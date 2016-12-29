Как предотвратить накопление угарного газа в доме

Тем, кто впервые переезжает в свой собственный коттедж, очень важно знать, что накопление угарного газа в доме – это очень большая опасность, которая реальна не только для владельцев старых печей в деревянных домах.
Для начала давайте разберемся, что и как, почему то, что должно нас обогревать и защищать, имеет опасность стать самым настоящим орудием судьбы. Угарный газ образуется только при горении углерода в условиях недостатка кислорода. Это очень важно понимать, так как просто хорошая вентиляция может спасти вас от реальной угрозы.
Сгорание топлива проходит несколько стадий: углерод сгорает с выделением углекислого газа, а затем углекислый газ взаимодействует с остатками топлива или угля, образуя угарный газ, далее угарный газ сгорает с образованием углекислого газа, который удаляется через дымоход. Дымохода нет в газовой печи для готовки, поэтому здесь очень важно элементарное проветривание.
При отсутствии тяги в печи (грязный дымоход, преждевременно закрыта заслонка, нет приточного воздуха) угли продолжают тлеть в условиях недостатка кислорода, а угарный газ при этом не сгорает и может распространиться по дому. Так что же сделать, чтобы такого никогда не происходило у вас?
Для тех, кто уже жил в доме с печкой, покажется, что в принципе вы все и так уже знаете. Отчасти это правда, а отчасти это может оказаться излишней самоуверенностью. По всей стране сотни людей в год пренебрегают простыми правилами из-за того, что думают, что они достаточно опытны для того, чтобы их не соблюдать. Так удивительный парадокс становится смертельным.
Итак, что же может послужить причиной отравления угарным газом в доме? Давайте разберем по списку.
Старая печь и засоренный дымоход, неисправный котел, который издает странные звуки или работает «из-под палки», трещины в кирпичной кладке – все эти «мелочи», до которых «не доходят руки» могут стать причиной летального исхода.
Несмотря на то, что старые печи могут работать более полувека, стоит позаботиться о любом вашем родственнике, который имеет данный тип отопления в доме. Заменить старую печь отопления лучше всего газовым котлом с разводкой радиаторов или системы «теплого пола» по всему дому. Для обычного старого деревянного (или блочного) домика в 50-80 кв. метров данная реновация обойдется в 300 тысяч рублей.
В любом старом доме вентиляция недостаточна априори. Форточки – это не вентиляция, а лишь вспомогательная функция окна. В топочной, на кухне всегда должна быть дополнительная вентиляция на основе любой из современных технологий.
Внимание! Очень опасно в сезон, когда еще не включили отопление в квартире, пытаться обогреться газовой плитой! Это может привести к совершенно незаметному накоплению угарного газа и летальному исходу. На даче тоже нельзя использовать газовую печь для обогрева.
Кажется, что это знает любой, кто хоть когда-то топил печь дома. Но на самом деле существует тысячи случаев по всей РФ, когда те, у кого уже 30 лет дома стоит одна и та же печь, пренебрегали данным правилом. «Решила закрыть заслонку пораньше, чтобы было потеплее», – такая фраза обычно произносится уже после случившейся трагедии.
Изначально симптомы распознать бывает крайне сложно. Большинство же случаев летальных отравлений происходит во сне. Тем не менее, даже если вы уже совершили ошибку, всегда есть надежда, что вы прислушаетесь к сигналам, посланным вам вашим телом.
Среди них непонятно откуда взявшиеся капли слез, головная боль и головокружение, слабость и тошнота, тошнота без рвоты, легкая тошнота, сухой кашель, мутность сознания, «глухая голова», спутанные мысли, невозможность подумать, возможны даже зрительные и слуховые галлюцинации.
Если какие-то симптомы у вас присутствуют на очень низком уровне, но постоянно, например, в течение зимы или отопительного сезона, это значит, что часть угарного газа постоянно находится в вашем доме. В количестве, не достаточном для летального исхода, но все же способном серьезно подпортить вам здоровье.
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