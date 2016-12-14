6 шикарных пристроек к дому

Трудно спланировать расширение своего дома с нуля. Нужно
учесть разводку электричества, отопления и даже канализации (если в дополнительные квадраты предназначаются для кухни, ванной комнаты или сауны), придумать варианты правильной перепланировки для смежных комнат старого дома и еще много чего, с чем специалисты homify из разных стран сталкивались уже не раз и даже не два. Потому и вам мы советуем сначала внимательно рассмотреть путь, пройденный ими и размеченный для вас хлебными крошками.
Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с несколькими вариантами пристроек к дому. Дополнительный бонус этой Книги Идей – планы, по которым гораздо легче понять суть реализованных преобразований.
Как красиво эта пристройка вписана в образ старого дома. Деревянные панели и черные рамы для огромных окон очень подходят к брутальной кирпичной кладке. Площадь этой пристройки – всего 10 квадратных метров, но это позволило сделать кухню намного просторней и существенно увеличить удобство использования ванной комнаты.
При взгляде на план становится понятно, что маленькая кухня и ванная комната были тоже когда-то пристроены. Тогда этого казалось достаточным нововведением, но сегодня владельцы оказались готовы к новому шагу.
Пристройка в два этажа – тоже не редкость для Англии. Дома в пригороде Лондона стоят весьма недешево, потому если пространство прилегающего участка позволяет расширить дом, а у владельцев есть на это средства, создание пристройки – лишь вопрос времени. Здесь нижняя часть пристройки разместила кухню и гостиную с видом на сад и дверьми, складывающимися гармошкой и открывающими жилое пространство навстречу саду. А наверху получилось создать дополнительную спальню.
Пристройка к этому дому отвоевала себя весьма существенную площадь сада, но благодаря складным дверям в теплое время года она сама становится садом.
Благодаря террасе вокруг этой пристройки и складывающимся стеклянным стенам эта новая гостиная становится органичным продолжением потрясающего сада, предлагая и комфорт жилого пространства, и максимально возможное единение с природой.
Если соседние дома расположены очень близко, нет иного способа запланировать расширение, кроме как углубиться в свой собственный сад. Несмотря на то, что участок при таких старых домах чаще всего уже обустроен и весьма неплохо, при недостатке жилого пространства приходится идти на некоторые жертвы.
Когда семья становится больше, при расширении дома приватные спальни можно оставить маленькими, а вот общественные зоны настоятельно требуют дополнительных квадратных метров. Так и сделали при проектировании этой пристройки к очень старому английскому дому.
При реконструкции этого дома к нему был пристроен блок со стеклянными стенами и даже стеклянной крышей. Все подробности здесь.
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