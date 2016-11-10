22 кухонных трюка, которые сэкономят ваше время и терпение

В данной статье мы не просто хотим показать вам фотографии роскошных кухонь от лучших дизайнеров. В дополнение к этому вас ждет описание различных приемов, которые помогут сэкономить драгоценное время и нервы. Вы сможете содержать кухню в чистоте и порядке, не тратя на скучную уборку слишком много сил и часов. Если вы готовы облегчить себе жизнь – читайте далее!