Homify 360°: Жилой дом в Стрельцово

Homify 360°- это рубрика, в которой мы рассказываем не только об интерьере, но и об экстерьере дома.

Этот жилой дом в Петербургской области был спроектирован в 2009 и реализован к 2011 году. В 2013 он стал одним из лауреатов ХV международного фестиваля архитектуры и дизайна Под крышей дома . Площадь дома – 580 кв.м, а всего участка – 0,24 га.