Практичные рецепты удачного ремонта

Главней всего погода в доме, а чтобы поддержать отличный климат необходимо обратить внимание на состояние окон. Сегодня представлены два основных типа окон: пластиковые и деревянные. Вторые, в силу используемого материала стоят в несколько раз дороже и срок их службы тоже уменьшается.

Деревянные, безусловно, выглядят более эстетично и некоторые уверенны, что такие окна – «дышат». Раскрываем секрет, дерево – это губка, чтобы оно не напитало влаги из воздуха и не начало гнить, его обрабатывают специальными веществами. Вместе с возможностью пропускать в себя воду, оно теряет способность пропускать и воздух.

Еще одна «неприятность» связанная с этим материалом скрыта в возможном нарушении технологии обработки, которую невозможно определить на глаз. Если дерево было недосушенное, то через какое-то время оно лопнет, образуя большие щели в раме, не подлежащие ремонту. Поэтому прежде чем выбирать деревянные окна, удостоверьтесь том, что за производителем не тянется плохая слава.

Пластиковые окна – абсолютно безопасны, долговечны и надежны. По большому счету, при выборе окна не стоит сильно обращать внимание на производителя пластика. Важно знать, что чем толще профиль, чем больше в нем камер – тем он теплее. Есть у таких окон и возможность выбрать цвета и фактуры, для этого существуют определенные термопленки, которые «наклеиваются» при производстве.