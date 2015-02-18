Современный дизайн интерьера в первую очередь ассоциируется с многоликостью. Прошли те времена, когда в моде был только один стиль. Чем больше направлений сочетается в одном помещении, тем актуальнее выглядит его дизайн. Органично соединить под одной крышей предметы мебели и декор из разных стилей под силу не каждому специалисту, только опыт, глубокое знание предмета и желание экспериментировать позволяют воплотить в жизнь необычные идеи современного дизайна.
Современный дизайн должен прежде всего передавать дух настоящего времени. Нам посчастливилось жить на стыке тысячелетий, когда рациональное мышление и бурное развитие технологий не противоречат ностальгическому взгляду в прошлое и желанием привнести в настоящее все лучшее, что было создано предшественниками. Оптимизм и вера в свои силы стали определяющими характеристиками мышления современного человека, его личным permetuum mobile. Поэтому в дизайне интерьера сегодняшнего дня так часто можно встретить яркие цвета, необычные срезы и хаотично расположенные прямые линии, наилучшим образом отражающие динамику современной жизни.
В интерьере музыкальной гостиной, оформленной специалистами из киевской дизайн-студии Artinterior, отражается ряд важных трендов современного дизайна. В первую очередь, это не теряющая популярности стилистика лофта с характерными для нее открытой планировкой и межкомнатными перегородками. Голый кирпич в сочетании с мебелью из стекла и металла также продолжают быть актуальными. Современные квартиры, стилизованные под лофт, лишены мрачных цветов и мебели из грубых материалов, столь популярной в конце 90-х. Открытость, комфорт и максимум свободного пространства – вот, основные признаки гостиной сегодняшнего дня.
Современный дизайн не отказывается от прошлого, а наоборот, охотно включает в свой арсенал элементы классических стилей. Встреча прошлого с настоящим особенно характера для интерьера спальной комнаты, в пространстве которой не совсем уместно смотрятся футуристические причуды дизайнеров. Оформление спальни должно быть спокойным и гармоничным. Если вы любите роскошь, не стоит отказывать себе в удовольствии украсить комнату отдыха декоративными изделиями и светильниками, стилизованными под старину. Как видим на фото, они прекрасно сочетаются с современными предметами мебели и аксессуарами.
Самым востребованным и желанным материалом дня сегодняшнего является дерево. Всплеск интереса к дереву продиктован модой на экологический стиль жизни. Глянцевый лоск минимализма постепенно уступает место романтическому провансу, неуклюжему кантри и уютному шебби шик. Мебель и декоративные изделия из древесины различных пород неотделимы от этих стилей. В руках талантливого дизайнера дерево легко превращается в инструмент для реализации смелых и новаторских идей. Широкая деревянная вешалка, высоту крючков которой можно регулировать самостоятельно, не только сэкономит пространство в узкой прихожей, ее незаурядная конструкция соберет немало хвалебных отзывов гостей квартиры.
Оставаться в городе, но быть ближе к природе – еще одна тенденция современного мира, нашедшая свое отражение в дизайне. Прототипом современных фитостен стали висячие сады Семирамиды, построенные вавилонским царем для своей жены в 6 веке до н.э. Сегодня вертикальные стены из зеленых растений все чаще используют для внутреннего декора помещений. Они требуют минимум ухода, привлекают внимание и, что самое главное, – способствуют очищению воздуха.
Пространство современной кухни невозможно представить без многочисленных воскотехнологичных бытовых приборов, облегчающих жизнь хозяйкам и хозяевам. Больше света и больше свободного пространства – вот, девиз кухни, отвечающей требованиям сегодняшнего дня. На смену традиционным люстрам с несколькими плафонами пришли встроенные в потолок светильники, массивные плиты и микроволновки заменили практичные духовые шкафы. Такими темпами интерьер современной кухни рискует превратиться в техническую лабораторию. Чтобы избежать этого, дизайнеры советуют не бояться ярких цветов и украшать комнату как можно большим количеством цветов.
Интерьер современной ванной комнаты не ограничивается белым цветом. Самым популярным цветовым сочетанием является комбинация черного и красного. Эти цвета страсти неожиданным образом нашли себя в относительно небольшом по площади помещении и в ближайшем будущем не собираются его покидать.