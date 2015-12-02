Как избавиться от пятен на потолке

Желтые пятна и разводы на потолке выглядят просто ужасно и мало кого радуют. Своим видом пятна и разводы портят абсолютно весь вид интерьера помещения, так тщательно продуманный до мельчайших мелочей и вышколенный до идеального состояния. Особенно это обидно тем, кто закончил ремонт в квартире совсем недавно и приложил очень много усилий к этому. Из этого всего можно задать лишь один вопрос: как вывести с потолка пятна и разводы своими руками?

К слову сказать, прежде чем начинать работы по удалению пятен с потолка необходимо выяснить причины загрязнения потолка. Их может быть несколько и исходя из полученных выводов можно будет понять как именно избавиться от пятен на потолке.

В этой статье мы постараемся подробно разобрать все случаи и причины возникновения на потолке пятен и других всевозможных загрязнений. А также расскажем как от них избавиться максимально эффективно и надолго. Приятного чтения, надеемся Вы найдете здесь ответы на свои вопросы.