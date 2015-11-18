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Как навести порядок в доме

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Home Office - Casa Cor Minas Gerais 2013, Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores Рабочий кабинет в стиле минимализм
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Даже если вы работающая женщина, можно выделить на уборку в комнате 15-18 минут в день. Поверьте, вы успеете за это время много сделать! Только вот тратить усилия нужно мудро. Для начала нужно пройти по квартире и обратить внимание на ее слабые точки. Это те самые уголки, куда норовит сбежаться весь мусор в доме. У кого-то это полочка в прихожей, у кого-то кресло в гостиной, а кто-то любит ставить все ненужное прямо на холодильник.

Выделяйте на разгребание этих завалов всего 3 минуты в день. Если вы будете пытаться доделать все до конца, времени уйдет больше, а завтра вы просто не захотите начинать уборку в комнате. Один день – одна-две зоны для трехминутной уборки.

Оставшиеся 12-17 минут тратьте на уборку во всем доме. Каким образом? Читайте в этой статье.

Разделите дом на зоны

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx Гостиные в эклектичном стиле
Bronx

Дом Millennium-park, 420 м²

Bronx
Bronx
Bronx

Когда в доме беспорядок, а вы даже не знаете с чего начать, попробуйте следующую тактику: разделите дом на части (зоны), как пирог или циферблат часов. Выберите определенный угол (комнату), условно обозначив его цифрой 12, и полностью посвятите себя уборке только в этой зоне. Когда закончите, двигайтесь дальше по кругу, по часовой стрелке. Поверьте: разбивать дом на небольшие зоны и справляться с ними по очереди получается гораздо быстрее и эффективнее.

Прихожая

H7, he.d group he.d group Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле Стекло Желтый
he.d group

H7

he.d group
he.d group
he.d group

Выделите место для ключей, заведите полочку для обуви и удобную вешалку для верхней одежды. Перчатки можно хранить, соединив их обычными прищепками. Шарфы привязывайте к кольцам для душевой шторки и вешайте на крючки. Шапки складывайте на верхнюю полочку.

Так же в прихожей можно выделить уголок для всего, что вы приносите в дом из магазина, из кладовки, из гаража или просто после очередного похода в супермаркет за продуктами, одеждой и другими жизненно необходимыми вещами. Этот уголок должен быть небольшим, чтобы вещи не могли там накапливаться, а регулярно разбирались бы и раскладывались по своим местам (от холодильников до шкафов и полок).

Пространство под лестницей

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Чаще всего эта зона почти никак не используется, однако есть масса вариантов. Например, можно установить подвесные полки и оборудовать их одинаковыми корзинами, по одной на каждого члена семьи, и хранить в них шарфики, шапки, перчатки или спортивный инвентарь. Организовать небольшую библиотеку, прикрутив несколько длинных открытых полок. Поставить под лестницу нижнюю секцию от кухонного гарнитура или комод и сделать зону для чая, кофе и других напитков.

Кухня

Área de Lazer Bonatto, 285au 285au Кухня в стиле лофт
285au

285au
285au
285au

Выстройте ножи. Замените неуклюжую, громоздкую подставку для ножей на гладкую настенную магнитную полоску, которая будет содержать их в чистоте, подальше от маленьких любопытных ручек.

Если в ящиках и шкафах не хватает места, прикрепите к стене перфорированную панель. Такие панели можно купить в строительном магазине. При желании покрасьте ее в подходящий цвет и оборудуйте S-образными крючками, просто вставив их в отверстия панели. Все предметы, которыми вы пользуетесь ежедневно, можно подвесить на крючки. Удобно, доступно и аккуратно.

Правило «Совместных игр» в детской

Детская для двоих. Дом в г. Володарск, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Детские комната в эклектичном стиле
Мастерская дизайна Welcome Studio

Детская для двоих. Дом в г. Володарск

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Это правило не про игры вообще, оно про совместную игру в уборку. Очень часто дети не хотят убирать свои игрушки самостоятельно. А вот если вы примете участие в этом неинтересном занятии, то они с удовольствием мне помогают. А потом и вовсе не замечают, как делают всё сами.

Это правило подразумевает и то, что не стоит делать уборку в детской за детей. Зачастую это приводит к плачевным результатам, таким как: дети, не приученные к порядку и не ценящие мамин труд.

Спальня

Спальня в стиле Ар-деко, Sweet Home Design Sweet Home Design Спальня в стиле модерн
Sweet Home Design

Спальня в стиле Ар-деко

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

В этой комнате может скапливаться одежда. Для того чтобы быстро вернуть ее на место, достаточно тех самых трех минут. Остальное время потратьте чтобы навести порядок в шкафу или убрать пыль на полочках. 

К слову, в комоде навести чистоту проще, если белье там хранится в специальном органайзере.

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Ванная и туалет

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos Ванная комната в стиле модерн
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

Пользуйтесь очень простым и эффективным правилом «Попутных дел». Делая что-то одно, можно попутно сделать и что-нибудь другое. Например, купая детей, совсем не сложно помыть раковину и зеркало в ванной и т.д.

Размещайте моющие средства в ванной под рукой: например, в тумбочке под раковиной. Научитесь складывать все красиво прямо во время чистки зубов вечером. Не забывайте почистить унитаз ершиком каждый раз после использования.

Кабинет

Home Office - Casa Cor Minas Gerais 2013, Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores Рабочий кабинет в стиле минимализм
Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores

Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores
Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores
Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores

Порядок в этой комнате начинается со стола. Заведите себе мусорную корзину, в которую можно сразу выкидывать все лишнее. Утро начинайте с уборки стола. Пусть на это уйдут те самые три минуты. Также поддерживать чистоту помогут многочисленные полочки, лоточки и органайзеры.

Гараж – ярче и веселее!

POLO DESIGN SHOW 2012 - GARAGEM DO SURFISTA, RB ARCHDESIGN RB ARCHDESIGN Гараж в стиле модерн
RB ARCHDESIGN

RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN
RB ARCHDESIGN

Почему в подсобных помещениях, таких как кладовка, сарай или гараж, всегда серо и уныло? Давайте с этим бороться! Добавьте в них цвета, выбирая не только функциональные, но и яркие предметы. Расставьте здесь красивые плетеные корзины для хранения и принесите пару комнатных растений. Они обязательно поднимут вам настроение!

Правило «Хорошего настроения»!

Однушка, Lugerin Architects Lugerin Architects Гостиная в скандинавском стиле
Lugerin Architects

Однушка

Lugerin Architects
Lugerin Architects
Lugerin Architects

И самое важное – всё запланированное делать в хорошем настроении и желательно под музыку. Музыка задает ритм и отлично мотивирует.Тогда ваш дом в ответ на вашу заботу будет всегда чистым и уютным.

Шикарный деревянный коттедж

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