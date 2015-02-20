Спальные комнаты принято оформлять в спокойные цвета, ведь их главная цель – способствовать полноценному отдыху и восстановлению после напряженных рабочих будней. Яркая мебель и аксессуары нечасто встречаются в интерьерах спален. Бытует мнение, что насыщенные цвета препятствуют расслаблению и погружению в сон. Многие дизайнеры считают это утверждение не более, чем очередным стереотипом и на примере своих работ доказывают, что яркие спальные комнаты прекрасно подходят для умиротворенного отдыха.