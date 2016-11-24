Визуализация в архитектурных проектах

Что мы знаем про архитектурную визуализацию? Часто ли мы путаем такие изображения с фотографиями проектов дизайнеров интерьера и архитекторов? Какое значение имеет работа визуализаторов для клиента архитектурного бюро? В нашей новой книге идей постараемся рассказать вам об этой форме искусства и ее задачах. В качестве примеров мы будем использовать замечательные работы студии АRCHIROST.
Прежде всего стоит сказать несколько слов о самой архитектурной визуализации. Работая над проектом, специалист предлагает клиенту комплекс услуг, которые включают в себя создание, реализацию и представление внешних характеристик будущего сооружения. Подобная демонстрация проектов имеет вес, так как сочетает информативную и художественную ценности (в том числе с точки зрения композиции, постановки света и грамотной подачи архитектурных элементов).
При визуализации объекта в сложившейся застройке или на существующей местности важно иметь абсолютно фотореалистичные изображения архитектурных форм. Проект дома из клееного бруса Романа Лисицына из компании Askwood, например, передает атмосферу загородного участка и ландшафта при не самых благоприятных погодных условиях. Специалисты пришли к выводу, что, отказавшись от чистого голубого неба и яркого света, клиент сможет сконцентрировать внимание на самой архитектуре и используемых материалах.
Идя в ногу с фантазией и опытом, широкий спектр возможностей архитектурной визуализации создал все условия для развития этого направления компьютерной графики в отдельную отрасль. Максимальная приближенность к фотографии возможна при использовании мелких деталей, правильного расположения теней, а на сегодняшний день уровень 3d графики настолько разнообразен и грандиозен, что порой даже профессионалу трудно отличить работу визуализатора от фотографии реально существующего проекта.
Студия АRCHIROST не в первый раз делает визуализацию домов из клееного бруса. По словам автора этих работ, компания каждый раз пытается найти к каждому проекту индивидуальный подход. К примеру, все фасады представленных построек выполнены в строгих и сдержанных тонах разных оттенков серого цвета. Такие приемы не часто встретишь в визуализациях деревянных домов на российском рынке, где почти всегда царит безоблачное лето.
Важно, что грамотный специалист своей работой может не только представить клиенту изображение будущего проекта, но и подчеркнуть в нем определенные задумки архитектора и дизайнера интерьера. Например, обратить внимание на важность светового решения или же фактуру будущего напольного покрытия.
Действительно, такая работа может по праву считаться уже художественной визуализацией со своими собственными правилами стирания границ между реальностью и фантазией. Именно визуализация позволяет создавать объекты большого искусства и архитектуру будущего.