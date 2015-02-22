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Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

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Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Гостиная в стиле модерн
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Проект этой трехкомнатной квартиры на Гоголевском общей площадью 92 кв.м. был сделан в 2014 году. В данный момент он находится в стадии реализации, вашему вниманию представлены визуализации. Сдержанный минималистичный интерьер создан в старом доме за счет сноса не несущих стен и реорганизации пространства в большую гостиную-столовую, хозяйскую и гостевую спальни и гардеробную.

Гостиная

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Гостиная в стиле модерн
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе

По всей квартире мы видим одинаковое сочетание материалов и цветов, повторяющеейся в разных комбинациях. Белый – глянцево-белый, матово-белый и полупрозрачный; серый – светло-серый, бликующий металлический, глухой каменный; бежевый – текстиль и кожа; коричневый – панели стен и доски пола. Один и тот же цвет, переходя с одного материала на другой меняет свою природу, по-разному отражая или впитывая свет.

Гостиная

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Гостиная в стиле модерн
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе

За счет такой своеобразной визуальной игры, цветового переноса, создается диалог между вещами и предметами, ощущение целостного пространства всей квартиры.

Столовая

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Гостиная в стиле модерн
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Деревянные и пластиковые поверхности изготовлены по эскизам авторов проекта. Где-то это просто декоративные панели, но часто они выполняют функцию стенных шкафов, скрывающих за собой избыточную для глаз и сознания информацию.

Коридор

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Гостиная в стиле модерн
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Использование стенных панелей практично также с точки зрения решения проблемы неровных стен и устройства раздвижных дверей. В нишах между панелями и потолком искусно спрятаны источники приточной вентиляции.

Кухня

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Кухня в стиле модерн
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе

По всей квартире устроен подвесной потолок со встроенными источниками света, которые создает, однако, лишь общее освещение. Настоящие уют и домашняя атмосфера создаются дополнительными локальными источниками света. Это торшер у дивана, хрустальные капли над обеденным столом, стеклянные лампочки точечного освещения над кухонной стойкой и стильный опять-таки подвешенный ночник для чтения в кровати.

Кухня

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Кухня в стиле модерн
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе

В кухне, так же как и в ванной комнате, есть встроенные галогенные лампы, спрятанные за кромкой мебели или зеркала. Своеобразная интимно-технологическая подсветка.

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Обратитесь к нам!

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Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Стенные шкафы от пола до потолка, можно сказать, визуально растворяются в воздухе.

Ванная

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Ванная комната в стиле модерн
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Четкая геометричность линий в сочетании с мягким чередованием материалов и их оттенков создают спокойный амбиент. перламутровые квадратики плитки по-зимнему сияют на душевой стенке. Абстрактный узор плиточного панно, отражаясь в зеркале, создает дополнительный уровень восприятия.

Ванная

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Ванная комната в стиле модерн
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Почему бы ванной не быть олицетворением зимней сказки?

Спальня

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Спальня в стиле модерн
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе

На стенах всей квартиры мы видим произведения одного и того же автора, ироничные и яркие зарисовки городской жизни. Они очень уместно заполняют собой пустынные пространства белых стен и нивелируют избыточную прагматичность интерьера.

Спальня

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре, Архитектурное бюро Андрея Стубе Архитектурное бюро Андрея Стубе Спальня в стиле модерн
Архитектурное бюро Андрея Стубе

Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе
Архитектурное бюро Андрея Стубе

В спальне мы видим ту же сделанную на заказ мебель, что и в гостиной. Делая выбор в пользу корпусной мебели вы будете точно застрахованы от того, что у кого-то из ваших друзей будет точно такая же.

До и После: Как обычная квартира превратилась в футуристический рай
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