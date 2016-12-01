Неудачные решения в дизайне небольших ванных комнат, которых можно избежать

Если в ванной комнате недостаточно места для хранения в шкафах, но есть свободные места между ними и в углах, неизбежно там станут накапливаться упаковки стиральных порошков и флаконы с бытовой химией. Чтобы избежать этого, не делайте в ванной комнате небольших пространств между мебелью, размещайте ее в пространстве максимально продуманно, а оставшееся место как раз можно будет задействовать под дополнительную тумбу для хранения.