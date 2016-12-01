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27 идей для недорогих барбекю в рустикальном стиле

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
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Те, кто связывают барбекю исключительно с теплыми летними деньками, глубоко ошибаются. Нет ничего лучше, чем ароматные шашлыки в собственном дворе осенью и даже зимой! Мы приготовили для вас подборку отличных конструкций в рустикальном стиле, которые достаточно просто соорудить самостоятельно. Если же вы не любитель строительных работ – просто выбирайте модель, а реализацию доверьте специалистам

1. Небольшой гриль в открытой кухне!

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Как вам такая идея? 

2. С вставками из стали

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Такое барбекю не только имеет изысканный внешний вид, но и позволяет закрыть внутреннее пространство от воздействия внешних факторов.

3. Продолжая стилистику стены

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L Сад в средиземноморском стиле
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Данная конструкция выполнена в полном соответствии с дизайном стены, что делает зону для отдыха не только функциональной, но и красивой. 

4. Не маленький, но рустикальный

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Такое масштабное строение позволит вам одновременно приготовить огромную порцию вкусных угощений для семьи и друзей. 

5. Эргономичный дизайн и хранение

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Очень функциональная модель, которая сочетает в себе практичный размер и место для хранения. 

6. Идеальное сочетание деревенского стиля и современных устройств

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Единство старинной стилистики и новейших техлологий смотрятся просто потрясающе! 

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Наиболее деревенский вид

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Вы вряд ли сможете создать что-то более рустикальное, чем этот образец. 

8. Барбекю и печь для пиццы

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Эта конструкция два в одном – установка для барбекю соседствует с печкой для приготовления пиццы. 

9. Современный гриль с деревенским звучанием

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Объемная конструция позволит вам оперативно накормить много гостей, которые удобно разместятся за деревянным столом. Устраивайте у себя дома яркие садовые вечеринки

10. Пастельные оттенки барбекю

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Если в вашем саду есть конструкции пастельных тонов, то и барбекю можно сделать в таком же стиле.

11. В окружении растений

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Чтобы барбекю не сильно бросалось в глаза, окружите его различными растениями. Отличный пример представлен на фото. 

12. Русикальный гриль в полной экипировке

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Деревенский стиль – это вовсе не значит устаревшие конструкции. Вот вам конкретный пример единства современной экипировки и деревенских мотивов. 

13. Барбекю в виде домика

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Вот так необычно можно обустроить на своем участке барбекю в рустикальном стиле. 

14. Гриль на дровах в сочетании с газовой плитой

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Выбирайте сами, где и на чем готовить еду в каждом конкретном случае. Хочется – на дровах, а иногда – на классической газовой плите. 

15. Средиземноморский рустикальный стиль

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Деревенский стиль со средиземноморским шлейфом – это очень красиво.

16. Готовьте, как в древние времена!

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Мясо на стальных решетках под языками настоящего огня – что может быть вкуснее и естественнее? 

17. Рустикальная плитка для рабочей зоны

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Кирпичная кладка и плитка в рустикальном стиле – беспроигрышный вариант для барбекю. 

18. Сразу два гриля!

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Барбекю не бывает много. Поэтому если площадь участка позволяет, можно установить сразу несколько конструкций для приготовления барбекю.

19. Красный кирпич

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Кладку из красного кирпича можно уверенно назвать визитной карточкой рустикального стиля. Такие конструкции будут всегда актуальны и не выйдут из моды. 

20. В закрытом помещении

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Установка для барбекю может находиться в закрытом помещении, но быть при этом очень рустикальной!

21. В комплекте с дровами для розжига

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Очень удобно, когда барбекю имеет специальные места для хранения дров. Это позволит быстрее разжечь огонь при необходимости.  

22. Сельский – не значит некрасивый

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Сельская стилистика может быть очень привлекательной и милой. 

23. Здесь даже сад рустикальный

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Единство стиля – залог успешного и привлекательного сада. Барбекю и остальные конструкции должны быть выполнены в одной стилистике. 

24. Рустикальное барбекю на этапе строительства

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

При грамотном подходе постройка барбекю – это совсем недолго. Зато результат будет радовать вас долгие годы. 

25. Идеальное барбекю

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Такая конструкция едва заметна, при этом сохраняет свободное пространство в саду. 

26. Почти мини-кухня

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Всего на нескольких квадратных метрах есть все, что вам понадобится в процессе готовки. Такая себе кухня на свежем воздухе! 

27. С потрясающей каменной детализацией

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

Это барбекю можно рассматривать очень долго, ведь на нем такая интересная кладка. Создается объемный эффект и очень привлекательный вид! 

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