27 идей для недорогих барбекю в рустикальном стиле

Те, кто связывают барбекю исключительно с теплыми летними деньками, глубоко ошибаются. Нет ничего лучше, чем ароматные шашлыки в собственном дворе осенью и даже зимой! Мы приготовили для вас подборку отличных конструкций в рустикальном стиле, которые достаточно просто соорудить самостоятельно. Если же вы не любитель строительных работ – просто выбирайте модель, а реализацию доверьте специалистам.