентной плиткой оформлено лишь пространство внутри душевой кабины. Тут, конечно же, помогает и правильное окружение в виде новой сантехники и блестящих хромированных деталей.

До и после: радикальное преображение

Reforma de vivienda unifamiliar, CPETC CPETC Ванная комната в стиле модерн
CPETC

CPETC
CPETC
CPETC

Откуда вообще берутся такие странные сочетания цветов и оттенков? Не удивительно, что после такой какофонии владельцам захотелось чего-то максимально нейтрального.

До и после: современный вариант

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto Гостиная в стиле модерн
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

Здесь нет таких радикальных перемен, наоборот, в расположении модулей и цветовой палитре интерьер почти полностью повторяет предыдущий. Но каким люксовым он выглядит сегодня!

После: современный минимализм

ArcKid, ArcKid ArcKid Ванная комната в стиле модерн
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

А вот здесь фактуры и палитра подобраны очень правильно. Некоторое сомнение вызывает форма унитаза и биде (удобно ли?), но в целом картинка выглядит очень эстетичной.

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До: будуарная зона с ванной чашей

ArcKid, ArcKid ArcKid Ванная комната в стиле модерн
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

Когда-то эта ванная очень нравилась владельцам. Но не сегодня.

После: стильный минимализм

ArcKid, ArcKid ArcKid Ванная комната в стиле модерн
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

Теперь вместо старой ванной стоит современная душевая кабина за стеклом, а огромная, но вместительная тумба превратилась в дабл-вариант в стиле минимализм.

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