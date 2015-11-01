Практичные рецепты удачного ремонта

Воображение большинства людей, услышав слово «ремонт» начинает рисовать апокалиптические картинки. Серые стены без обоев. С потолка свисает проводка. На оконных рамах потрескавшаяся краска. А на полу, рядом с ведрами полными штукатурки, сидят несчастные и замученные организаторы этого действа.
В нашей статье собраны все рецепты удачного ремонта, которые позволят навсегда избавиться от страха этой процедуры. Тут найдутся дельные советы по подготовке стен, потолков, полов к покрытию. Расскажем несколько хитростей по подбору качественных и недорогих материалов. А так же раскроем секреты, как не дать себя обмануть при установке окон и дверей.
Причин ремонта может быть большое количество – покупка нового жилья, износившиеся обои и даже психологическое стремление к переменам. Но прежде чем приступить к изменению облика своего жилища, необходимо четко для себя решить, а действительно ли это необходимо или это секундный порыв. Подумайте, возможно вам будет достаточно просто обновить спальню за выходные, а грандиозный ремонт перенести на потом?
Ведь большинство ремонтов затягивается на долгие годы лишь потому, что поддавшись внутреннему желанию, люди забывают рассчитать финансы и масштабы действия. Итак, первый пункт, открывающий рецепты удачного ремонта – планирование.
Необходимо сесть и записать, по пунктам, что хотите сделать, каковы финансовые вложения и какими временными возможностями располагаете. Только после анализа, записанного и подтверждения возможности выполнения, можно смело приступать к ремонту.
Начинать любой ремонт нужно сверху, чтобы избежать порчи уложенного паркета и обоев, падающими с потолка материалами или даже приборами (бывает всякое).
Большую популярность последние годы приобрели подвесные потолки, они практичны, эстетичны и, не нужно особо волноваться, все сделают профессионалы. Но требуют определенные финансовые затраты, которые могут быть не по карману. К тому же, снижает линию потолка на 5-7 см минимум, что может не понравиться обладателем квартир с невысоким потолком. В таком случае, лучше отдать предпочтение таким экономичным способам ремонта, не требующим особых навыков, как:
покраска;
побелка;
плиты из пенопласта.
Общие рецепты удачного ремонта потолков с использованием различных материалов:
если задача, только побелить потолки, тогда накрываем ненужной тканью или полиэтиленом, все поверхности – стены, полы, мебель (в случае, когда невозможно вынести ее из помещения);
чтобы новое покрытие легло ровно, тщательно снимите старое, сделайте поверхность максимально ровной и гладкой;
материалы выбирайте в зависимости от помещения. В ванную и кухню подойдет влагостойкая и антибактериальная краска. Для жилых комнат рекомендуется побелка;
Внимательно отнеситесь к рабочей экипировке, чтобы не получить отравления и ожоги в результате работы с химикатами.
Park Avenue
Следующие рецепты удачного ремонта коснутся стен. Сегодня на рынке представлено большое разнообразие отделочных материалов. Однако, самыми популярными и практичными для жилых помещений являются обои.
Подготовительный этап, предполагает очистку поверхностей от предыдущего покрытия, выравнивания и создание легкой шероховатости для лучшего приклеивания. Начинать поклейку необходимо от окна. Не забываем о том, то такой материал, как обои не любит свежий воздух, поэтому закрываем все окна. А чтобы рулонов хватило, покупать их необходимо с запасом.
В помещениях с повышенной влажностью рецепты удачного ремонта стен кроются в подборке материала, не боящегося воды. Если для кухни еще возможно использование виниловых обоев, то для ванны – это не лучшее решение. Стоит обратить особое внимание на керамическую плитку и пластиковые панели. Они экологичны, не разрушатся от влаги, не создают условий для развития грибка, износостойкие. К тому же представленное на рынке цветовое разнообразие, позволит воплотить в жизнь смелые задумки.
Рецепты удачного ремонта пола заключены в следующих аспектах:
выбор практичного материала;
гармоничное сочетание цветов и орнамента;
экологичность и безопасность напольного покрытия.
При выборе напольного покрытия стоит учитывать, место эксплуатации и качества самого материала. Так, для кухни выбор должен упасть в сторону влагостойкого линолеума или плитки. Их легко очистить от загрязнений и они быстро сохнут.
Согласитесь, приятно ступать, зимним холодным утром, босыми ногами по теплому полу. Поэтому, основным критерием для жилых комнат, спален и гостиных ставится – теплоизоляция. И тогда свой взор стоит обратить на теплый и практичный ковролин, паркет, ковровая плитка.
Достичь успеха в дизайне интерьера возможно при гармоничном сочетании цвета и фактуры. Для этого подбирайте напольное покрытие в тон стенам и мебели. Если решаете поиграть с цветом, то лучше не использовать более трех цветов.
Главней всего погода в доме, а чтобы поддержать отличный климат необходимо обратить внимание на состояние окон. Сегодня представлены два основных типа окон: пластиковые и деревянные. Вторые, в силу используемого материала стоят в несколько раз дороже и срок их службы тоже уменьшается.
Деревянные, безусловно, выглядят более эстетично и некоторые уверенны, что такие окна – «дышат». Раскрываем секрет, дерево – это губка, чтобы оно не напитало влаги из воздуха и не начало гнить, его обрабатывают специальными веществами. Вместе с возможностью пропускать в себя воду, оно теряет способность пропускать и воздух.
Еще одна «неприятность» связанная с этим материалом скрыта в возможном нарушении технологии обработки, которую невозможно определить на глаз. Если дерево было недосушенное, то через какое-то время оно лопнет, образуя большие щели в раме, не подлежащие ремонту. Поэтому прежде чем выбирать деревянные окна, удостоверьтесь том, что за производителем не тянется плохая слава.
Пластиковые окна – абсолютно безопасны, долговечны и надежны. По большому счету, при выборе окна не стоит сильно обращать внимание на производителя пластика. Важно знать, что чем толще профиль, чем больше в нем камер – тем он теплее. Есть у таких окон и возможность выбрать цвета и фактуры, для этого существуют определенные термопленки, которые «наклеиваются» при производстве.
Рецепты удачного ремонта окон кроются в правильно подобранной оконной фирме. Вот несколько советов, которые помогут не ошибиться: Замеры во всех компаниях бесплатны. Закажите специалиста сразу в нескольких компаниях. Это позволит подобрать приемлемую цену и выявить профессионала; Не бросайтесь на самую низкую цену – это сигнал, что компания сэкономила на материалах. Нужно понимать, что профили стоят почти одинаково, а пена и шурупы покупаются в одних и тех же магазинах. Отдавайте предпочтение компаниям, работающим с разными профилями. Они подберут окно подходящее вашим условиям.
Замену двери лучше доверить профессионалам, а вот устранить небольшие дефекты можно используя рецепты удачного ремонта от «бывалых ремонтников».
Влажность сделала двери шире и, они не закрываются? Можно воспользоваться рубанком и состругать боковую часть. Необязательно подбирать точную копию былой краски. Достаточно взять схожий оттенок. Различие между основой и боковиной двери будет смотреться вполне органично, если новой краской обработать и наличники (коробку).
При заедании или скрипе двери приподнимают, смазывают, после чего возвращают на место. Иногда достаточно подкрутить шурупы, если дверь опустилась. А деревянные щепки в расширенных отверстиях винтиков замка решают проблему расшатанных замков.
Все рецепты удачного ремонта сводятся к грамотному планированию. Присмотритесь к собственным желаниям, и соотнесите их с возможностями (финансирование, предложение на строительном рынке, временные рамки ремонта).
После подготовки и закупки материалов останется не растерять решительность, довести дело до конца.
Такой серьезный и комплексный подход придаст интерьеру завершенный вид, и рецепты удачного ремонта квартиры не пропадут даром, а воплотятся в реальность.