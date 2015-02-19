На протяжении веков кирпич был одним из самых популярных строительных материалов и сегодня, несмотря на появление серьезных конкурентов, из него продолжают строить большие и прочные дома во всем мире. Дом из кирпича – это классика, которая никогда не устареет. Монументальность кирпичных домов восхищает потенциальных жильцов, недаром монолитные дома так часто облицовывают кирпичом – строители знают, что таким образом смогут гораздо быстрее привлечь потребителей.

Кирпичные дома всегда ассоциировались с престижем и достатком, их внушительный внешний вид свидетельствует о том, что за стенами дома живут серьезные и не обделенные средствами люди. Цветовая палитра этого материала естественным образом вписывает его в природный ландшафт, поэтому загородные дома из кирпича очень органично смотрятся на фоне густого леса.