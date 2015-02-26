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Homify 360°: Жилой дом в Стрельцово

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ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО, Archibrook Archibrook Дома в стиле модерн
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Homify 360°- это рубрика, в которой мы рассказываем не только об интерьере, но и об экстерьере дома. 

Этот жилой дом в Петербургской области был спроектирован в 2009 и реализован к 2011 году. В 2013 он стал одним из лауреатов ХV международного фестиваля архитектуры и дизайна  Под  крышей  дома. Площадь дома – 580 кв.м, а всего участка – 0,24 га.

Общий вид

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО, Archibrook Archibrook Дома в стиле модерн
Archibrook

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО

Archibrook
Archibrook
Archibrook

С этого ракурса дом кажется совсем небольшим, основной его объем прячется за эффектным полукруглым объемом, изрезанным стройными рядами оконных проемов. Внутри него – залитое солнечным светом – пространство двусветной гостиной.

Взаимодействие объемов

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО, Archibrook Archibrook Дома в стиле модерн
Archibrook

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Сценография дома проста и необычна одновременно. В узкой длинной части мы имеем линейно приставленные друг к другу функции. На уровне подвала это – бильярдная, кинотеатр, гардеробная, сауна и  мастерская; на первом этаже мы проходим через холл в кухню и гостевую спальню. Третий – отдан под последующие три спальни. Необычность же внутренней организации придает все тот же четвертованный циллиндрический объем, который так энергично встречает наш при первом приближении к дому.

Главный фасад

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО, Archibrook Archibrook Дома в стиле модерн
Archibrook

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО

Archibrook
Archibrook
Archibrook

За первым рядом стройных окон скрывается просторная прихожая, за вторым – двусветная гостиная, за частью третьего – делящая свет с гостиной библиотека. Из последней, кстати, можно попасть сразу на две эксплуатируемые кровли, – большую и маленькую.

Дачная ремарка

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО, Archibrook Archibrook Дома в стиле модерн
Archibrook

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО

Archibrook
Archibrook
Archibrook

По-модернистcки белый оштукатуренный фасад дома имеет неожиданную лирическую вставку-веранду, обитую деревом. В лучших дачных традициях.

Элемент конструктивизма

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО, Archibrook Archibrook Дома в стиле модерн
Archibrook

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Деревянная терраса второго этажа, на которую распахиваются окна гостиной, связана мостом со скульптурной формой, установленной, подобно маяку, прямо у кромки фланкирующего вход в здание бассейна. Смею предположить, что данная скульптура несет в себе также и функциональную нагрузку и является по-совместительству чем-то вроде водонапорной башни.

Гостиная

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО, Archibrook Archibrook Гостиная в стиле модерн
Archibrook

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Гостиная на протяжение всего светового дня залита солнечным солнцем и наполнена блуждающими тенями.

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Гостиная

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО, Archibrook Archibrook Произведения искусстваХудожественные изделия
Archibrook

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Высокие потолки гостиной создают на ее единственной стене идеальное пространство для художественного акцента. В противовес панораме, открывающейся за окном. 

План полу-подвала

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО, Archibrook Archibrook
Archibrook

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Многие планировочные секреты открываются только при взгляде на план. Так отсюда мы видим, что в комплекс дома входит еще и бассейн, размещенный, однако, в отдельном помещении. Его визуальным продолжением является наружный водоем. Перекинутый через него мост ведет к входу в здание.

План первого этажа

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО, Archibrook Archibrook
Archibrook

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Архитектурные чертежи публикуются у нас не часто. Однако, иногда бывает занятно попытаться вообразить трехмерное пространство из двухмерного плана, фасада или разреза.

План третьего этажа

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО, Archibrook Archibrook
Archibrook

ЖИЛОЙ ДОМ В СТРЕЛЬЦОВО

Archibrook
Archibrook
Archibrook

На уровень библиотеки из холла ведет полукруглая лестница. К сожалению, мы не видим ее на фото, зато можем представить себе как она выглядит благодаря плану.

Вечное лето в собственной квартире
А у вас тоже возникает ассоциация с кораблем при взгляде на этот дом?

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