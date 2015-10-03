7 идей, которые можно скопировать у этого дома

Если вы являетесь сторонником классической архитектуры и современных веяний, то этот проект однозначно придется вам по душе! Сегодня мы хотим познакомить своих читателей с работой архитектурного бюро MTM STYL, которое продемонстрировало незаурядные способности в области проектирования и создало элегантный дом для большой семьи.
Для загородного дома парадный въезд и фасад здания – это как лицо у человека, на которое смотрят в первую очередь.
Специалисты спроектировали этот дом с учетом пожеланий всех членов большой семьи, таким образом, здесь появился и гараж для семейного авто, и светлая веранда – зимний сад. Архитекторы оправдали все ожидания, воплотив в жизнь функциональный и элегантный дизайн, который действительно впечатляет.
Наши специалисты разработали настоящий дом мечты. Его модернистские объемы и линии отличает большое количество стекла, в котором отражается много неба и солнца. Так и было задумано. За классическим фасадом этого загородного дома скрываются спокойные и дружелюбные пространства.
Мы находимся внутри этого необыкновенного дома. Сочетание нескольких оттенков дерева создает уютную и доброжелательную атмосферу. Центральное положение в пространстве занимает современный камин, вокруг которого расположены остальные функциональные пространства.
Кухня в этом доме была украшена таким образом, чтобы не пришлось беспокоиться о комфорте передвижения. Это пространство необычайно просторное, поэтому созданием кулинарных шедевров могут заниматься все члены семьи и гости одновременно. Действительно, кухня – это место для общения и прекрасного времяпрепровождения. Обратите внимание на идеальное сочетание трех цветов и фактур: несмотря на свой современный вид, оно никогда не выйдет из моды.
Мы попали в зону столовой, в которой сочетание цвета слоновой кости и модного в этом году марсала создает эффект теплоты и уюта. Сердце пространства – большой обеденный стол на восемь персон. Совершенно очевидно, что не один вечер за ним будет проведен в кругу семьи и друзей. Архитекторы решили построить этот дом, основываясь на концепции открытого пространства. Количество стен и перегородок было сведено до минимума, что очень хорошо видно по фотографии.
Главная хозяйская ванная имеет белую цветовую гамму. Безусловно, этот цвет вне времени и моды, он подчеркивает ощущение простора и чистоты. У скошенной стены расположена полукруглая ванна с гидромассажем, напротив — небольшая тумба для раковины. Эта стена акцентирована глянцевой плиткой шоколадного цвета с матовым орнаментом. Проникающие через окно солнечные лучи придают помещению свежесть.
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