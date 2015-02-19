На протяжении веков кирпич был одним из самых популярных строительных материалов и сегодня, несмотря на появление серьезных конкурентов, из него продолжают строить большие и прочные дома во всем мире. Дом из кирпича – это классика, которая никогда не устареет. Монументальность кирпичных домов восхищает потенциальных жильцов, недаром монолитные дома так часто облицовывают кирпичом – строители знают, что таким образом смогут гораздо быстрее привлечь потребителей.
Кирпичные дома всегда ассоциировались с престижем и достатком, их внушительный внешний вид свидетельствует о том, что за стенами дома живут серьезные и не обделенные средствами люди. Цветовая палитра этого материала естественным образом вписывает его в природный ландшафт, поэтому загородные дома из кирпича очень органично смотрятся на фоне густого леса.
Одним из неоспоримых преимуществ кирпичных домов является их прочность. Не секрет, что дома из кирпича строятся долго и стоят недешево. Зато такая постройка может простоять 150 лет без ремонта фасада. Кирпичный дом подойдет людям, которые думают о будущем своих детей и внуков и мечтают о родовом поместье, которое на века сохранит в себе ценности и традиции семьи.
В подтверждение вышесказанному – фото современного дома, который был построен в викторианскую эпоху. Строителям понадобилось лишь укрепить фасад и заменить оконные рамы – все остальное было в полном порядке, и дом был готов принять новых жильцов.
Начинать строить кирпичный дом стоит людям, которые умеют ждать. Во-первых, кирпичному дому нужен прочный фундамент, на закладку которого уйдет немало времени. Во-вторых, малый размер кирпича замедляет работы по кладке стен, а в зимний период их зачастую вообще приходится приостановить из-за плохой совместимости кирпича с влажностью. По этой же причине кирпичный дом нельзя оставлять на всю зиму без отопления – этот материал быстро насыщается влагой и, чтобы снова согреть его, придется потратить много времени. Кстати, с заселением в кирпичную постройку также советуют немного повременить, после окончания строительных работ дом должен дать усадку.
Наш климат – не самый мягкий, поэтому одним из важнейших свойств частного дома должна быть морозостойкость. Кирпичу не страшны капризы погоды, однако его также нельзя назвать самым морозостойким материалом. Чтобы не тратить целое состояние на отопление дома в зимний период, нужно сразу возводить толстые стены. Разумеет, это приведет к дополнительным расходам, однако с учетом невероятной долговечности кирпича, вложенные средства окупятся с лихвой.
Кирпич –
дышащий материал. Он не накапливает ни холод, ни избыточное тепло, его радиоактивность значительно ниже, чем у бетона, кирпич не подвергается процессам гниения и не боится вредных микроорганизмов. Огнеупорность материала выше всяких похвал. Возможность возгорания кирпичного дома сводится к минимуму.
Многочисленные преимущества кирпича не могут не сказаться на его цене. На дом из этого надежного и универсального стройматериала придется раскошелиться. Но если вы нацелены на долгосрочную перспективу, то проект стоит того, чтобы вложить в него средства. В дополнение к функциональным свойствам, дома из кирпича обладают большими архитектурными возможностями и могут легко подстроиться под индивидуальные нужды заказчика.