Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

7 самодельных проектов для сада

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Hausgarten Wagner - "Sylter Garten", SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Сад в стиле модерн
Loading admin actions …

Признаемся, мы всегда что-то планируем. И это вовсе не оттого, что недовольны жизнью, просто всегда что-то где-то можно сделать еще лучше. Это вечная жажда переобустройства не дает даже в самый лютый мороз перестать думать о саде или любимой дачке. И это здорово! Ни одного дня не проходит впустую. Зимой можно планировать, а как снег растает, можно и за дело взяться.

Сегодня наша Книга Идей для тех, кто только начинает благоустраивать мир вокруг своими руками.

Что едим

outdoor cooking area wood-fired oven Сад в рустикальном стиле outdoor kitchen,pizza oven,bbq
wood-fired oven

outdoor cooking area

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

Даже если многих из нас не прельщает удовольствие заниматься чем-то в саду, дачку или домик за городом мы все равно обожаем. Где же получаются самые вкусные шашлычки, как не у себя во дворе! Можно довольствоваться переносным металлическим мангалом, а можно начать мечтать и искать варианты чего-то более существенного, типа этой печи.

Чем любуемся

Hausgarten Wagner - "Sylter Garten", SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften Сад в стиле модерн
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

Ухоженный сад радует глаз. Чтобы сделать его таким, можно пригласить ландшафтного дизайнера, а можно и самому распланировать и воплотить в жизнь. Возможно, вам потребуется для этого не один сезон, но взаимодействие с природой – это всегда скорее процесс, чем статичный результат.

Как развлекаемся

GERONIMO - a monkey swing Green Oak Furniture Ltd Сад Мебель
Green Oak Furniture Ltd

GERONIMO – a monkey swing

Green Oak Furniture Ltd
Green Oak Furniture Ltd
Green Oak Furniture Ltd

Если у вас есть дети или вы сами любите более активный отдых, чем умиротворенное созерцание окружающего мира, то вам стоит подумать о том, чтобы разнообразить свой досуг. Если качели у вас уже есть, вспомните о батуте, бассейне или просто столбиках, вкопанных в землю. А возможно кто-то из детей покажет вам основы паркура.

О ком заботимся

Floriana Bird Bath Solar Powered Water Feature Primrose Сад Аксессуары и декор
Primrose

Floriana Bird Bath Solar Powered Water Feature

Primrose
Primrose
Primrose

Домик на природе предполагает более тесное взаимодействие с миром. Вы можете развести в пруду карпов, приманить ежиков и ящериц или просто поставить поилку для птиц. Такой фонтанчик с электрическим моторчиком не сделать самому. Но вы можете его принести и установить «своими руками», потому тоже считается.

Как отдыхаем

PARASOLS DESIGN ET ORIGINAUX : un large choix pour sublimer votre décoration d’extérieur., KSL LIVING KSL LIVING Сад Аксессуары и декор
KSL LIVING

KSL LIVING
KSL LIVING
KSL LIVING

Лучше дощатой террасы нет места для летнего отдыха. И даже если пока на ней только огромные подушки-пуфы и зонт, это уже супер! А вокруг можно установить контейнерные растения.

Занимаемся творчеством

Watering can Light Garland ELLA JAMES Сад Освещение
ELLA JAMES

Watering can Light Garland

ELLA JAMES
ELLA JAMES
ELLA JAMES

Если вы обожаете что-то ремонтировать и перекрашивать, а живете в квартире, где не так уж много места для хобби, то дача и сад или домик в деревне откроют вам новые возможности.

Перевоплощаемся

ALMANZOR sofá palets. 120x80cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario Сад Мебель
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

На даче вы можете стать совершенно другим, начать любить мебель из палетт и их брутальный шарм, носить забавные хвостики с яркими детскими резинками. А строгий дресс-код в офисе и глянцевый модерн в квартире подождут до понедельника.

Далее на homify:

Люксовое шале;

Статьи о строительстве и ремонте;

Красивая кухня от homify.

Эффектные варианты использования свободной комнаты

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо