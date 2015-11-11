3 способа избавиться от ржавчины и грязи в душе

Никто не застрахован от появления ржавчины в душевой и ванной, поэтому, даже если вы следите за своей ванной комнатой, вам будет полезно узнать про методы борьбы с ржавчиной. Ведь химический состав воды все равно провоцирует поверхности в ванной к появлению желтизны и известкового налета, а это в дальнейшем и приводит к образованию ржавчины.
Сегодня на рынке производители предлагают множество всяческих средств для избавления от ржавчины, но будьте осторожны, очень многие из этих средств вовсе не так хороши, как на них написано. А если вы неправильно подберете средство против ржавчины, то рискуете и вовсе безвозвратно испортить материал душа и придется делать ремонт заново. Поэтому ищите только проверенные способы борьбы со ржавчиной и пятнами грязи в душевой.
Мы подобрали специально для вас три самых проверенных и действенных способа избавления от ненавистной ржавчины в душе. Читайте в нашей статье как убрать ржавчину и оставить свой интерьер ванной целым и невредимым. Приятного чтения!
Ржавчина на поверхностях ванной комнаты и душевой появляется из-за воды, в состав которой входит большое количество железа и других примесей. Если монтаж конструкции изначально был выполнен строителями неправильно, то вы можете заметить, что влага не полностью уходит из ванны, и при испарении оставляет безобразный ржавый налет.
Обычные материалы ржаветь не могут в силу своих физических свойств, но вот слой оксидной пленки металлов, покрывающий ванну и душ, прекрасно желтеет и ржавеет. Поэтому как только вы увидели зачатки ржавчины в ванной комнате – немедленно начинайте борьбу с ней. На будущее можно использовать фильтры для очистки воды или же проверить угол наклона вашей ванной.
Нашатырный спирт – это раствор аммиака, а пероксид водорода – это всем известная перекись водорода. Эти средства можно купить абсолютно в любой аптеке за приемлемую цену. Закупившись ингредиентами и перчатками, приступаем к созданию самого раствора.
В любую стеклянную емкость наливаем 100 грамм нашатырного спирта, а затем туда же добавляем 50 грамм перекиси водорода. Получившуюся смесь нужно тщательно перемешать и нанести на чистую тряпку. Затем необходимо обработать полученной смесью места в ванной комнате, которые подвержены заражению ржавчиной. Смесь на поврежденных участках нужно держать десять или пятнадцать минут, затем смываем ее проточной водой.
Суть этого способа состоит в том, чтобы создать кислотный раствор, который губительно действует на органические составляющие пятен - отмершие клетки кожи, бактерии, грибок, слизь – разрушая их в корне и убирая с поверхности материала. Таким же образом этот состав может убрать и ржавчину, все зависит от глубины проникновения ржавчины в материал.
Чтож, а теперь приступим к приготовлению спасительной смеси.
В стеклянную емкость необходимо налить 100 мл уксуса, добавить две столовых ложки соли, смесь хорошо перемешать и поставить в микроволновую печь. В печи раствор должен нагреться до температуры в 65 градусов по цельсию. Полученную смесь нужно нанести на губку и ею протереть поврежденные участки ванной и душа. Оставить смесь на пятнадцать или двадцать минут, а затем тщательно смыть. В случае, если после процедуры эффект есть, но желанный результат не достигнут – рекомендуется повторить процедуру снова.
Этот способ считается более радикальным и эффективным. Он может пригодиться вам только в том случае, если предыдущие два варианта не принесли никаких результатов. Это использование технического раствора соляной кислоты. В этом случае вам нужно очень осторожно использовать соляную кислоту, ведь по сути это очень сильный растворитель.
Принцип действия соляной кислоты практически такой же, как и у раствора соли и уксуса. Кислота при соприкосновении с ржавчиной разъедает ее, вымывая молекулы железа. Еще она разрушает органические молекулярные связи, поэтому повторимся, будьте осторожны. Соблюдайте правила техники безопасности при работе с соляной кислотой.
Вам обязательно понадобятся защитные очки, перчатки и целлофановая пленка. Для начала – оденьте перчатки и защитные очки. Также защитите целлофановой пленкой все хромированные и пластиковые элементы в ванной комнате. Будьте уверены, что кислота ничего в Вашей ванной комнате не испортит, кроме ржавчины. Далее, положите губку или тряпку в ванную, тщательно намочите ее кислотой. Протрите тряпкой все поврежденные участки ванной или душевой кабинки, можно дополнительно полить их кислотой для достижения лучшего эффекта. Оставьте кислоту на поврежденных участках на двадцать или тридцать минут, после чего тщательным образом промойте участки проточной водой. Лучше еще обработать их стиральным порошком или сильным раствором пищевой соды, а затем снова промыть большим количеством воды.
Этот способ отлично убирает ржавчину с поверхностей, но нельзя пользоваться им слишком часто: при частом применении кислота будет разъедать не только ржавчину, но и саму поверхность.
Ржавчина наносит ванной комнате самый большой урон. Чтобы не допустить появление ржавчины в ванной, необходимо всегда следить за тем, чтобы краны были хорошо закрыты и не капали. Иначе могут появиться некрасивые желтые дорожки, которые в скором времени превратятся в ржавчину.
Также имейте ввиду, что ржавые следы могут оставить забытые на поверхности железные предметы. Обычно в ванной очень влажный климат и вода конденсируется на поверхности металлических предметов.
Также рекомендуется проводить раз в месяц профилактическую обработку ванной комнаты специальными средствами против коррозии.
Здесь напоследок мы дадим Вам советы, чтобы предостеречь от распространенных ошибок при чистке ванной комнаты от ржавчины.
- Используйте во всех процедурах только мягкие щетки, губки или тряпки. При использовании жестких щеток в чистке на поверхностях образуются царапины. Это повреждения, которые уже никак не исправить, так что лучше перестрахуйтесь.
- Если Вы решили купить средство для очистки поверхностей от коррозии, то покупайте не абразивные средства, лучше подойдут жидкие моющие растворы. Абразивные средства также будут беспощадно царапать поверхности.
- Проводите чистки ванной антикоррозийными средствами регулярно, не нужно запускать этот процесс. Иначе ржавчина может появиться вновь, и в этот раз Вам не так просто удастся с ней справиться.
Также читайте на нашем сайте – ’Как избавиться от пыли в квартире’.