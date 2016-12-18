15 гардеробных твоей мечты

Многие мечтают о том, чтобы у их одежды появилась собственная комната. Но просто квадратные метры не решат проблему, важно правильно распланировать их в соответствии с вашими потребностями. Хотите ли вы хранить в этой гардеробной все ваши вещи или места там хватит только на повседневную одежду и обувь, а остальное будет находиться в кладовке?
Нужен ли вам модуль для аксессуаров и украшений или для этого у вас есть место в спальне? Будет ли гардеробная общей с кем-то еще или только ваша личная? Вопросов предостаточно, а пока вы думаете над ними, мы предлагаем вам рассмотреть несколько удачных вариантов хранения вещей, реализованных специалистами homify со вcего света.
Когда одежды действительно много, это создает некоторые трудности. Конечно, можно понадеяться на свою память или хранить все открыто, а можно сразу оснастить гардеробную модулями с прозрачными элементами. Это могут быть передние стенки ящиков или целые двери, что спасут вашу любимую одежду от пыли и дадут полный обзор содержимого.
Комнаты на мансарде великолепно подходят для гардеробных. Разнообразие необходимых для хранения вещей элементов даст возможность использовать каждый уголок помещения столь необычной конфигурации. Вдоль стены с самой маленькой высотой вы можете расположить комоды с ящиками или просто полочки, но обратите внимание на удобство подхода к стене.
Традиционное расположение гардеробных модулей с полочками и штангами дополнено узким стеллажом для хранения обуви с двух сторон. Такой вариант подойдет, если гардеробная используются двумя членами семьи, позволяя разделить комнату на две почти приватные части. Это будет очень удобно двум сестрам (или братьям), потому что у каждого появляется личное пространство.
Необычное сочетание мягкого пуфа с полочками явно заслуживает вашего внимания. Располагаясь по центру просторной гардеробной, он следует важному принципу в изготовлении современной мебели. Мультифункциональность не только дает больший КПД в использовании пространства , но и показывает, что вы следите за модными трендами.
Если у вашей гардеробной не целая комната, а только часть, лучше все-таки разделить зоны. Для этого можно использовать гипсокартонные перегородки, прозрачные занавески, плотные шторы или стеклянные двери-слайдеры.
Придя в фирму, специализирующуюся на изготовлении гардеробных, вы просто поразитесь, сколько удобного, полезного и невероятно интересного вы упускаете в жизни. Хотя, если ваша одежда получает собственную комнату впервые, она будет рада и просто обилию обычных полочек, ящиков и штанг.
Все самые эффектные способы представления одежды в магазинах могут прийти и в ваш дом, добавив глянца и стекла в вашу гардеробную комнату.
Даже если в вашей комнате есть окно, зимним утром или поздним вечером естественного освещения будет недостаточно. Пригласив специалиста по светодизайну, вы можете превратить обычную комнату с вещами в галерею одежду.
Glamour
Вы можете сделать зеркальными некоторые двери, целую стену или просто прислонить к стене огромное зеркало в изысканной раме.
Гардеробные комнаты редко довольствуются отдельными элементами, предпочитая заполнять все пространство от пола до потолка и от стены до стены разнообразными модулями. Особенно это касается маленьких комнат, в которые нужно вместить всю свою овеществленную жизнь.
Если гардеробная зона находится в общем пространстве с другими, цветовая гамма ее отделки должна соответствовать окружающему интерьеру. Но для отдельных гардеробных комнат не существует общих правил в оформлении. Вы можете выбрать и белый глянец, и выбеленный дуб, и благородный палисандр.
Просторную гардеробную можно получить и в формате маленькой спальни, если вдоль одной из стен создать сложную систему хранения за дверьми-слайдерами из материала спального гарнитура, с прозрачным или тонированным стеклом или даже сплошным зеркалом.
А если вы готовы пожертвовать парой метров вдоль стены, разумнее будет отделить зону гипсокартонной перегородкой, можно даже не на всю высоту.
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