Как избавиться от пятен на потолке

Желтые пятна и разводы на потолке выглядят просто ужасно и мало кого радуют. Своим видом пятна и разводы портят абсолютно весь вид интерьера помещения, так тщательно продуманный до мельчайших мелочей и вышколенный до идеального состояния. Особенно это обидно тем, кто закончил ремонт в квартире совсем недавно и приложил очень много усилий к этому. Из этого всего можно задать лишь один вопрос: как вывести с потолка пятна и разводы своими руками?
К слову сказать, прежде чем начинать работы по удалению пятен с потолка необходимо выяснить причины загрязнения потолка. Их может быть несколько и исходя из полученных выводов можно будет понять как именно избавиться от пятен на потолке.
В этой статье мы постараемся подробно разобрать все случаи и причины возникновения на потолке пятен и других всевозможных загрязнений. А также расскажем как от них избавиться максимально эффективно и надолго. Приятного чтения, надеемся Вы найдете здесь ответы на свои вопросы.
- Микротрещины в потолке и стенах. Микротрещины способствуют конденсированию влаги и распространению сырости в помещении. Хорошенько осмотрите стены в помещении и заделайте все трещины.
- Протекание водопроводных и канализационных труб. Проверьте трубы на наличие неполадок и отремонтируйте их или вызовите специалиста.
- Протекание воды от соседей в связи с затопом, прорывом труб или другими проблемами.
- Протекание кровли. Сделайте тщательнейший осмотр крыши, при необходимости – подлатайте кровлю.
- Сырое или влажное помещение. Излишнее количество влаги в воздухе провоцирует появление ржавых пятен и разводов на потолке. Также в таком климате хорошо развивается плесень и грибок на стенах и потолке. Избавляйтесь от сырости и влаги в помещении, проветривайте его или сделайте хорошую вентиляцию в ванной.
- Уберите обои или смойте побелку с загрязнённой поверхности, счистите шпатлёвку до штукатурки или гипсокартона.
- Если поверхность покрашена, размочите грязь влажной тряпкой и счистите при помощи шпателя краску и шпатлёвку.
- Налейте в любую емкость белизну и намочите в ней губку или кусок поролона.
- Обработайте всю счищенную поверхность, отжав губку и сильно прижимая её к пятну на некоторое время. Если пятно больше губки, то выполняйте процедуру в несколько заходов, размачивая участок за участком. В итоге намочите всё пятно целиком. Процесс повторяется до тех пор, пока жёлтое пятно не посветлеет.
- Подождите пока обработанная поверхность полностью высохнет. Если после высыхания пятно не полностью осветлилось, повторите процесс снова. Вместо белизны Вы можете применить другие средства или пасты, описанные ниже.
- Обработанное место загрунтуйте акриловым грунтом глубокого проникновения с помощью валика и кисточки и дайте ей просохнуть в течение суток.
- Покрасьте загрунтованную поверхность масляной краской в несколько слоёв и оставьте до полного высыхания.
- Загрунтуйте всю поверхность акриловой грунтовкой и дайте ей высохнуть в течение 24 часов.
- Покройте поверхность слоем акриловой шпатлёвки и просушите не менее суток.
- Зачистите шпатлёвку мелкой наждачной бумагой (180-200), особенно внимательно обработайте места перехода от новой к старой поверхности и снова загрунтуйте поверхность.
- После того как все высохнет, покрасьте отремонтированное место той краской, которой были выкрашены потолок или стены.
- Перекрасьте ещё раз весь потолок или стену Вашей основной краской.
- Если Вы решили нанести другое декоративное покрытие или поклеить обои, то два предыдущих пункта делать не надо.
Вместо белизны можно применять другие средства, которые спокойной делаются своими руками. Вот несколько рецептов.
Раствор травянки (купоросная грунтовка):
- Необходимо размешать в литре воды 250 грамм медного купороса,
- В другом литре воды размешайте 250 грамм костного клея,
- Далее нужно натереть 250 грамм хозяйственного мыла на терке,
- Засыпьте мыло и 40 грамм олифы в раствор костного клея,
- Соедините два полученных раствора в один,
- Обработайте загрязнение полученным раствором, смешанным с водой в пропорциях 1:10
Раствор медного купороса:
- На 5 литров воды возьмите 400 – 500 грамм медного купороса и растворите его,
- Нагрейте полученную смесь до 70 градусов по Цельсию,
- Промокните пятна на потолке этим раствором 3 – 4 раза с промежутками в два часа, когда поверхность высохнет, она должна окраситься в зеленоватый оттенок.
Раствор соляной кислоты:
- Приобретите трехпроцентную соляную кислоту. Нагрейте ее до 40 градусов по Цельсию,
- Промойте раствором пятна и разводы до их полного исчезновения,
- Вымойте поверхность проточной водой.
Приготовление пасты из мела и лимона:
- Необходимо смешать 2 части мела и 1 часть лимонной кислоты,
- В полученную смесь добавьте немного глицерина и воды,
- Полученную смесь нанесите на желтое пятно на потолке,
- Подождите около 30 – 40 минут,
- Смойте все с потолка теплой проточной водой,
- При необходимости повторите процедуру. И так до тех пор, пока пятно не исчезнет совсем.
При удалении желтых пятен или ржавых разводов с потолка, всегда помните несколько вещей:
- Самое главное это устранение условий загрязнений и причин загрязнения. Если этого не сделать, Ваши усилия будут совершенно напрасны.
- Используйте обязательно защитные средства для глаз, дыхательных путей, головы и кожи.
Также, можно пойти другим путем, совершенно не тратя время на очистку потолка. Можно просто очистить шпателем поверхность потолка, загрунтовать его грунтовкой глубокого проникновения и просто поклеить потолочную плитку или же сделать конструкцию натяжного потолка.
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