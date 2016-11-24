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Визуализация в архитектурных проектах

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Деревянные дома в традиционных скандинавских цветах, Аrchirost Аrchirost
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Что мы знаем про архитектурную визуализацию? Часто ли мы путаем такие изображения с фотографиями проектов дизайнеров интерьера и архитекторов? Какое значение имеет работа визуализаторов для клиента архитектурного бюро? В нашей новой книге идей постараемся рассказать вам об этой форме искусства и ее задачах. В качестве примеров мы будем использовать замечательные работы студии АRCHIROST.

Как это будет выглядеть?

Деревянные дома в традиционных скандинавских цветах, Аrchirost Аrchirost
Аrchirost

Деревянные дома в традиционных скандинавских цветах

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Прежде всего стоит сказать несколько слов о самой архитектурной визуализации. Работая над проектом, специалист предлагает клиенту комплекс услуг, которые включают в себя создание, реализацию и представление внешних характеристик будущего сооружения. Подобная демонстрация проектов имеет вес, так как сочетает информативную и художественную ценности (в том числе с точки зрения композиции, постановки света и грамотной подачи архитектурных элементов). 

Атмосфера на открытой местности

Деревянные дома в традиционных скандинавских цветах, Аrchirost Аrchirost
Аrchirost

Деревянные дома в традиционных скандинавских цветах

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

При визуализации объекта в сложившейся застройке или на существующей местности важно иметь абсолютно фотореалистичные изображения архитектурных форм. Проект дома из клееного бруса Романа Лисицына из компании Askwood, например, передает атмосферу загородного участка и ландшафта при не самых благоприятных погодных условиях. Специалисты пришли к выводу, что, отказавшись от чистого голубого неба и яркого света, клиент сможет сконцентрировать внимание на самой архитектуре и используемых материалах. 

Совершенство в деталях

Деревянные дома в традиционных скандинавских цветах, Аrchirost Аrchirost
Аrchirost

Деревянные дома в традиционных скандинавских цветах

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Идя в ногу с фантазией и опытом, широкий спектр возможностей архитектурной визуализации создал все условия для развития этого направления компьютерной графики в отдельную отрасль. Максимальная приближенность к фотографии возможна при использовании мелких деталей, правильного расположения теней, а на сегодняшний день уровень 3d графики настолько разнообразен и грандиозен, что порой даже профессионалу трудно отличить работу визуализатора от фотографии реально существующего проекта. 

Собственный стиль

Деревянные дома в традиционных скандинавских цветах, Аrchirost Аrchirost
Аrchirost

Деревянные дома в традиционных скандинавских цветах

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Студия АRCHIROST не в первый раз делает визуализацию домов из клееного бруса. По словам автора этих работ, компания каждый раз пытается найти к каждому проекту индивидуальный подход. К примеру, все фасады представленных построек выполнены в строгих и сдержанных тонах разных оттенков серого цвета. Такие приемы не часто встретишь в визуализациях деревянных домов на российском рынке, где почти всегда царит безоблачное лето. 

Специфика проекта

Деревянные дома в традиционных скандинавских цветах, Аrchirost Аrchirost
Аrchirost

Деревянные дома в традиционных скандинавских цветах

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Важно, что грамотный специалист своей работой может не только представить клиенту изображение будущего проекта, но и подчеркнуть в нем определенные задумки  архитектора и дизайнера интерьера. Например, обратить внимание на важность светового решения или же фактуру будущего напольного покрытия.

Искусство будущего

Деревянные дома в традиционных скандинавских цветах, Аrchirost Аrchirost
Аrchirost

Деревянные дома в традиционных скандинавских цветах

Аrchirost
Аrchirost
Аrchirost

Действительно, такая работа может по праву считаться уже художественной визуализацией со своими собственными правилами стирания границ между реальностью и фантазией. Именно визуализация позволяет создавать объекты большого искусства и архитектуру будущего.

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