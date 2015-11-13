Невероятно красивые гардеробные

Скажем откровенно, гардеробная – не самое частое явление в домах и квартирах наших соотечественников, да и за рубежом они встречаются далеко не у всех. Поэтому если Вы затеяли создание гардеробной в доме, стоит подойти к этому делу с особым трепетом, поскольку задачами гардеробной выступают четкая организация ежедневного процесса сбора на работу, важные мероприятия и просто прогулки.

Гардеробную комнату обустраивают в жилище, прежде всего, для обеспечения простора и комфорта. В зависимости от размеров свободной площади в квартире или доме для гардеробной выделяют либо отдельный угол или же отдельную комнату. Интерьер гардеробной комнаты должен соответствовать всем потребностям и пожеланиям хозяина и подразумевать наличие необходимого пространства для размещения всей имеющейся одежды и аксессуаров.

В этой книге идей мы приведем примеры красивейших гардеробных, которые, возможно, вдохновят Вас на создание