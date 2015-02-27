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Кулинарная студия Юлии Высоцкой

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Кулинарная студия Юлии Высоцкой, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
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Искусство кулинарии идет в ногу с модой и тенденциями, а его истоки уходят вглубь тысячелетий, к костру первобытного человека. Вкусно пообедать любили во все времена, но далеко не у каждого от рождения проявляется талант вкусного приготовления пищи. По сути, повар должен обладать особым кулинарным вкусом, скоростью и сноровкой, ведь в течение дня он постоянно что-то чистит, режет и смешивает. Овладеть кулинарными секретами и техникой приготовления изысканных блюд помогают специальные курсы. Пожалуй, в любом городе найдется немало мест, где мастера своего дела могут научить всех желающих готовить не хуже заграничных шеф-поваров.  

Школа для начинающих

Кулинарная студия Юлии Высоцкой, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Кулинарная студия Юлии Высоцкой

Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Каждая хозяйка мечтает о современной кухне, где все лежит на своих местах и где приятно проводить часы за многочисленными кулинарными экспериментами.  Сегодня мы рассмотрим помещение курсов для начинающих шеф-поваров, полностью обустроенное Мастерской интерьеров Варвары Зеленецкой.

Умное времяпрепровождение

Кулинарная студия Юлии Высоцкой, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Кулинарная студия Юлии Высоцкой

Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

В кулинарных школах обучают домохозяек, домработниц, мужчин и женщин — всех, у кого есть желание постичь тонкости этого искусства.  Также обычно здесь проводятся корпоративные мастер-классы или же весело и шумно отмечаются дни рождения, как взрослых, так и детей. Одним словом, перед дизайнером данного интерьера стояла задача создать комфортное и располагающее к творческому процессу помещение, где даже новичок сможет почувствовать себя раскованно и уверенно.

Очень большая кухня

Кулинарная студия Юлии Высоцкой, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Кулинарная студия Юлии Высоцкой

Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Глядя на такие фотографии, невольно вспоминаешь героиню Одри Хепберн в фильме «Сабрина», которая направилась изучать кулинарные тонкости в Париж. На экране зритель увидел большое помещение со множеством стоящих в ряд столов и печей, за которыми послушные ученицы старались повторить манипуляции своего учителя с молоком и куриными яйцами. С того момента, безусловно, успели измениться и гастрономические тенденции, и сами «площадки» для приготовления даже самых обычных блюд. Перед вами самая современная кухня, компактная, вместительная и удобная.  Здесь хочется готовить без остановки.

Супермощные вытяжки

Кулинарная студия Юлии Высоцкой, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Кулинарная студия Юлии Высоцкой

Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Дизайнеры позаботились о циркуляции воздуха в помещении, ведь на такой большой кухне, где одновременно находятся столько новичков, обязательно что-то подгорит, а то и вовсе превратится в уголек. Безусловно, преподаватель не даст промашки, но такое обилие ароматов должно вытягиваться только самым мощным оборудованием.

Гениальный и простой декор

Кулинарная студия Юлии Высоцкой, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Кулинарная студия Юлии Высоцкой

Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Что касается декора, то он подобран под стать идее и функционалу самого помещения. Такие тыковки и цветы в горшках смотрятся здесь также хорошо, как и на вашей собственной кухне. 

Работа в команде

Кулинарная студия Юлии Высоцкой, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Кулинарная студия Юлии Высоцкой

Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Посетители курсов обучаются в помещении с роскошной рабочей зоной в стиле хай-тек. Здесь найдется место не только для мастера, но и для ученика, который должен выполнять определенные поручения: замесить тесто, взбить крем, смешать специи для соуса. А если что-то не получается, всегда можно посмотреть, как обстоят дела у соседа. За столешницей такой формы удобно работать сразу нескольким людям.

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Свет — дело тонкое…

Кулинарная студия Юлии Высоцкой, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Кулинарная студия Юлии Высоцкой

Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Несомненно, освещение на кухне влияет на приготовление пищи, настроение и аппетит. Дизайнеры подошли ответственно к выбору осветительных приборов в помещении, таким образом, сделав его мягким и ровным.

Час потехи

Кулинарная студия Юлии Высоцкой, Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Кулинарная студия Юлии Высоцкой

Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой
Мастерская Интерьеров Варвары Зеленецкой

Безусловно, после нескольких часов стараний и кропотливой работы над мясом, рыбой, тестом и овощами, обязательно хочется попробовать не только собственные шедевры, но и блюда остальных участников занятия. Для этого и накрывается большой обеденный стол, встать из-за которого будет явно непросто.

Квартира на проспекте Вернадского
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