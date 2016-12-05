Отличный дом для России

Этот прекрасный проект загородного дома с тремя спальнями вполне подойдет для стандартной русской семьи. Оформленный в стиле кантри, отапливаемый за счет «теплого пола» и газового котла, с потрясающей двусветной гостиной, он станет любимым проектом для многих из нас.

Маленький городок Тиете в Бразилии имеет население всего лишь в 40 тысяч человек и при этом прекрасно смотрится на фотографиях с другого конца света. Данный регион относится к ультра-умеренному(если так можно выразиться) климату, который является к тому же очень теплым. Именно поэтому в данном проекте используются лишь однокамерные (!) стеклопакеты, тогда как с трехкамерными проект дома отлично подойдет и для Подмосковья.

Сейчас здесь живет молодая пара с младенцем и двумя старшими детьми (мальчиками-школьниками). Авторами проекта являются дизайнеры из студии CANATELLI ARQUITETURA E DESIGN.