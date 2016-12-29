Как предотвратить накопление угарного газа в доме

Тем, кто впервые переезжает в свой собственный коттедж, очень важно знать, что накопление угарного газа в доме – это очень большая опасность, которая реальна не только для владельцев старых печей в деревянных домах.

Для начала давайте разберемся, что и как, почему то, что должно нас обогревать и защищать, имеет опасность стать самым настоящим орудием судьбы. Угарный газ образуется только при горении углерода в условиях недостатка кислорода. Это очень важно понимать, так как просто хорошая вентиляция может спасти вас от реальной угрозы.

Сгорание топлива проходит несколько стадий: углерод сгорает с выделением углекислого газа, а затем углекислый газ взаимодействует с остатками топлива или угля, образуя угарный газ, далее угарный газ сгорает с образованием углекислого газа, который удаляется через дымоход. Дымохода нет в газовой печи для готовки, поэтому здесь очень важно элементарное проветривание.

При отсутствии тяги в печи (грязный дымоход, преждевременно закрыта заслонка, нет приточного воздуха) угли продолжают тлеть в условиях недостатка кислорода, а угарный газ при этом не сгорает и может распространиться по дому. Так что же сделать, чтобы такого никогда не происходило у вас?