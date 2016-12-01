Неудачные решения в дизайне небольших ванных комнат, которых можно избежать

Скажем честно, не всегда перепланировка небольших пространств получается на должном уровне функциональности и стиля интерьера. В этом обзоре дизайнерских решений мы сосредоточили внимание на некоторых не очень удачных вариантах обустройства маленькой ванной комнаты, чтобы помочь вам избежать подобных ошибок в своем доме.
Если в ванной комнате недостаточно места для хранения в шкафах, но есть свободные места между ними и в углах, неизбежно там станут накапливаться упаковки стиральных порошков и флаконы с бытовой химией. Чтобы избежать этого, не делайте в ванной комнате небольших пространств между мебелью, размещайте ее в пространстве максимально продуманно, а оставшееся место как раз можно будет задействовать под дополнительную тумбу для хранения.
Лучше установить умывальник в углу ванной комнаты, вместо того чтобы занимать им центральное место и блокировать проход к двери.
В небольшой ванной комнате распашная дверь, открывающаяся наружу или внутрь душевой, будет очень неудобна. Лучше используйте для пространства душа занавеси или раздвижную дверь.
Для ванной комнаты небольших размеров лучше использовать сантехнику с плавными линиями края, полукруглой или овальной формы.
Размещая в ванной комнате необходимые предметы и декор, необходимо учитывать, как этот элемент будет смотреться в данной обстановке. Эффектная большая картина на стене или крупный элемент декора может сделать маленькую ванную комнату визуально еще меньше.
Не стоит дробить небольшое пространство ванной комнаты на несколько мелких отражений, лучше используйте одно большое зеркало на всю стену.
В пространстве маленькой ванной комнаты организовать места для хранения особенно сложно, поэтому не стоит делать лишних шкафов. Для размещения полотенец будет достаточно нескольких крючков на стене или двери.
Установив в ванной комнате умывальник маленького размера, вы будете вынуждены мирится с неудобством его использования. Вместо ограничения размера, постарайтесь подобрать форму умывальника, гармонично вписывающуюся в размеры комнаты. Например, для узкой ванной комнаты можно использовать модели широкие, но небольшой глубины.
Если в вашей ванной комнате не будет ни одного места для хранения, это лишь незначительно увеличит свободное пространство помещения. Но разнообразные банные аксессуары, полотенца и бытовая химия займут места в разы больше. Поэтому лучше обустроить один вместительный шкаф и убрать туда все эти предметы.
Даже в маленьких пространствах можно найти дополнительные возможности: стеновые ниши, арки под сводом крыши мансарды. Не стоит избегать таких
сложных частей комнаты.