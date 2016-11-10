22 кухонных трюка, которые сэкономят ваше время и терпение

В данной статье мы не просто хотим показать вам фотографии роскошных кухонь от лучших дизайнеров. В дополнение к этому вас ждет описание различных приемов, которые помогут сэкономить драгоценное время и нервы. Вы сможете содержать кухню в чистоте и порядке, не тратя на скучную уборку слишком много сил и часов. Если вы готовы облегчить себе жизнь – читайте далее!
Приведите в порядок ящики и разложите по местам приборы.
Сжимая пластиковую бутылку, можно легко отделить желток от белка. Для этого приставьте горлышко бутылки к желтку разбитого яйца и медленно разожмите бутылку. Желток окажется внутри!
Если у вас есть металлическая форма для выпечки, в центре которой расположен острый выступ с отверстием – используйте ее для быстрого отделения зерен кукурузы от початка. Достаточно зафиксировать кочан в этом отверстии – и спокойно отделять ножом зерна от початка. При этом все они окажутся в форме, а не будут разбросаны по всей кухне.
Пропустив макароны под струей воды, вы избавите их от излишнего крахмала, который портит соус.
Можно разломать его на небольшие кусочки, разложить в большие бокалы или креманки, добавить взбитые сливки и шоколад – десерт готов! А если вы выпекали несколько коржей и разломался всего один – то лучше измельчить его и добавить крошку в крем, увеличив таким образом вкусную прослойку.
Это позволить избежать загрязнения столешницы.
Это просто и очень эффективно! И еще, что немаловажно, такой способ гораздо безопаснее обычного ножа.
Это позволит вам не отвлекаться на открытие и закрытие ящика, где находится мусорное ведро. Кроме того, вы не растеряете при этом мусор, а в конце выбросите все содержимое миски куда положено.
После этого вам будет очень просто очистить скорлупу!
После этого включите его и наблюдайте, как он самостоятельно очищается!
Умно, правда?
Этот трюк позволит вам получить максимальное количество лимонного сока.
Это что-то новенькое!
Их можно будет добавить позже в соусы.
Это сохранит его в нужной консистенции надолго.
Затем добавьте полученную массу в пасту или другое блюдо – ням-ням!
Это намного быстрее!
Эта простая идея позволит вам тонко нарезать картофель за считанные секунды!
Проделывая в мороженном отверстия в виде сетки разогретым ножом, вы быстро превратите его в подтаявшее.
Но не делайте этого с мягким сыром!
Если у вас осталась жестяная крышка с высоким ободом из-под соуса, например, не выбрасывайте ее. Убрав сердцевину, в образовавшейся окружности можно делать красивые яичницы, которые будут идеально круглыми.
В результате вы получите аккуратные и тонкие кусочки этой ягоды!
А в этой книге идей мы расскажем, какие вещи на своей кухне вы всегда делаете неправильно.