Сказочный дом в деревне

В последнее время деревянные дома в русском стиле вновь стали популярны. Мода на гладкие и отполированные бетонные фасады уходит в прошлое, уступая место домам из массивного оцилиндрованного бревна. Деревянная резьба и изразцовый декор переносят нас в волшебный мир русской народной сказки, где злодеи всегда получали по заслугам, а честным и трудолюбивым героям неизменно сопутствовала удача. Поселившись в таком доме, мы погружаемся в атмосферу спокойствия и наслаждаемся размеренным укладом жизни, характерным для русского дворянства.