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Идеи современного дизайна

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Квартира 110 кв.м г. Ульяновск, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Ванная комната в стиле модерн
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Современный дизайн интерьера в первую очередь ассоциируется с многоликостью. Прошли те времена, когда в моде был только один стиль. Чем больше направлений  сочетается в одном помещении, тем актуальнее выглядит его дизайн. Органично соединить под одной крышей предметы мебели и декор из разных стилей под силу не каждому специалисту, только опыт, глубокое знание предмета и желание экспериментировать позволяют воплотить в жизнь необычные идеи современного дизайна.

Современная гостиная

Однокомнатная квартира в стиле поп-арт, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Гостиная в стиле модерн
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

Однокомнатная квартира в стиле поп-арт

EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

Современный дизайн должен прежде всего передавать дух настоящего времени. Нам посчастливилось жить на стыке тысячелетий, когда рациональное мышление и бурное развитие технологий не противоречат ностальгическому взгляду в прошлое и желанием привнести в настоящее все лучшее, что было создано предшественниками.  Оптимизм и вера в свои силы стали определяющими характеристиками мышления современного человека, его личным permetuum mobile. Поэтому в дизайне интерьера сегодняшнего дня так часто можно встретить яркие цвета, необычные срезы и хаотично расположенные прямые линии, наилучшим образом отражающие динамику современной жизни.

Дом, в котором живет музыка

Дизайн интерьера квартиры в Киеве от «Artinterior» «Artinterior» – Студия дизайна интерьера Гостиная в стиле модерн
«Artinterior» – Студия дизайна интерьера

Дизайн интерьера квартиры в Киеве от «Artinterior»

«Artinterior» – Студия дизайна интерьера
«Artinterior» – Студия дизайна интерьера
«Artinterior» – Студия дизайна интерьера

В интерьере музыкальной гостиной, оформленной специалистами из киевской дизайн-студии Artinterior, отражается ряд важных трендов современного дизайна. В первую очередь, это не теряющая популярности стилистика лофта с характерными для нее открытой планировкой и межкомнатными перегородками. Голый кирпич в сочетании с мебелью из стекла и металла также продолжают быть актуальными. Современные квартиры, стилизованные под лофт, лишены мрачных цветов и мебели из грубых материалов, столь популярной в конце 90-х.  Открытость, комфорт и максимум свободного пространства – вот, основные признаки гостиной сегодняшнего дня.

Спальня с элементами классики

Квартира в Митино, Geometrium Geometrium Спальня в стиле минимализм
Geometrium

Квартира в Митино

Geometrium
Geometrium
Geometrium

Современный дизайн не отказывается от прошлого, а наоборот, охотно включает в свой арсенал элементы классических стилей. Встреча прошлого с настоящим особенно характера для интерьера спальной комнаты, в пространстве которой не совсем уместно смотрятся футуристические причуды дизайнеров. Оформление спальни должно быть спокойным и гармоничным. Если вы любите роскошь, не стоит отказывать себе в удовольствии украсить комнату отдыха декоративными изделиями и светильниками, стилизованными под старину. Как видим на фото, они прекрасно сочетаются с современными предметами мебели и аксессуарами.

Все гениальное просто

Проект трехкомнатной компактной квартиры, Katerina Butenko Katerina Butenko Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Katerina Butenko

Проект трехкомнатной компактной квартиры

Katerina Butenko
Katerina Butenko
Katerina Butenko

Самым востребованным и желанным материалом дня сегодняшнего является дерево. Всплеск интереса к дереву продиктован модой на экологический стиль жизни. Глянцевый лоск минимализма постепенно уступает место романтическому провансу, неуклюжему кантри и уютному шебби шик. Мебель и декоративные изделия из древесины различных пород неотделимы от этих стилей. В руках талантливого дизайнера дерево легко превращается в инструмент для реализации смелых и новаторских идей. Широкая деревянная вешалка, высоту крючков которой можно регулировать самостоятельно, не только сэкономит пространство в узкой прихожей, ее незаурядная конструкция соберет немало хвалебных отзывов гостей квартиры.

Фитостены

Фитостены в Детском экологическом центре ГУП Водоканал-Санкт-Петербург, RaStenia RaStenia Озеленение
RaStenia

Фитостены в Детском экологическом центре ГУП Водоканал-Санкт-Петербург

RaStenia
RaStenia
RaStenia

Оставаться в городе, но быть ближе к природе – еще одна тенденция современного мира, нашедшая свое отражение в дизайне. Прототипом современных фитостен стали висячие сады Семирамиды, построенные вавилонским царем для своей жены в 6 веке до н.э. Сегодня вертикальные стены из зеленых растений все чаще используют для внутреннего декора помещений. Они требуют минимум ухода, привлекают внимание и, что самое главное, – способствуют очищению воздуха.

Дизайн современной кухни

kitchen, Your royal design Your royal design Кухни в эклектичном стиле
Your royal design

kitchen

Your royal design
Your royal design
Your royal design

Пространство современной кухни невозможно представить без многочисленных воскотехнологичных бытовых приборов, облегчающих жизнь хозяйкам и хозяевам. Больше света и больше свободного пространства – вот, девиз кухни, отвечающей требованиям сегодняшнего дня. На смену традиционным люстрам с несколькими плафонами пришли встроенные в потолок светильники, массивные плиты и микроволновки заменили практичные духовые шкафы. Такими темпами интерьер современной кухни рискует превратиться в техническую лабораторию. Чтобы избежать этого, дизайнеры советуют не бояться ярких цветов и украшать комнату как можно большим количеством цветов.

Ванная комната

Квартира 110 кв.м г. Ульяновск, Olesya Parkhomenko Olesya Parkhomenko Ванная комната в стиле модерн
Olesya Parkhomenko

Квартира 110 кв.м г. Ульяновск

Olesya Parkhomenko
Olesya Parkhomenko
Olesya Parkhomenko

Интерьер современной ванной комнаты не ограничивается белым цветом. Самым популярным цветовым сочетанием является комбинация черного и красного. Эти цвета страсти неожиданным образом нашли себя в относительно небольшом по площади помещении и в ближайшем будущем не собираются его покидать.

Идеи садовых заборов
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