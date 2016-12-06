Семейный дом, который поражает своей простотой

Иногда дом может заметно отличаться своей простотой. Сегодня мы покажем вам именно такое здание, а именно – семейный дом на обычной улице Кёльна. Лаконичный дизайн дома сочетает в себе лучшие традиции и современные подходы. Приятная цветовая гамма, а также наличие всего необходимого, включая комфортную зону для отдыха на свежем воздухе, покорит всех гостей. Вдохновляющая сила этого семейного дома коснется и вас, поэтому читайте далее и действуйте!
При первом взгляде на этот дом можно подумать, что здесь живет обычная семья. Но у собственников налицо отменный вкус во всем. Действительно, так привлекательно и функционально обустроить свое жилище способны далеко не все. Сила данной конструкции состоит в ее лаконичности и простоте, которая сразу же бросается в глаза.
В вечернее время этот семейный дом выглядит особо загадочно и таинственно. Грамотно подстриженная растительность и идеально ровные дорожки демонстрируют регулярный уход за территорией. Обратите внимание на красивое освещение придомовых участков, а также растений! Квалифицированные специалисты помогут вам расставить правильные акценты и создать гармоничную атмосферу.
Мечтаете о восхитительном дворике возле дома? Только взгляните на этот! Даже на крохотной территории с помощью простых средств можно соорудить замечательную зону для отдыха. Роскошное дерево и продуманное освещение создают уникальную атмосферу. Галька на земле обеспечивают азиатский минималистичный внешний вид. Такой дворик всегда будет актуальным и никогда не надоест вам!
Посмотрев на дом с расстояния, можно лучше оценить его внешний вид. Фасад с внутренней стороны более открытый, чем с внешней. Это сделано с целью безопасности и конфиденциальности жителей строения. Сад выполнен в минималистичном стиле, что позволяет вдоволь наслаждаться активными играми на природе. Также этот подход не требует особых усилий в осеннее и зимнее время, чтобы содержать зеленую зону в ухоженном виде.
Интерьер внутри дома выполнен в спокойных тонах, но с яркими пятнами. Например, это умопомрачительное кресло! На нем хочется сидеть и смотреть на умиротворяющее пламя камина. Сдержанный декор подобран и расставлен со вкусом.
Просторная столовая продумана до мелочей. За большим столом вся семья сможет наслаждаться вкусной едой. Обратите внимание на фантастический вид за окном! Он обеспечит неповторимую атмосферу в столовой, особенно в вечернее время. Помимо еды, в этой комнате можно наслаждаться искусством: на стенах расположены картины, а в углу видим красивый рояль.
Мы надеемся, что вы вдохновились примером того, как красота может быть простой и лаконичной. Оставайтесь с нами и дальше!