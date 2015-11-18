Как навести порядок в доме

Даже если вы работающая женщина, можно выделить на уборку в комнате 15-18 минут в день. Поверьте, вы успеете за это время много сделать! Только вот тратить усилия нужно мудро. Для начала нужно пройти по квартире и обратить внимание на ее слабые точки. Это те самые уголки, куда норовит сбежаться весь мусор в доме. У кого-то это полочка в прихожей, у кого-то кресло в гостиной, а кто-то любит ставить все ненужное прямо на холодильник.

Выделяйте на разгребание этих завалов всего 3 минуты в день. Если вы будете пытаться доделать все до конца, времени уйдет больше, а завтра вы просто не захотите начинать уборку в комнате. Один день – одна-две зоны для трехминутной уборки.

Оставшиеся 12-17 минут тратьте на уборку во всем доме. Каким образом? Читайте в этой статье.