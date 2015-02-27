Кулинарная студия Юлии Высоцкой

Искусство кулинарии идет в ногу с модой и тенденциями, а его истоки уходят вглубь тысячелетий, к костру первобытного человека. Вкусно пообедать любили во все времена, но далеко не у каждого от рождения проявляется талант вкусного приготовления пищи. По сути, повар должен обладать особым кулинарным вкусом, скоростью и сноровкой, ведь в течение дня он постоянно что-то чистит, режет и смешивает. Овладеть кулинарными секретами и техникой приготовления изысканных блюд помогают специальные курсы. Пожалуй, в любом городе найдется немало мест, где мастера своего дела могут научить всех желающих готовить не хуже заграничных шеф-поваров.
Каждая хозяйка мечтает о современной кухне, где все лежит на своих местах и где приятно проводить часы за многочисленными кулинарными экспериментами. Сегодня мы рассмотрим помещение курсов для начинающих шеф-поваров, полностью обустроенное Мастерской интерьеров Варвары Зеленецкой.
В кулинарных школах обучают домохозяек, домработниц, мужчин и женщин — всех, у кого есть желание постичь тонкости этого искусства. Также обычно здесь проводятся корпоративные мастер-классы или же весело и шумно отмечаются дни рождения, как взрослых, так и детей. Одним словом, перед дизайнером данного интерьера стояла задача создать комфортное и располагающее к творческому процессу помещение, где даже новичок сможет почувствовать себя раскованно и уверенно.
Глядя на такие фотографии, невольно вспоминаешь героиню Одри Хепберн в фильме «Сабрина», которая направилась изучать кулинарные тонкости в Париж. На экране зритель увидел большое помещение со множеством стоящих в ряд столов и печей, за которыми послушные ученицы старались повторить манипуляции своего учителя с молоком и куриными яйцами. С того момента, безусловно, успели измениться и гастрономические тенденции, и сами «площадки» для приготовления даже самых обычных блюд. Перед вами самая современная кухня, компактная, вместительная и удобная. Здесь хочется готовить без остановки.
Дизайнеры позаботились о циркуляции воздуха в помещении, ведь на такой большой кухне, где одновременно находятся столько новичков, обязательно что-то подгорит, а то и вовсе превратится в уголек. Безусловно, преподаватель не даст промашки, но такое обилие ароматов должно вытягиваться только самым мощным оборудованием.
Что касается декора, то он подобран под стать идее и функционалу самого помещения. Такие тыковки и цветы в горшках смотрятся здесь также хорошо, как и на вашей собственной кухне.
Посетители курсов обучаются в помещении с роскошной рабочей зоной в стиле хай-тек. Здесь найдется место не только для мастера, но и для ученика, который должен выполнять определенные поручения: замесить тесто, взбить крем, смешать специи для соуса. А если что-то не получается, всегда можно посмотреть, как обстоят дела у соседа. За столешницей такой формы удобно работать сразу нескольким людям.
Несомненно, освещение на кухне влияет на приготовление пищи, настроение и аппетит. Дизайнеры подошли ответственно к выбору осветительных приборов в помещении, таким образом, сделав его мягким и ровным.
Безусловно, после нескольких часов стараний и кропотливой работы над мясом, рыбой, тестом и овощами, обязательно хочется попробовать не только собственные шедевры, но и блюда остальных участников занятия. Для этого и накрывается большой обеденный стол, встать из-за которого будет явно непросто.