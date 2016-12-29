7 самодельных проектов для сада

Признаемся, мы всегда что-то планируем. И это вовсе не оттого, что недовольны жизнью, просто всегда что-то где-то можно сделать еще лучше. Это вечная жажда переобустройства не дает даже в самый лютый мороз перестать думать о саде или любимой дачке. И это здорово! Ни одного дня не проходит впустую. Зимой можно планировать, а как снег растает, можно и за дело взяться.
Сегодня наша Книга Идей для тех, кто только начинает благоустраивать мир вокруг своими руками.
Даже если многих из нас не прельщает удовольствие заниматься чем-то в саду, дачку или домик за городом мы все равно обожаем. Где же получаются самые вкусные шашлычки, как не у себя во дворе! Можно довольствоваться переносным металлическим мангалом, а можно начать мечтать и искать варианты чего-то более существенного, типа этой печи.
Ухоженный сад радует глаз. Чтобы сделать его таким, можно пригласить ландшафтного дизайнера, а можно и самому распланировать и воплотить в жизнь. Возможно, вам потребуется для этого не один сезон, но взаимодействие с природой – это всегда скорее процесс, чем статичный результат.
Если у вас есть дети или вы сами любите более активный отдых, чем умиротворенное созерцание окружающего мира, то вам стоит подумать о том, чтобы разнообразить свой досуг. Если качели у вас уже есть, вспомните о батуте, бассейне или просто столбиках, вкопанных в землю. А возможно кто-то из детей покажет вам основы паркура.
Домик на природе предполагает более тесное взаимодействие с миром. Вы можете развести в пруду карпов, приманить ежиков и ящериц или просто поставить поилку для птиц. Такой фонтанчик с электрическим моторчиком не сделать самому. Но вы можете его принести и установить «своими руками», потому тоже считается.
Лучше дощатой террасы нет места для летнего отдыха. И даже если пока на ней только огромные подушки-пуфы и зонт, это уже супер! А вокруг можно установить контейнерные растения.
Если вы обожаете что-то ремонтировать и перекрашивать, а живете в квартире, где не так уж много места для хобби, то дача и сад или домик в деревне откроют вам новые возможности.
На даче вы можете стать совершенно другим, начать любить мебель из палетт и их брутальный шарм, носить забавные хвостики с яркими детскими резинками. А строгий дресс-код в офисе и глянцевый модерн в квартире подождут до понедельника.
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