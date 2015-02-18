Идеи современного дизайна

Современный дизайн не отказывается от прошлого, а наоборот, охотно включает в свой арсенал элементы классических стилей. Встреча прошлого с настоящим особенно характера для интерьера спальной комнаты, в пространстве которой не совсем уместно смотрятся футуристические причуды дизайнеров. Оформление спальни должно быть спокойным и гармоничным. Если вы любите роскошь, не стоит отказывать себе в удовольствии украсить комнату отдыха декоративными изделиями и светильниками, стилизованными под старину. Как видим на фото, они прекрасно сочетаются с современными предметами мебели и аксессуарами.