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15 гардеробных твоей мечты

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Walk In Wardrobes, Campbell Watson Campbell Watson ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
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Многие мечтают о том, чтобы у их одежды появилась собственная комната. Но просто квадратные метры не решат проблему, важно правильно распланировать их в соответствии с вашими потребностями. Хотите ли вы хранить в этой гардеробной все ваши вещи или места там хватит только на повседневную одежду и обувь, а остальное будет находиться в кладовке? 

Нужен ли вам модуль для аксессуаров и украшений или для этого у вас есть место в спальне? Будет ли гардеробная общей с кем-то еще или только ваша личная? Вопросов предостаточно, а пока вы думаете над ними, мы предлагаем вам рассмотреть несколько удачных вариантов хранения вещей, реализованных специалистами homify со вcего света.

​Прозрачные стенки

Un Duplex à Saint-Germain des Prés -Paris-6e, ATELIER FB ATELIER FB ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

Когда одежды действительно много, это создает некоторые трудности. Конечно, можно понадеяться на свою память или хранить все открыто, а можно сразу оснастить гардеробную модулями с прозрачными элементами. Это могут быть передние стенки ящиков или целые двери, что спасут вашу любимую одежду от пыли и дадут полный обзор содержимого.

​Гардеробная на мансарде

Begehbarer Kleiderschrank unter Schräge, meine möbelmanufaktur GmbH meine möbelmanufaktur GmbH Гардеробная в стиле модерн
meine möbelmanufaktur GmbH

meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH
meine möbelmanufaktur GmbH

Комнаты на мансарде великолепно подходят для гардеробных. Разнообразие необходимых для хранения вещей элементов даст возможность использовать каждый уголок помещения столь необычной конфигурации. Вдоль стены с самой маленькой высотой вы можете расположить комоды с ящиками или просто полочки, но обратите внимание на удобство подхода к стене.

​Дабл-вариант

homify Гардеробная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Традиционное расположение гардеробных модулей с полочками и штангами дополнено узким стеллажом для хранения обуви с двух сторон. Такой вариант подойдет, если гардеробная используются двумя членами семьи, позволяя разделить комнату на две почти приватные части. Это будет очень удобно двум сестрам (или братьям), потому что у каждого появляется личное пространство.

​Огромный пуф для обуви

homify Гардеробная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Необычное сочетание мягкого пуфа с полочками явно заслуживает вашего внимания. Располагаясь по центру просторной гардеробной, он следует важному принципу в изготовлении современной мебели. Мультифункциональность не только дает больший КПД в использовании пространства , но и показывает, что вы следите за модными трендами.

Эффектное зонирование

Гардеробная ZE|Workroom studio Гардеробная в скандинавском стиле
ZE|Workroom studio

Гардеробная

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

Если у вашей гардеробной не целая комната, а только часть, лучше все-таки разделить зоны. Для этого можно использовать гипсокартонные перегородки, прозрачные занавески, плотные шторы или стеклянные двери-слайдеры.

​Традиционные элементы

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura Гардеробная в классическом стиле Белый
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

Придя в фирму, специализирующуюся на изготовлении гардеробных, вы просто поразитесь, сколько удобного, полезного и невероятно интересного вы упускаете в жизни. Хотя, если ваша одежда получает собственную комнату впервые, она будет рада и просто обилию обычных полочек, ящиков и штанг.

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​Современные новшества

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA Campbell Watson ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
Campbell Watson

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

Все самые эффектные способы представления одежды в магазинах могут прийти и в ваш дом, добавив глянца и стекла в вашу гардеробную комнату.

​Правильная подсветка

Minimalistyczne poddasze z klasą, MONOstudio MONOstudio Гардеробная в стиле минимализм
MONOstudio

MONOstudio
MONOstudio
MONOstudio

Даже если в вашей комнате есть окно, зимним утром или поздним вечером естественного освещения будет недостаточно. Пригласив специалиста по светодизайну, вы можете превратить обычную комнату с вещами в галерею одежду.

​Не забудьте про зеркало

Гардеробная "Glamour" Студия дизайна Дарьи Одарюк Гардеробная в классическом стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Гардеробная Glamour

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Вы можете сделать зеркальными некоторые двери, целую стену или просто прислонить к стене огромное зеркало в изысканной раме.

​Рациональный формат

A House, 08023 Architects 08023 Architects Гардеробная в средиземноморском стиле
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

Гардеробные комнаты редко довольствуются отдельными элементами, предпочитая заполнять все пространство от пола до потолка и от стены до стены разнообразными модулями. Особенно это касается маленьких комнат, в которые нужно вместить всю свою овеществленную жизнь.

​Цветовая гамма

homify Гардеробная в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Если гардеробная зона находится в общем пространстве с другими, цветовая гамма ее отделки должна соответствовать окружающему интерьеру. Но для  отдельных гардеробных комнат не существует общих правил в оформлении. Вы можете выбрать и белый глянец, и выбеленный дуб, и благородный палисандр.

​Вынужденная маскировка

спальня 'PRimeART' Спальня в стиле минимализм спальня
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спальня

"PRimeART"
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"PRimeART"

Просторную гардеробную можно получить и в формате маленькой спальни, если вдоль одной из стен создать сложную систему хранения за дверьми-слайдерами из материала спального гарнитура, с прозрачным или тонированным стеклом или даже сплошным зеркалом.

​Разделение функций

Dom w Raciborzu, FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz Гардеробная в стиле модерн
FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz

FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz
FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz
FOORMA Pracownia Architektury Wnętrz

А если вы готовы пожертвовать парой метров вдоль стены, разумнее будет отделить зону гипсокартонной перегородкой, можно даже не на всю высоту.

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