Спальные комнаты принято оформлять в спокойные цвета, ведь их главная цель – способствовать полноценному отдыху и восстановлению после напряженных рабочих будней. Яркая мебель и аксессуары нечасто встречаются в интерьерах спален. Бытует мнение, что насыщенные цвета препятствуют расслаблению и погружению в сон. Многие дизайнеры считают это утверждение не более, чем очередным стереотипом и на примере своих работ доказывают, что яркие спальные комнаты прекрасно подходят для умиротворенного отдыха.
Сочетание белого цвета и пастельных оттенков – одна из самых распространенных цветовых комбинаций в спальнях. Однако в проекте, представленном на фото, дизайнер Анна Шемуратова пошла другим путем и представила цветовой ансамбль, главную роль в котором исполняет насыщенный и интенсивный белый, а дополняют его пестрые зигзагообразные линии на ткани покрывала и декоративных подушек.
Чаще всего зеленый цвет можно встретить в пространстве кухни или гостиной, он ассоциируется со свежестью, весной, новым началом. Дизайнеры из студии Krasonvadesign предложили иное прочтение этого цвета. Сочетание зеленого и черного позволило создать в спальне немного строгую, но очень уютную атмосферу.
Броские цвета особенно уместно смотрятся в спальных комнатах для детей. Дизайнер Евгения Габитова украсила комнату для девочек яркими картинами и ковриком с разноцветными узорами. Настроение спальни кажется праздничным и беззаботным. В такой атмосфере и игры, и учеба будут только в радость.
Как и положено в лофтах, доминирующим цветом в этой спальне является темно-красный цвет кирпичной кладки. Его дополняют нежный фиолетовый и теплый желтый. Стиль лофт подходит прогрессивным и целеустремленным людям, которым не чужд риск в том числе и в том, что касается цветовых комбинаций.
Как сказали о своем проекте дизайнеры из студии D&T Architects,
минимализм совсем не обязательно должен быть сухим и строгим. Он может быть ярким и позитивным. В спальне, представленной на фото, использованы графические принты и яркие обои. Такой выразительный декор заряжает оптимизмом и бодростью на весь день.
Скошенный потолок, панорамные окна, кровать на стойках и переносная межкомнатная перегородка говорят о том, что мы попали в средиземноморскую спальню. Здесь краски южных стран нашли свое отражение в цветочных узорах на прикроватной лампе и разноцветных кругах на декоративных подушках.
Оранжевый цвет – редкий гость спальных комнат. В пространстве этой комнаты графические акценты были расставлены смело и бескомпромиссно – три оранжевых картины с повторяющимся мотивом и салатовая подсветка врываются в белый интерьер спальни и назло всем скептикам создают в ней позитивное и очень жизнерадостное настроение.