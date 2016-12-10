12 приемов для увеличения вашего дома

Если ваш дом не имеет 400 квадратных метров, то вам наверняка мало места, по крайней мере вы так считаете. Существует возможность того, что вы все-таки ошибаетесь, и площади на самом деле достаточно, просто вы используете ее не совсем правильно. Попробуйте взглянуть на свою квартиру новым взглядом, возможно, эта Книга Идей позволит вам увеличить доступное вам пространство.
Наши глаза точнее ощущают расстояние до темных предметов, чем до светлых, потому используя светлую отделку, вы как бы раздвигаете стены. А чтобы интерьер не был при этом бледно-скучным, добавьте акценты, выбирая модные или просто любимые оттенки.
Гениальное изобретение восточного мира завоевало весь мир. Теперь почти никто и не помнит, что первые слайдеры были из рисовой бумаги на деревянном каркасе.
При планировании хранения на кухне важно даже не количество полочек-ящичков, а правильное распределение. У каждой вещи должно быть определенное место, особенно у фонарика и штопора. Только так вы сможете задействовать каждый квадратный сантиметр.
Если даже белые стены оказываются на расстоянии вытянутой руки, например, в туалете, ванной комнате или коридоре, то обманите мозг панорамными зеркалами на уровне глаз. Этот прием можно использовать во всех стилях от барокко до минимализма и от рустика до техно. Работает он невероятно эффектно, но помните, что зеркала увеличивают не только количество красоты в интерьере, но и разбросанных носков.
Если ваша комната использует лишь один источник света, например, люстру на потолке, то каждый недостаточно освещенный уголок как бы исчезает, лишая вас квадрат за квадратом нужного простора.
Шкаф от стены до стены и от пола до потолка да еще со стеклянными дверьми-слайдерами! Гениальная маскировка стиральной и сушильной машины в столь изысканной ванной комнате.
Мебель, учитывающая точные габариты вашего пространства, позволит вам создать места хранения в нужном вам месте и даже разместить в узкой прихожей стильный (и функциональный!) консольный столик.
Если дополнительные квадратные метры взять неоткуда, а места действительно мало, то надо думать над более разумным хранением. Потому, например, не делайте для всей обуви одинаковые ячейки, к ботильонам, балеткам, сланцам и ботфортам нужен индивидуальный подход.
Сложное построение стен можно использовать для полочек в нишах. Количество красивых мелочей в современных домах и квартирах просто зашкаливает, а этот прием поможет структурировать их открытое хранение.
Для интерьера маленьких комнат не стоит выбирать стили с обилием декораторских изысков. Оставить больше воздуха и простора помогут варианты на основе минимализма (восточного или скандинавского).
Зеркала не дают взгляду упираться в стены, а прозрачные материалы дарят воздушность предметам мебели, оставляя функциональность и комфорт.
В формате открытой планировки гораздо проще дать каждой зоне достаточно пространства. Наложение функций в смежных квадратах, отсутствие коридорной разводки и редкие встречи со стенами предлагают новый уровень комфорта современного жилища.
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