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Яркие спальные комнаты

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Квартира в Москве в "Чемпион-Парке" 85 м кв "Потолок в кружевах, стены в узорах", KrasnovaDesign KrasnovaDesign Спальная комната Кровати и изголовья
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Спальные комнаты принято оформлять в спокойные цвета, ведь их главная цель – способствовать полноценному отдыху и восстановлению после напряженных рабочих будней. Яркая мебель и аксессуары нечасто встречаются в интерьерах спален. Бытует мнение, что насыщенные цвета препятствуют расслаблению и погружению в сон. Многие дизайнеры считают это утверждение не более, чем очередным стереотипом и на примере своих работ доказывают, что яркие спальные комнаты прекрасно подходят для умиротворенного отдыха.

Цветные зигзаги

WHITE & WHITE, ANNA SHEMURATOVA \ interior design ANNA SHEMURATOVA \ interior design Спальня в стиле минимализм
ANNA SHEMURATOVA \ interior design

WHITE & WHITE

ANNA SHEMURATOVA \ interior design
ANNA SHEMURATOVA \ interior design
ANNA SHEMURATOVA \ interior design

Сочетание белого цвета и пастельных оттенков – одна из самых распространенных цветовых комбинаций в спальнях. Однако в проекте, представленном на фото, дизайнер Анна Шемуратова пошла другим путем и представила цветовой ансамбль, главную роль в котором исполняет насыщенный и интенсивный белый, а дополняют его пестрые зигзагообразные линии на ткани покрывала и декоративных подушек.

Зеленая спальня

Спальня KrasnovaDesign Спальная комната Кровати и изголовья
KrasnovaDesign

Спальня

KrasnovaDesign
KrasnovaDesign
KrasnovaDesign

Чаще всего зеленый цвет можно встретить в пространстве кухни или гостиной, он ассоциируется со свежестью, весной, новым началом. Дизайнеры из студии Krasonvadesign предложили иное прочтение этого цвета. Сочетание зеленого и черного позволило создать в спальне немного строгую, но очень уютную атмосферу.

Буйство красок

homify Спальня в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Броские цвета особенно уместно смотрятся в спальных комнатах для детей. Дизайнер Евгения Габитова украсила комнату для девочек яркими картинами и ковриком с разноцветными узорами. Настроение спальни кажется праздничным и беззаботным. В такой атмосфере и игры, и учеба будут только в радость.

Спальня в стиле лофт

Квартира в стиле LOFT в Москве, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Спальня в стиле лофт
Anna Vladimirova

Квартира в стиле LOFT в Москве

Anna Vladimirova
Anna Vladimirova
Anna Vladimirova

Как и положено в лофтах, доминирующим цветом в этой спальне является темно-красный цвет кирпичной кладки. Его дополняют нежный фиолетовый и теплый желтый. Стиль лофт подходит прогрессивным и целеустремленным людям, которым не чужд риск в том числе и в том, что касается цветовых комбинаций.

Яркий минимализм

Яркий минимализм D&T Architects Спальня в стиле минимализм
D&amp;T Architects

Яркий минимализм

D&T Architects
D&amp;T Architects
D&T Architects

Как сказали о своем проекте дизайнеры из студии D&T Architects,  минимализм совсем не обязательно должен быть сухим и строгим. Он может быть ярким и позитивным.  В спальне, представленной на фото, использованы графические принты и яркие обои. Такой выразительный декор заряжает оптимизмом и бодростью на весь день.

Спальня в средиземноморском стиле

http://neumarkarchitects.com/ru/trogir-croatia1 homify Спальня в средиземноморском стиле
homify

http://neumarkarchitects.com/ru/trogir-croatia1

homify
homify
homify

Скошенный потолок, панорамные окна, кровать на стойках и переносная межкомнатная перегородка говорят о том, что мы попали в средиземноморскую спальню. Здесь краски южных стран нашли свое отражение в цветочных узорах на прикроватной лампе и разноцветных кругах на декоративных подушках.

Оранжевое настроение

Спальня Осташкина Галина Спальня в стиле минимализм
Осташкина Галина

Спальня

Осташкина Галина
Осташкина Галина
Осташкина Галина

Оранжевый цвет – редкий гость спальных комнат. В пространстве этой комнаты графические акценты были расставлены смело и бескомпромиссно – три оранжевых картины с повторяющимся мотивом и салатовая подсветка врываются в белый интерьер спальни и назло всем скептикам создают в ней позитивное и очень жизнерадостное настроение.

Французское настроение
Какие цвета вы предпочитаете видеть в своих спальнях? 

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