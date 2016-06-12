5 больших домов

Мало кто из нас не мечтал в детстве поскорее стать взрослым и жить в собственном большом доме с зеленым садом и площадкой для игр. Даже если теперь это кажется вам лишь наивной ребячьей фантазией, не торопитесь отказываться от своих желаний. Воплощение в реальность каждой мечты – это начало нового пути, а удача, как известно, приходит к тем, кто не стоит на месте.
Эта загородная усадьба когда-то была обычным деревенским домом. Специалисты из архитектурной студии B&L реконструировали здание, значительно изменив его внешний облик. Стены из бруса были заново покрашены в благородные бежевые и коричневые цвета. В качестве основного декоративного мотива была выбрана легкая неоклассика с нотками прованса и псевдорусского стиля с пастельной цветовой гаммой, ажурной ковкой и цветочной орнаментикой.
Эта удивительно красивая и современная вилла в средиземноморском стиле была построена архитекторами студии Neumarkarchitects в курортном хорватском городе Трогир. Практически весь фасад здания занимают огромные панорамные окна, из которых струится яркий, согревающий свет. Выступающая часть крыши поддерживается выкрашенными в белый цвет колоннами, каждый этаж дома украшает низкий чугунный забор. Прочный и массивный фундамент из природного камня надежно держит изящный фасад трехэтажной виллы.
В своей прошлой жизни этот дом был сделан из кирпича и имел всего два этажа. После реконструкции он превратился в современный коттедж с мансардным этажом, создающим приятную для глаз асимметрию. Необычные линии постройки в сочетании с непредсказуемыми формами окон создают эффект причудливой мозаики. Балконы разной длины отражают прямые лучи солнца, устраивая на фасаде настоящий театр теней.
Эта постройка завораживает необычностью своей формы. Длинная гостиная является своего рода мостом, соединяющим две части дома, стены которых выполнены из натурального камня, а кровля покрыта деревянной черепицей. Контраст неприступным каменным фасадам создает прозрачная стеклянная стена гостиной.
Этот дом в Гамбурге включает в себя несколько квартир и просторный офис. Он построен недалеко от живописной реки Эльбы, протекающей вдоль города. Яркий свет, льющийся из огромных окон, отражается в небольшом пруду. Благодаря необычной геометрии фасада, широким раздвижным дверям и сплошным лоджиям, дом выглядит ультрасовременно.