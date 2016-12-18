15 гардеробных твоей мечты

Многие мечтают о том, чтобы у их одежды появилась собственная комната. Но просто квадратные метры не решат проблему, важно правильно распланировать их в соответствии с вашими потребностями. Хотите ли вы хранить в этой гардеробной все ваши вещи или места там хватит только на повседневную одежду и обувь, а остальное будет находиться в кладовке?

Нужен ли вам модуль для аксессуаров и украшений или для этого у вас есть место в спальне? Будет ли гардеробная общей с кем-то еще или только ваша личная? Вопросов предостаточно, а пока вы думаете над ними, мы предлагаем вам рассмотреть несколько удачных вариантов хранения вещей, реализованных специалистами homify со вcего света.