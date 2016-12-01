27 идей для недорогих барбекю в рустикальном стиле

Те, кто связывают барбекю исключительно с теплыми летними деньками, глубоко ошибаются. Нет ничего лучше, чем ароматные шашлыки в собственном дворе осенью и даже зимой! Мы приготовили для вас подборку отличных конструкций в рустикальном стиле, которые достаточно просто соорудить самостоятельно. Если же вы не любитель строительных работ – просто выбирайте модель, а реализацию доверьте специалистам.
Как вам такая идея?
Такое барбекю не только имеет изысканный внешний вид, но и позволяет закрыть внутреннее пространство от воздействия внешних факторов.
Данная конструкция выполнена в полном соответствии с дизайном стены, что делает зону для отдыха не только функциональной, но и красивой.
Такое масштабное строение позволит вам одновременно приготовить огромную порцию вкусных угощений для семьи и друзей.
Очень функциональная модель, которая сочетает в себе практичный размер и место для хранения.
Единство старинной стилистики и новейших техлологий смотрятся просто потрясающе!
Вы вряд ли сможете создать что-то более рустикальное, чем этот образец.
Эта конструкция
два в одном – установка для барбекю соседствует с печкой для приготовления пиццы.
Объемная конструция позволит вам оперативно накормить много гостей, которые удобно разместятся за деревянным столом. Устраивайте у себя дома яркие садовые вечеринки!
Если в вашем саду есть конструкции пастельных тонов, то и барбекю можно сделать в таком же стиле.
Чтобы барбекю не сильно бросалось в глаза, окружите его различными растениями. Отличный пример представлен на фото.
Деревенский стиль – это вовсе не значит устаревшие конструкции. Вот вам конкретный пример единства современной экипировки и деревенских мотивов.
Вот так необычно можно обустроить на своем участке барбекю в рустикальном стиле.
Выбирайте сами, где и на чем готовить еду в каждом конкретном случае. Хочется – на дровах, а иногда – на классической газовой плите.
Деревенский стиль со средиземноморским шлейфом – это очень красиво.
Мясо на стальных решетках под языками настоящего огня – что может быть вкуснее и естественнее?
Кирпичная кладка и плитка в рустикальном стиле – беспроигрышный вариант для барбекю.
Барбекю не бывает много. Поэтому если площадь участка позволяет, можно установить сразу несколько конструкций для приготовления барбекю.
Кладку из красного кирпича можно уверенно назвать визитной карточкой рустикального стиля. Такие конструкции будут всегда актуальны и не выйдут из моды.
Установка для барбекю может находиться в закрытом помещении, но быть при этом очень рустикальной!
Очень удобно, когда барбекю имеет специальные места для хранения дров. Это позволит быстрее разжечь огонь при необходимости.
Сельская стилистика может быть очень привлекательной и милой.
Единство стиля – залог успешного и привлекательного сада. Барбекю и остальные конструкции должны быть выполнены в одной стилистике.
При грамотном подходе постройка барбекю – это совсем недолго. Зато результат будет радовать вас долгие годы.
Такая конструкция едва заметна, при этом сохраняет свободное пространство в саду.
Всего на нескольких квадратных метрах есть все, что вам понадобится в процессе готовки. Такая себе кухня на свежем воздухе!
Это барбекю можно рассматривать очень долго, ведь на нем такая интересная кладка. Создается объемный эффект и очень привлекательный вид!