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Неудачные решения в дизайне небольших ванных комнат, которых можно избежать

Перла Вереника Перла Вереника
homify Ванная комната в стиле модерн
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Скажем честно, не всегда перепланировка небольших пространств получается на должном уровне функциональности и стиля интерьера. В этом обзоре дизайнерских решений мы сосредоточили внимание на некоторых не очень удачных вариантах обустройства маленькой ванной комнаты, чтобы помочь вам избежать подобных ошибок в своем доме. 

Неправильное решение 1: хранить бытовую химию на полу в ванной комнате

St John's Wood Patience Designs Studio Ltd Ванная комната в стиле модерн small bathroom,bathroom,interior,design
Patience Designs Studio Ltd
Patience Designs Studio Ltd

Если в ванной комнате недостаточно места для хранения в шкафах, но есть свободные места между ними и в углах, неизбежно там станут накапливаться упаковки стиральных порошков и флаконы с бытовой химией. Чтобы избежать этого, не делайте в ванной комнате небольших пространств между мебелью, размещайте ее в пространстве максимально продуманно, а оставшееся место как раз можно будет задействовать под дополнительную тумбу для хранения. 

Неудачное решение 2: неудобное расположение умывальника

Wimbledon, LEIVARS LEIVARS Ванная комната в стиле модерн
LEIVARS
LEIVARS

Лучше установить умывальник в углу ванной комнаты, вместо того чтобы занимать им центральное место и блокировать проход к двери. 

3. Отдельная дверь в душевую

Vasche in ghisa, Gentry Home Gentry Home Ванная комнатаВанны и душевые
Gentry Home
Gentry Home

В небольшой ванной комнате распашная дверь, открывающаяся наружу или внутрь душевой, будет очень неудобна. Лучше используйте для пространства душа занавеси или раздвижную дверь. 

4. Сантехника с квадратным углами

Nuevo lavabo Kaliya diseñado por Vicent Clausell para la firma Sanycces., Clausell Studio Clausell Studio Ванная комнатаРаковины
Clausell Studio
Clausell Studio

Для ванной комнаты небольших размеров лучше использовать сантехнику с плавными линиями края, полукруглой или овальной формы.

5. Игнорирование размеров и пропорций помещения

Bathroom Design homify Ванная комнатаВанны и душевые
homify
homify

Размещая в ванной комнате необходимые предметы и декор, необходимо учитывать, как этот элемент будет смотреться в данной обстановке. Эффектная большая картина на стене или крупный элемент декора может сделать маленькую ванную комнату визуально еще меньше.

6. Маленькие зеркала

Im denkmalgeschützten Vierkanthof trifft Tradition auf Moderne, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein Ванная комнатаЗеркала
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

Не стоит дробить небольшое пространство ванной комнаты на несколько мелких отражений, лучше используйте одно большое зеркало на всю стену.

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7. Отдельный шкаф для полотенец

homify Ванная комнатаВанны и душевые
homify
homify

В пространстве маленькой ванной комнаты организовать места для хранения особенно сложно, поэтому не стоит делать лишних шкафов. Для размещения полотенец будет достаточно нескольких крючков на стене или двери.

8. Маленький умывальник

Geometrische Strukturen geben Badezimmern eine klare Linie, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein Ванная комнатаРаковины
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

Установив в ванной комнате умывальник маленького размера, вы будете вынуждены мирится с неудобством его использования. Вместо ограничения размера, постарайтесь подобрать форму умывальника, гармонично вписывающуюся в размеры комнаты. Например, для узкой ванной комнаты можно использовать модели широкие, но небольшой глубины.

9. Нет шкафов

homify Ванная комната в стиле модерн
homify
homify

Если в вашей ванной комнате не будет ни одного места для хранения, это лишь незначительно увеличит свободное пространство помещения. Но разнообразные банные аксессуары, полотенца и бытовая химия займут места в разы больше. Поэтому лучше обустроить один вместительный шкаф и убрать туда все эти предметы.

Ошибка 10. Не задействовали все резервы комнаты

homify Ванная комнатаАксессуары
homify
homify

Даже в маленьких пространствах можно найти дополнительные возможности: стеновые ниши, арки под сводом крыши мансарды. Не стоит избегать таких сложных частей комнаты.

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