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22 кухонных трюка, которые сэкономят ваше время и терпение

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Küchenbau in Perfektion, Tischlerei Tolinzki Tischlerei Tolinzki КухняКухонная мебель
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В данной статье мы не просто хотим показать вам фотографии роскошных кухонь от лучших дизайнеров. В дополнение к этому вас ждет описание различных приемов, которые помогут сэкономить драгоценное время и нервы. Вы сможете содержать кухню в чистоте и порядке, не тратя на скучную уборку слишком много сил и часов. Если вы готовы облегчить себе жизнь – читайте далее!

1. В самом начале

Küchenbau in Perfektion, Tischlerei Tolinzki Tischlerei Tolinzki КухняКухонная мебель
Tischlerei Tolinzki

Tischlerei Tolinzki
Tischlerei Tolinzki
Tischlerei Tolinzki

Приведите в порядок ящики и разложите по местам приборы. 

2. Отделите яичный желток от белка с помощью пластиковой бутылки

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR Кухня в рустикальном стиле
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

Сжимая пластиковую бутылку, можно легко отделить желток от белка. Для этого приставьте горлышко бутылки к желтку разбитого яйца и медленно разожмите бутылку. Желток окажется внутри! 

3. Быстрая очистка кукурузы с помощью стальной формы для выпечки

homify Кухня
homify

homify
homify
homify

Если у вас есть металлическая форма для выпечки, в центре которой расположен острый выступ с отверстием – используйте ее для быстрого отделения зерен кукурузы от початка. Достаточно зафиксировать кочан в этом отверстии – и спокойно отделять ножом зерна от початка. При этом все они окажутся в форме, а не будут разбросаны по всей кухне

4. Промойте макароны

kitchen and dining room INpuls interior design & architecture Кухня в стиле модерн
INpuls interior design &amp; architecture

kitchen and dining room

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

Пропустив макароны под струей воды, вы избавите их от излишнего крахмала, который портит соус.

5. Не стоит плакать над развалившимся коржом

homify Маленькие кухни
homify

homify
homify
homify

Можно разломать его на небольшие кусочки, разложить в большие бокалы или креманки, добавить взбитые сливки и шоколад – десерт готов! А если вы выпекали несколько коржей и разломался всего один – то лучше измельчить его и добавить крошку в крем, увеличив таким образом вкусную прослойку. 

6. Поместите все ингредиенты на противень в самом начале

Marmorplatten, MC-R GmbH MC-R GmbH Кухня
MC-R GmbH

MC-R GmbH
MC-R GmbH
MC-R GmbH

Это позволить избежать загрязнения столешницы.

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7. Используйте нож для пиццы для измельчения трав

Loft N, innenarchitektur-rathke innenarchitektur-rathke Кухня
innenarchitektur-rathke

innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke
innenarchitektur-rathke

Это просто и очень эффективно! И еще, что немаловажно, такой способ гораздо безопаснее обычного ножа. 

8. Используйте миску в качестве мусорного ведра на рабочей поверхности

Kaohsiung City | Taiwan, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG Кухня в азиатском стиле
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

Это позволит вам не отвлекаться на открытие и закрытие ящика, где находится мусорное ведро. Кроме того, вы не растеряете при этом мусор, а в конце выбросите все содержимое миски куда положено. 

9. Добавьте щепотку соли в воду, когда варите яйца

homify Кухни в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

После этого вам будет очень просто очистить скорлупу! 

10. Добавьте горячую воду и жидкость для мытья посуды в блендер

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes Кухня в стиле минимализм Дерево Серый
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

После этого включите его и наблюдайте, как он самостоятельно очищается!

11. Измельчайте замороженные булочки для гамбургеров, чтобы превратить их в панировочные сухари

Umbau EFH Geisterweg, Luzern, LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG Кухня в стиле модерн
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG
LENGACHER EMMENEGGER PARTNER AG

Умно, правда?

12. Отправьте лимоны в микроволновку перед тем, как выжать из них сок

Luxusküche / italienische Designerküche in Edelstahl und Echtholz, Küchengaleria Oßwald GmbH Küchengaleria Oßwald GmbH Кухня
Küchengaleria Oßwald GmbH

Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH
Küchengaleria Oßwald GmbH

Этот трюк позволит вам получить максимальное количество лимонного сока. 

13. Натрите замороженное масло на терке вместо того, чтобы нарезать его

Kitchenette homify Кухни в эклектичном стиле
homify

Kitchenette

homify
homify
homify

Это что-то новенькое!

14. Замораживайте остатки вина в лотках для льда

Hofhaus 1890, Lichters Living Lichters Living Кухня в стиле кантри
Lichters Living

Lichters Living
Lichters Living
Lichters Living

Их можно будет добавить позже в соусы. 

15. Храните натуральное ореховое масло вверх дном

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Это сохранит его в нужной консистенции надолго. 

16. Измельчите оставшиеся чипсы и попкорн в пустой мельнице для перца

KH Küche: Asteiche Natur / Edelstahl, KH System Möbel GmbH KH System Möbel GmbH Кухня в рустикальном стиле
KH System Möbel GmbH

KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH
KH System Möbel GmbH

Затем добавьте полученную массу в пасту или другое блюдо – ням-ням!

17. Используйте для измельчения продуктов кухонные ножницы вместо ножей

ELK Comfort 164 Trendline, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH Кухня в стиле модерн
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

Это намного быстрее!

18. Используйте яблочный слайсер для нарезки картофеля

Villa Escarpa, Philip Kistner Fotografie Philip Kistner Fotografie Кухня в стиле модерн
Philip Kistner Fotografie

Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie

Эта простая идея позволит вам тонко нарезать картофель за считанные секунды!

19. Сделайте мороженное более мягким с помощью горячего ножа

Küche weiß hochglänzend mit Altholz, Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg Кухня в классическом стиле Белый
Laserer Tischlerei &amp; Küchenstudio Salzburg

Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg
Laserer Tischlerei &amp; Küchenstudio Salzburg
Laserer Tischlerei & Küchenstudio Salzburg

Проделывая в мороженном отверстия в виде сетки разогретым ножом, вы быстро превратите его в подтаявшее. 

20. Вырежьте плесень на твердом сыре и используйте его

TÜ90, Studio DLF Studio DLF Кухня в стиле модерн
Studio DLF

Studio DLF
Studio DLF
Studio DLF

Но не делайте этого с мягким сыром!

21. Используйте ободок жестяной крышки для приготовления яичницы

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если у вас осталась жестяная крышка с высоким ободом из-под соуса, например, не выбрасывайте ее. Убрав сердцевину, в образовавшейся окружности можно делать красивые яичницы, которые будут идеально круглыми. 

22. Быстро нарезать клубнику поможет яйцерезка

Fantastisches Leben auf dem Bauernhof, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Кухня в стиле кантри
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

В результате вы получите аккуратные и тонкие кусочки этой ягоды!

А в этой книге идей мы расскажем, какие вещи на своей кухне вы всегда делаете неправильно. 

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