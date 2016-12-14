6 шикарных пристроек к дому

Трудно спланировать расширение своего дома с нуля. Нужно

учесть разводку электричества, отопления и даже канализации (если в дополнительные квадраты предназначаются для кухни, ванной комнаты или сауны), придумать варианты правильной перепланировки для смежных комнат старого дома и еще много чего, с чем специалисты homify из разных стран сталкивались уже не раз и даже не два. Потому и вам мы советуем сначала внимательно рассмотреть путь, пройденный ими и размеченный для вас хлебными крошками.

Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с несколькими вариантами пристроек к дому. Дополнительный бонус этой Книги Идей – планы, по которым гораздо легче понять суть реализованных преобразований.