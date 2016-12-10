12 приемов для увеличения вашего дома

Если ваш дом не имеет 400 квадратных метров, то вам наверняка мало места, по крайней мере вы так считаете. Существует возможность того, что вы все-таки ошибаетесь, и площади на самом деле достаточно, просто вы используете ее не совсем правильно. Попробуйте взглянуть на свою квартиру новым взглядом, возможно, эта Книга Идей позволит вам увеличить доступное вам пространство.