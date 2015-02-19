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Сказочный дом в деревне

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
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В последнее время деревянные дома в русском стиле вновь стали популярны. Мода на гладкие и отполированные бетонные фасады уходит в прошлое, уступая место домам из массивного оцилиндрованного бревна. Деревянная резьба и изразцовый декор переносят нас в волшебный мир русской народной сказки, где злодеи всегда получали по заслугам, а честным и трудолюбивым героям неизменно сопутствовала удача. Поселившись в таком доме, мы погружаемся в атмосферу спокойствия и наслаждаемся размеренным укладом жизни, характерным для русского дворянства.

Фасад

Дом в деревне homify Дома в стиле кантри
homify

Дом в деревне

homify
homify
homify

Солнечный цвет оцилиндрованного бруса прекрасно смотрится в любую пору года. Летом он ярко сияет, сливаясь с солнечными лучами, а зимой создает выразительный контраст на фоне белого снега. Дома из этого материала собираются быстро и стоят недорого. Они высоко экологичны, имеют хорошую теплоизоляцию и экономичны в обслуживании.

Люстры из кованого чугуна

Дом в деревне homify Гостиная в стиле кантри
homify

Дом в деревне

homify
homify
homify

Внутри этот большой терем выглядит не менее привлекательно, чем снаружи. Чтобы осветить огромное помещение зала, архитектор повесил несколько антикварных светильников внушительных размеров. Декоративные люстры из кованого чугуна смотрятся торжественно и солидно, возвращая нас к традициям оформления старорусских усадьб.

Вид сверху

Дом в деревне homify Гостиная в стиле кантри
homify

Дом в деревне

homify
homify
homify

Мы были немного удивлены, увидев современный камин вместо ожидаемой печки.  Однако это нисколько не нарушило самобытности интерьера, скорее наоборот – подчеркнуло желание дизайнера связать традиции и современность. Выступающие по всей длине стен бревна украшают не только фасад, но и внутренний интерьер дома.

Современный бассейн

Дом в деревне homify Бассейн в стиле кантри
homify

Дом в деревне

homify
homify
homify

Неожиданным, но очень приятным сюрпризом стал широкий бассейн с кристально чистой водой, дно которого украшают синие и голубые мозаичные камни.  На фоне торцов бревен мелкая мозаичная плитка выглядит довольно необычно. Владельцы деревянных домов, мечтающие пристроить к ним дополнительную комнату с бассейном, должны взять на заметку, что ее деревянные стены следует покрыть защитным лаком и, как показано на фото, обязательно провести приточно-вытяжную вентиляцию по всей длине помещения.

Мансардные окна

Дом в деревне homify Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
homify

Дом в деревне

homify
homify
homify

На втором этаже можно повсюду увидеть небольшие мансардные окна. Чем больше естественного света проникает в дом, тем ярче и радостнее протекает жизнь его обитателей. Повторяющийся узор обоев вокруг мансардных окон сочетается с фигурным рисунком чугунных балясин.

Каррарский мрамор

Дом в деревне homify Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
homify

Дом в деревне

homify
homify
homify

Еще одним приятным сюрпризом стало использование в коридоре редкой плитки из каррарского мрамора. Пол из этого материала может сохраняться в первозданном виде на протяжении многих десятков лет. Он никогда не потеряет своей актуальности и будет долго радовать вас своей красотой и элегантностью.

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