Как навести порядок в доме

Даже если вы работающая женщина, можно выделить на уборку в комнате 15-18 минут в день. Поверьте, вы успеете за это время много сделать! Только вот тратить усилия нужно мудро. Для начала нужно пройти по квартире и обратить внимание на ее слабые точки. Это те самые уголки, куда норовит сбежаться весь мусор в доме. У кого-то это полочка в прихожей, у кого-то кресло в гостиной, а кто-то любит ставить все ненужное прямо на холодильник.
Выделяйте на разгребание этих завалов всего 3 минуты в день. Если вы будете пытаться доделать все до конца, времени уйдет больше, а завтра вы просто не захотите начинать уборку в комнате. Один день – одна-две зоны для трехминутной уборки.
Оставшиеся 12-17 минут тратьте на уборку во всем доме. Каким образом? Читайте в этой статье.
Когда в доме беспорядок, а вы даже не знаете с чего начать, попробуйте следующую тактику: разделите дом на части (зоны), как пирог или циферблат часов. Выберите определенный угол (комнату), условно обозначив его цифрой 12, и полностью посвятите себя уборке только в этой зоне. Когда закончите, двигайтесь дальше по кругу, по часовой стрелке. Поверьте: разбивать дом на небольшие зоны и справляться с ними по очереди получается гораздо быстрее и эффективнее.
Выделите место для ключей, заведите полочку для обуви и удобную вешалку для верхней одежды. Перчатки можно хранить, соединив их обычными прищепками. Шарфы привязывайте к кольцам для душевой шторки и вешайте на крючки. Шапки складывайте на верхнюю полочку.
Так же в прихожей можно выделить уголок для всего, что вы приносите в дом из магазина, из кладовки, из гаража или просто после очередного похода в супермаркет за продуктами, одеждой и другими жизненно необходимыми вещами. Этот уголок должен быть небольшим, чтобы вещи не могли там накапливаться, а регулярно разбирались бы и раскладывались по своим местам (от холодильников до шкафов и полок).
Чаще всего эта зона почти никак не используется, однако есть масса вариантов. Например, можно установить подвесные полки и оборудовать их одинаковыми корзинами, по одной на каждого члена семьи, и хранить в них шарфики, шапки, перчатки или спортивный инвентарь. Организовать небольшую библиотеку, прикрутив несколько длинных открытых полок. Поставить под лестницу нижнюю секцию от кухонного гарнитура или комод и сделать зону для чая, кофе и других напитков.
Выстройте ножи. Замените неуклюжую, громоздкую подставку для ножей на гладкую настенную магнитную полоску, которая будет содержать их в чистоте, подальше от маленьких любопытных ручек.
Если в ящиках и шкафах не хватает места, прикрепите к стене перфорированную панель. Такие панели можно купить в строительном магазине. При желании покрасьте ее в подходящий цвет и оборудуйте S-образными крючками, просто вставив их в отверстия панели. Все предметы, которыми вы пользуетесь ежедневно, можно подвесить на крючки. Удобно, доступно и аккуратно.
Это правило не про игры вообще, оно про совместную игру в уборку. Очень часто дети не хотят убирать свои игрушки самостоятельно. А вот если вы примете участие в этом неинтересном занятии, то они с удовольствием мне помогают. А потом и вовсе не замечают, как делают всё сами.
Это правило подразумевает и то, что не стоит делать уборку в детской за детей. Зачастую это приводит к плачевным результатам, таким как: дети, не приученные к порядку и не ценящие мамин труд.
В этой комнате может скапливаться одежда. Для того чтобы быстро вернуть ее на место, достаточно тех самых трех минут. Остальное время потратьте чтобы навести порядок в шкафу или убрать пыль на полочках.
К слову, в комоде навести чистоту проще, если белье там хранится в специальном органайзере.
Пользуйтесь очень простым и эффективным правилом «Попутных дел». Делая что-то одно, можно попутно сделать и что-нибудь другое. Например, купая детей, совсем не сложно помыть раковину и зеркало в ванной и т.д.
Размещайте моющие средства в ванной под рукой: например, в тумбочке под раковиной. Научитесь складывать все красиво прямо во время чистки зубов вечером. Не забывайте почистить унитаз ершиком каждый раз после использования.
Порядок в этой комнате начинается со стола. Заведите себе мусорную корзину, в которую можно сразу выкидывать все лишнее. Утро начинайте с уборки стола. Пусть на это уйдут те самые три минуты. Также поддерживать чистоту помогут многочисленные полочки, лоточки и органайзеры.
Почему в подсобных помещениях, таких как кладовка, сарай или гараж, всегда серо и уныло? Давайте с этим бороться! Добавьте в них цвета, выбирая не только функциональные, но и яркие предметы. Расставьте здесь красивые плетеные корзины для хранения и принесите пару комнатных растений. Они обязательно поднимут вам настроение!
И самое важное – всё запланированное делать в хорошем настроении и желательно под музыку. Музыка задает ритм и отлично мотивирует.Тогда ваш дом в ответ на вашу заботу будет всегда чистым и уютным.