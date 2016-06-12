5 больших домов

Мало кто из нас не мечтал в детстве поскорее стать взрослым и жить в собственном большом доме с зеленым садом и площадкой для игр. Даже если теперь это кажется вам лишь наивной ребячьей фантазией, не торопитесь отказываться от своих желаний. Воплощение в реальность каждой мечты – это начало нового пути, а удача, как известно, приходит к тем, кто не стоит на месте.