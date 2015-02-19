Сказочный дом в деревне

В последнее время деревянные дома в русском стиле вновь стали популярны. Мода на гладкие и отполированные бетонные фасады уходит в прошлое, уступая место домам из массивного оцилиндрованного бревна. Деревянная резьба и изразцовый декор переносят нас в волшебный мир русской народной сказки, где злодеи всегда получали по заслугам, а честным и трудолюбивым героям неизменно сопутствовала удача. Поселившись в таком доме, мы погружаемся в атмосферу спокойствия и наслаждаемся размеренным укладом жизни, характерным для русского дворянства.
Солнечный цвет оцилиндрованного бруса прекрасно смотрится в любую пору года. Летом он ярко сияет, сливаясь с солнечными лучами, а зимой создает выразительный контраст на фоне белого снега. Дома из этого материала собираются быстро и стоят недорого. Они высоко экологичны, имеют хорошую теплоизоляцию и экономичны в обслуживании.
Внутри этот большой терем выглядит не менее привлекательно, чем снаружи. Чтобы осветить огромное помещение зала, архитектор повесил несколько антикварных светильников внушительных размеров. Декоративные люстры из кованого чугуна смотрятся торжественно и солидно, возвращая нас к традициям оформления старорусских усадьб.
Мы были немного удивлены, увидев современный камин вместо ожидаемой печки. Однако это нисколько не нарушило самобытности интерьера, скорее наоборот – подчеркнуло желание дизайнера связать традиции и современность. Выступающие по всей длине стен бревна украшают не только фасад, но и внутренний интерьер дома.
Неожиданным, но очень приятным сюрпризом стал широкий бассейн с кристально чистой водой, дно которого украшают синие и голубые мозаичные камни. На фоне торцов бревен мелкая мозаичная плитка выглядит довольно необычно. Владельцы деревянных домов, мечтающие пристроить к ним дополнительную комнату с бассейном, должны взять на заметку, что ее деревянные стены следует покрыть защитным лаком и, как показано на фото, обязательно провести приточно-вытяжную вентиляцию по всей длине помещения.
На втором этаже можно повсюду увидеть небольшие мансардные окна. Чем больше естественного света проникает в дом, тем ярче и радостнее протекает жизнь его обитателей. Повторяющийся узор обоев вокруг мансардных окон сочетается с фигурным рисунком чугунных балясин.
Еще одним приятным сюрпризом стало использование в коридоре редкой плитки из каррарского мрамора. Пол из этого материала может сохраняться в первозданном виде на протяжении многих десятков лет. Он никогда не потеряет своей актуальности и будет долго радовать вас своей красотой и элегантностью.