Интерьер квартиры на Гоголевском бульваре

Проект этой трехкомнатной квартиры на Гоголевском общей площадью 92 кв.м. был сделан в 2014 году. В данный момент он находится в стадии реализации, вашему вниманию представлены визуализации. Сдержанный минималистичный интерьер создан в старом доме за счет сноса не несущих стен и реорганизации пространства в большую гостиную-столовую, хозяйскую и гостевую спальни и гардеробную.
По всей квартире мы видим одинаковое сочетание материалов и цветов, повторяющеейся в разных комбинациях. Белый – глянцево-белый, матово-белый и полупрозрачный; серый – светло-серый, бликующий металлический, глухой каменный; бежевый – текстиль и кожа; коричневый – панели стен и доски пола. Один и тот же цвет, переходя с одного материала на другой меняет свою природу, по-разному отражая или впитывая свет.
За счет такой своеобразной визуальной игры,
цветового переноса, создается диалог между вещами и предметами, ощущение целостного пространства всей квартиры.
Деревянные и пластиковые поверхности изготовлены по эскизам авторов проекта. Где-то это просто декоративные панели, но часто они выполняют функцию стенных шкафов, скрывающих за собой избыточную для глаз и сознания информацию.
Использование стенных панелей практично также с точки зрения решения проблемы неровных стен и устройства раздвижных дверей. В нишах между панелями и потолком искусно спрятаны источники приточной вентиляции.
По всей квартире устроен подвесной потолок со встроенными источниками света, которые создает, однако, лишь общее освещение. Настоящие уют и домашняя атмосфера создаются дополнительными локальными источниками света. Это торшер у дивана, хрустальные капли над обеденным столом, стеклянные лампочки точечного освещения над кухонной стойкой и стильный опять-таки
подвешенный ночник для чтения в кровати.
В кухне, так же как и в ванной комнате, есть встроенные галогенные лампы, спрятанные за кромкой мебели или зеркала. Своеобразная
интимно-технологическая подсветка.
Стенные шкафы от пола до потолка, можно сказать, визуально растворяются в воздухе.
Четкая геометричность линий в сочетании с мягким чередованием материалов и их оттенков создают спокойный амбиент. перламутровые квадратики плитки по-зимнему сияют на душевой стенке. Абстрактный узор плиточного панно, отражаясь в зеркале, создает дополнительный уровень восприятия.
Почему бы ванной не быть олицетворением зимней сказки?
На стенах всей квартиры мы видим произведения одного и того же автора, ироничные и яркие зарисовки городской жизни. Они очень уместно заполняют собой пустынные пространства белых стен и нивелируют избыточную прагматичность интерьера.
В спальне мы видим ту же сделанную на заказ мебель, что и в гостиной. Делая выбор в пользу корпусной мебели вы будете точно застрахованы от того, что у кого-то из ваших друзей будет точно такая же.