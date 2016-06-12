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5 больших домов

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Коттедж в современном стиле, Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Дома в скандинавском стиле
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Мало кто из нас не мечтал в детстве поскорее стать взрослым и жить в собственном большом доме с зеленым садом и площадкой для игр. Даже если теперь это кажется вам лишь наивной ребячьей фантазией, не торопитесь отказываться от своих желаний. Воплощение в реальность каждой мечты – это начало нового пути, а удача, как известно, приходит к тем, кто не стоит на месте.

Загородная усадьба

Усадьба в Новоглаголево, Studio B&L Studio B&L Дома в рустикальном стиле
Studio B&amp;L

Усадьба в Новоглаголево

Studio B&L
Studio B&amp;L
Studio B&L

Эта загородная усадьба когда-то была обычным деревенским домом. Специалисты из архитектурной студии B&L реконструировали здание, значительно изменив его внешний облик. Стены из бруса были заново покрашены в благородные бежевые и коричневые цвета. В качестве основного декоративного мотива была выбрана легкая неоклассика с нотками прованса и псевдорусского стиля с пастельной цветовой гаммой, ажурной ковкой и цветочной орнаментикой.

Вилла в Хорватии

Фасад дома в Трогир, Хорватия homify Дома в средиземноморском стиле
homify

Фасад дома в Трогир, Хорватия

homify
homify
homify

Эта удивительно красивая и современная вилла в средиземноморском стиле была построена архитекторами студии Neumarkarchitects в курортном хорватском городе Трогир. Практически весь фасад здания занимают огромные панорамные окна, из которых струится яркий, согревающий свет. Выступающая часть крыши поддерживается выкрашенными в белый цвет колоннами, каждый этаж дома украшает низкий чугунный забор. Прочный и массивный фундамент из природного камня надежно держит изящный фасад трехэтажной виллы.

Когда асимметрия радует глаз

Коттедж в современном стиле Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ Дома в скандинавском стиле
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

Коттедж в современном стиле

Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ
Студия архитектуры и дизайна ДИАЛ

В своей прошлой жизни этот дом был сделан из кирпича и имел всего два этажа. После реконструкции он превратился в современный коттедж с мансардным этажом, создающим приятную для глаз асимметрию. Необычные линии постройки в сочетании с непредсказуемыми формами окон создают эффект причудливой мозаики. Балконы разной длины отражают прямые лучи солнца, устраивая на фасаде настоящий театр теней.

Дом в Воронеже

homify Дома в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Эта постройка завораживает необычностью своей формы. Длинная гостиная является своего рода мостом, соединяющим две части дома, стены которых выполнены из натурального камня, а кровля покрыта деревянной черепицей. Контраст неприступным каменным фасадам создает прозрачная стеклянная стена гостиной.

Красота по-немецки

Appartmenthaus Elbchaussee, reichardt architekten reichardt architekten Дома в стиле модерн
reichardt architekten

reichardt architekten
reichardt architekten
reichardt architekten

Этот дом в Гамбурге включает в себя несколько квартир и просторный офис. Он построен недалеко от живописной реки Эльбы, протекающей вдоль города. Яркий свет, льющийся из огромных окон, отражается в небольшом пруду. Благодаря необычной геометрии фасада, широким раздвижным дверям и сплошным лоджиям, дом выглядит ультрасовременно.

До и После: Из руин в современный коттедж!

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