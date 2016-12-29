7 самодельных проектов для сада

Признаемся, мы всегда что-то планируем. И это вовсе не оттого, что недовольны жизнью, просто всегда что-то где-то можно сделать еще лучше. Это вечная жажда переобустройства не дает даже в самый лютый мороз перестать думать о саде или любимой дачке. И это здорово! Ни одного дня не проходит впустую. Зимой можно планировать, а как снег растает, можно и за дело взяться.

Сегодня наша Книга Идей для тех, кто только начинает благоустраивать мир вокруг своими руками.