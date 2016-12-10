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12 приемов для увеличения вашего дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Разумное использование пространства, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Ванная комната в стиле кантри
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Если ваш дом не имеет 400 квадратных метров, то вам наверняка мало места, по крайней мере вы так считаете. Существует возможность того, что вы все-таки ошибаетесь, и площади на самом деле достаточно, просто вы используете ее не совсем правильно. Попробуйте взглянуть на свою квартиру новым взглядом, возможно, эта Книга Идей позволит вам увеличить доступное вам пространство.

Светлые тона с акцентами

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest Гостиная в стиле модерн Камень Белый
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

Наши глаза точнее ощущают расстояние до темных предметов, чем до светлых, потому используя светлую отделку, вы как бы раздвигаете стены. А чтобы интерьер не был при этом бледно-скучным, добавьте акценты, выбирая модные или просто любимые оттенки.

Двери-слайдеры

Апартаменты на Комсомольском проспекте, 3D GROUP 3D GROUP Спальня в стиле лофт
3D GROUP

Апартаменты на Комсомольском проспекте

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

Гениальное изобретение восточного мира завоевало весь мир. Теперь почти никто и не помнит, что первые слайдеры были из рисовой бумаги на деревянном каркасе.

Продуманное хранение

Cocina Thermofoil Espresso, Toren Cocinas Toren Cocinas Кухня в стиле модерн
Toren Cocinas

Toren Cocinas
Toren Cocinas
Toren Cocinas

При планировании хранения на кухне важно даже не количество полочек-ящичков, а правильное распределение. У каждой вещи должно быть определенное место, особенно у фонарика и штопора. Только так вы сможете задействовать каждый квадратный сантиметр.

Отражающие поверхности

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos Ванная комната в стиле минимализм Плитка Серый
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

Если даже белые стены оказываются на расстоянии вытянутой руки, например, в туалете, ванной комнате или коридоре, то обманите мозг панорамными зеркалами на уровне глаз. Этот прием можно использовать во всех стилях от барокко до минимализма и от рустика до техно. Работает он невероятно эффектно, но помните, что зеркала увеличивают не только количество красоты в интерьере, но и разбросанных носков.

Несколько источников света

homify Кухня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Если ваша комната использует лишь один источник света, например, люстру на потолке, то каждый недостаточно освещенный уголок как бы исчезает, лишая вас квадрат за квадратом нужного простора.

Потайные шкафы

Разумное использование пространства, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Ванная комната в стиле кантри
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Разумное использование пространства

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Шкаф от стены до стены и от пола до потолка да еще со стеклянными дверьми-слайдерами! Гениальная маскировка стиральной и сушильной машины в столь изысканной ванной комнате.

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Точные измерения

«Аромат изыска» homify Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
homify

«Аромат изыска»

homify
homify
homify

Мебель, учитывающая точные габариты вашего пространства, позволит вам создать места хранения в нужном вам месте и даже разместить в узкой прихожей стильный (и функциональный!) консольный столик.

Практичная организация

Marylebone, LEIVARS LEIVARS Спальня в стиле модерн
LEIVARS

Marylebone

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

Если дополнительные квадратные метры взять неоткуда, а места действительно мало, то надо думать над более разумным хранением. Потому, например, не делайте для всей обуви одинаковые ячейки, к ботильонам, балеткам, сланцам и ботфортам нужен индивидуальный подход.

Ниши в стенах, маскировка шахт

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc Спальня в эклектичном стиле
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

Сложное построение стен можно использовать для полочек в нишах. Количество красивых мелочей в современных домах и квартирах просто зашкаливает, а этот прием поможет структурировать их открытое хранение.

Минималистичный дизайн

Студия 35 кв.м., Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой Гостиная в стиле минимализм Бежевый
Студия дизайна Виктории Силаевой

Студия 35 кв.м.

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

Для интерьера маленьких комнат не стоит выбирать стили с обилием декораторских изысков. Оставить больше воздуха и простора помогут варианты на основе минимализма (восточного или скандинавского).

Прозрачная и зеркальная мебель

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Гостиная в стиле модерн
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Зеркала не дают взгляду упираться в стены, а прозрачные материалы дарят воздушность предметам мебели, оставляя функциональность и комфорт.

Открытая планировка и обилие солнечного света

Musterhaus Falkenberg 139, Skapetze Lichtmacher Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

Musterhaus Falkenberg 139

Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher
Skapetze Lichtmacher

В формате открытой планировки гораздо проще дать каждой зоне достаточно пространства. Наложение функций в смежных квадратах, отсутствие коридорной разводки и редкие встречи со стенами предлагают новый уровень комфорта современного жилища.

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