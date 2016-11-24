Визуализация в архитектурных проектах

Студия АRCHIROST не в первый раз делает визуализацию домов из клееного бруса. По словам автора этих работ, компания каждый раз пытается найти к каждому проекту индивидуальный подход. К примеру, все фасады представленных построек выполнены в строгих и сдержанных тонах разных оттенков серого цвета. Такие приемы не часто встретишь в визуализациях деревянных домов на российском рынке, где почти всегда царит безоблачное лето.