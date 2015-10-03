7 идей, которые можно скопировать у этого дома

Если вы являетесь сторонником классической архитектуры и современных веяний, то этот проект однозначно придется вам по душе! Сегодня мы хотим познакомить своих читателей с работой архитектурного бюро MTM STYL, которое продемонстрировало незаурядные способности в области проектирования и создало элегантный дом для большой семьи.

Для загородного дома парадный въезд и фасад здания – это как лицо у человека, на которое смотрят в первую очередь.