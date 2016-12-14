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6 шикарных пристроек к дому

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Herne Hill, Lambeth SE24, London | Rear house extension, GOAStudio | London residential architecture GOAStudio | London residential architecture
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Трудно спланировать расширение своего дома с нуля. Нужно
учесть разводку электричества, отопления и даже канализации (если в дополнительные квадраты предназначаются для кухни, ванной комнаты или сауны), придумать варианты правильной перепланировки для смежных комнат старого дома и еще много чего, с чем специалисты homify из разных стран сталкивались уже не раз и даже не два. Потому и вам мы советуем сначала внимательно рассмотреть путь, пройденный ими и размеченный для вас хлебными крошками.

Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с несколькими вариантами пристроек к дому. Дополнительный бонус этой Книги Идей – планы, по которым гораздо легче понять суть реализованных преобразований.

Маленькая пристройка к старому дому

Contemporary cedar clad timber frame extension on traditional Victorian House JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design) contemporary,cedar clad,timber framed,extension,victorian house
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Contemporary cedar clad timber frame extension on traditional Victorian House

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Как красиво эта пристройка вписана в образ старого дома. Деревянные панели и черные рамы для огромных окон очень подходят к брутальной кирпичной кладке. Площадь этой пристройки – всего 10 квадратных метров, но это позволило сделать кухню намного просторней и существенно увеличить удобство использования ванной комнаты.

План пристройки к старому дому

Floor Plan Before and After JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Floor Plan Before and After

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

При взгляде на план становится понятно, что маленькая кухня и ванная комната были тоже когда-то пристроены. Тогда этого казалось достаточным нововведением, но сегодня владельцы оказались готовы к новому шагу.

Лондонский вариант

Architect designed rear house extension Herne Hill SE24 Lambeth – Design floor plans GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture

Architect designed rear house extension Herne Hill SE24 Lambeth – Design floor plans

GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture

Пристройка в два этажа – тоже не редкость для Англии. Дома в пригороде Лондона стоят весьма недешево, потому если пространство прилегающего участка позволяет расширить дом, а у владельцев есть на это средства, создание пристройки – лишь вопрос времени. Здесь нижняя часть пристройки разместила кухню и гостиную с видом на сад и дверьми, складывающимися гармошкой и открывающими жилое пространство навстречу саду. А наверху получилось создать дополнительную спальню.

Просто огромная пристройка

Brockley, Lewisham SE4, London | House extension GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture

Brockley, Lewisham SE4, London | House extension

GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture

Пристройка к этому дому отвоевала себя весьма существенную площадь сада, но благодаря складным дверям в теплое время года она сама становится садом.

Гостиная в саду

East Finchley, Barnet N2, London | House extension GOAStudio | London residential architecture Столовая комната в стиле модерн
GOAStudio | London residential architecture

East Finchley, Barnet N2, London | House extension

GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture

Благодаря террасе вокруг этой пристройки и складывающимся стеклянным стенам эта новая гостиная становится органичным продолжением потрясающего сада, предлагая и комфорт жилого пространства, и максимально возможное единение с природой.

Близкое соседство

Extension finished JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Extension finished

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Если соседние дома расположены очень близко, нет иного способа запланировать расширение, кроме как углубиться в свой собственный сад. Несмотря на то, что участок при таких старых домах чаще всего уже обустроен и весьма неплохо, при недостатке жилого пространства приходится идти на некоторые жертвы.

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План расширения

Before and After Floor Plans - Timber Frame Extension Boston Lincolnshire JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design) timber frame,extension,boston,lincolnshire,kitchen,dining,sun room,utility,shower
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Before and After Floor Plans – Timber Frame Extension Boston Lincolnshire

JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)
JMAD Architecture (previously known as Jenny McIntee Architectural Design)

Когда семья становится больше, при расширении дома приватные спальни можно оставить маленькими, а вот общественные зоны настоятельно требуют дополнительных квадратных метров. Так и сделали при проектировании этой пристройки к очень старому английскому дому.

Современный вариант

Golders Green, Barnet NW11, London | House extension GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture

Golders Green, Barnet NW11, London | House extension

GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture
GOAStudio | London residential architecture

При реконструкции этого дома к нему был пристроен блок со стеклянными стенами и даже стеклянной крышей. Все подробности здесь.

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