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Отличный дом для России

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Веранда и терраса в стиле кантри
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Этот прекрасный проект загородного дома с тремя спальнями вполне подойдет для стандартной русской семьи. Оформленный в стиле кантри, отапливаемый за счет «теплого пола» и газового котла, с потрясающей двусветной гостиной, он станет любимым проектом для многих из нас.

Маленький городок Тиете в Бразилии имеет население всего лишь в 40 тысяч человек и при этом прекрасно смотрится на фотографиях с другого конца света. Данный регион относится к ультра-умеренному(если так можно выразиться) климату, который является к тому же очень теплым. Именно поэтому в данном проекте используются лишь однокамерные (!) стеклопакеты, тогда как с трехкамерными проект дома отлично подойдет и для Подмосковья.

Сейчас здесь живет молодая пара с младенцем и двумя старшими детьми (мальчиками-школьниками). Авторами проекта являются дизайнеры из студии CANATELLI ARQUITETURA E DESIGN.

Парадный вид

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Дома в стиле кантри
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

На бразильский манер автостоянка реализована за счет балкона и ниши на первом этаже. Паркинг является открытым и рассчитан на два автомобиля. Парадный вход справа имеет геометричные ступени, уходящие вправо. Декоративная отделка фасадов предусматривает штукатурку оливкового цвета, декоративный камень под сланец в бежевом цвете и красивую подшивку кровли натуральным деревом. Окна выполнены из пластика, реечные экраны для окон – тоже из синтетического материала. Наверху вы видите две детские спальни с балконом. Справа от входа – окно для кабинета, который доступен без прохода в приватную семейную зону.

Гостиная-столовая

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Медиа комната в стиле модерн
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Открытая планировка на первом этаже составлена из гостиной, столовой, кухни, прихожей и лестничного холла. Также здесь есть кладовая при кухне и ванная комната с прачечной.

Двусветный формат

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Столовая комната в стиле модерн
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

При гостиной и кухне есть шикарная терраса с бассейном. На ней стоит диванчик, столовая группа, летняя кухня с мангалом, есть шезлонги возле бассейна. Через второе окно в гостиной наверху мы видим балкон, красиво окруженный безопасной сеткой от возможного падения – сейчас в спальне при балконе живет малыш, который только-только учится ходить.

Кухня и столовая

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Столовая комната в стиле модерн
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Кухня расположена в нише и не имеет двусветного формата. Рядом с ней – кладовая и ванная комната с зоной прачечной. Сама она выполнена в стиле модерн с глянцевыми черными фасадами и интересным кухонным островом в центре с двумя разноуровневыми зонами – для готовки и для завтраков. Разноцветные стулья в столовой и модный холодильник side-by-side, а также встроенная над духовкой микроволновка – стильные тренды этого сезона в дизайне кухонь.

Вид со стороны дворика

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Веранда и терраса в стиле кантри
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Отсюда мы видим дверь в бойлерную (слева), красивый навес возле барной стойки на летней кухне и солнечную террасу из натурального дерева. Наверху при главной спальне мы нашли еще одну интересную деталь – маленькое окно, делающее и спальню двусветной.

Главная спальня

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Спальня в стиле модерн
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

В главной спальне сейчас живут трое – семейная пара с маленьким ребенком. При спальне есть гардеробная и личная ванная комната, а при двух детских на этаже – общая ванная комната.

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Балкон и спальня

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Спальня в стиле модерн
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

Так выглядит главная спальня со стороны балкона, на котором мы заметили шикарное дерево, меняющее цвет своей листвы в течение года. Угловое панорамное остекление смотрится здесь очень современно.

Ванная комната

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Ванная комната в стиле минимализм
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

На втором этаже общая ванная комната выглядит вот так. Современный минималистичный дизайн в белом цвете очень элегантен. В душе – встроенная в пол система слива.

Дополнительная комната

Casa SS, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra Рабочий кабинет в стиле минимализм
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

При паркинге мы также нашли дополнительную комнату по типу кладовой, где хранятся все детские вещи.

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