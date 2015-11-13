Невероятно красивые гардеробные

Скажем откровенно, гардеробная – не самое частое явление в домах и квартирах наших соотечественников, да и за рубежом они встречаются далеко не у всех. Поэтому если Вы затеяли создание гардеробной в доме, стоит подойти к этому делу с особым трепетом, поскольку задачами гардеробной выступают четкая организация ежедневного процесса сбора на работу, важные мероприятия и просто прогулки.
Гардеробную комнату обустраивают в жилище, прежде всего, для обеспечения простора и комфорта. В зависимости от размеров свободной площади в квартире или доме для гардеробной выделяют либо отдельный угол или же отдельную комнату. Интерьер гардеробной комнаты должен соответствовать всем потребностям и пожеланиям хозяина и подразумевать наличие необходимого пространства для размещения всей имеющейся одежды и аксессуаров.
В этой книге идей мы приведем примеры красивейших гардеробных, которые, возможно, вдохновят Вас на создание
Авторы данного проекта создавали дизайн интерьера сразу двух гардеробных комнат в доме: гардеробная мужская для хозяина квартиры и женская гардеробная для хозяйки. Стилистика интерьеров – современная классика с элементами ар деко. Центральную часть потолка было решено оформить методом золочения сусальным золотом. Цветовая гамма в интерьерах гардеробных от насыщенно-коричневого цвета натурального дерева эвкалипт до нежно медовых оттенков.
Не хватает заряда положительных эмоций по утрам? Задумайтесь о вкраплении ярких ноток в интерьер Вашего жилища.Они несомненно будут способствовать увеличению Вашей энергии и энтузиазма. Вдумчивое добавление разноцветных расслабляющих стульев наряду со скамеечкой для ног добавляет яркость и очарование этой гардеробной. И, конечно же, Вы просто не сможете упустить огромное белое викторианское зеркало, в котором Вы сразу зафиксируете свой образ на целый день.
Дизайн гардеробной также выдержан нашими дизайнерами в стиле модерн, в самом лаконичном его варианте. Белоснежная мебель и такого же цвета светильники на фоне нежно-розовых стен делают невероятно уютным помещение в 10 кв. м., а зеркало визуально его расширяет. В оформлении гардеробной задействованы экологически чистые материалы. Заказчику пришлись по душе функциональность и гармоничное цветовое решение интерьера гардеробной.
Изысканная и элегантная, эта классическая гардеробная перекликается со средиземноморским стилем, что удается благодаря использованию красивого резного белоснежного мрамора в качестве основного строительного материала. Потолок – отдельная изюминка помещения. Он позволяет обеспечить максимальный приток естественного света через цветные художественные витражи. Позолоченная фурнитура добавляет определенного шарма комнате и отлично украшает всю эту воздушную элегантность.
Наверняка каждая маленькая девочка в детстве мечтала о такой кукольной комнате, в которой хранятся все ее наряды. Создатели данного проекта воплотили в жизнь детскую сказку, создав кукольную изящную гардеробную для ребенка. Без сомнений, такое решение пришлось по вкусу не только родителям маленькой девочки, но и ей самой. Четкая организация пространства и со вкусом выполненная гардеробная поможет привить маленькой принцессе чувство прекрасного и стремление к аккуратности.
Плавные кремово-золотые портьеры сразу же бросаются в глаза, как только Вы входите в эту божественную комнату. Чувство достатка и чрезвычайной элегантности источается аккуратно драпированными занавесками в тонких комбинациях со слегка тонированным деревянным настилом. Яркое освещение, которое гордо выдвигает на первый план экзотическую коллекцию сумок, является еще одной замечательной особенностью этого королевского места, предназначенного для хранения одежды. Согласитесь, что использование контрастирующих ярких цветов одежды для показа, выводит стиль комнаты на совершенно другой уровень.
Вы когда-нибудь о будуаре как у знаменитости? Эта гардеробная поможет Вашим желаниям осуществиться. Огромные дверные шкафы наряду с большим зеркалом впечатляет своим лоском. Комната лишена любой другой необычной мебели и сосредотачивает свое внимание на на стеклянном столике. Оригинальное освещение над зеркалом поможет Вам собраться в полной атмосфере гламура.
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