Идеи садовых заборов

В современном ландшафтном дизайне функции садовых заборов уже давно вышли за рамки ограждения участка от внешнего мира. Фантазия проектировщиков и владельцев сада превратила заборы в декоративный элемент, который играет важную роль в оформлении сада. Дизайн забора и материал, из которого он изготовлен должен максимально вписываться в общую композицию участка.
Дом у горного ручья
Забор из намеренно небрежно сколоченных бревен особенно эффектно смотрится на территории большого участка при тусклом свете фонарей. Вы словно попадаете в сказку.. из-за угла вот-вот появится добрый волшебник, который торопится на встречу с разбушевавшимися эльфами. Подобные заборы можно нередко встретить не только в садах частных домов, но и на детских площадках или в парках аттракционов.
Кирпич – не самый ходовой, зато один из самых прочных материалов для изготовления изгороди. Лучше всего такой забор смотрится в сочетании со сложенным из кирпича особняком. Декоративные возможности этого материала несколько ограниченны, однако с лихвой компенсируются его надежностью и долговечностью.
Плетеный забор один из немногих видов ограждений, которые несложно сделать своими руками. Колья и прутья можно купить практически в любом садоводческом магазине. Такой вид забора, в основном, используется для зонирования территории внутреннего двора. Им часто ограждают место для отдыха. Плетеная изгородь очень стильно смотрится в сочетании с мебелью из ротанга. Если вы хотите, чтобы ваш участок выглядел как с обложки профильного журнала, посадите вдоль плетня подсолнухи или кукурузу.
Террасную доску можно чаще всего увидеть в качестве ограждения для террас. Ей также ограждают клумбы, бассейны, садовые дорожки и детские площадки. Террасная доска имеет широкое разнообразие цветов, форм и дизайна. Этот материал сделан из полимерного древесного композита, он появился сравнительно недавно и представляет собой прочное влагостойкое покрытие, которое может похвастаться высокими эксплуатационными показателями, что немаловажно для суровых русских зим.
Этот забор из металлических прутьев имеет открытый вид. Владельцы сада вряд ли ставили его с целью охраны территории – для этого он слишком низок. Его основная функция – обозначить границу между частным владением и общественным пространством. Несмотря на сомнительные декоративные свойства, главные достоинства такого забора – прочность и водостойкость. Такие заборы действительно ставят на века.
Бетонные ограждения – самые прочные и долговечные из всех. Когда-то сделанные из них заборы выглядели сурово и скучно, однако за последние несколько десятилетий неприступный бетон эволюционировал и доказал, что способен на всевозможные декоративные изыски. Не так давно на рынке строительных материалов появился даже прозрачный бетон, год от года он получает все большее распространение в современном ландшафтном дизайне.
Заборы из камня не подвержены перепадам температуры и им не страшны капризы погоды. Камень – один из самых древних и надежных материалов, подаренный природой. Разнообразие фактур и цвета предоставляют дизайнерам широкие возможности для фантазии. Как правило, каменные заборы имеют серьезный, респектабельный и слегка старомодный вид. Однако достаточно проявить немного воображения, как это сделали британские дизайнеры из студии Linsey Evanc Garden Design, и суровое обличье природного камня значительно смягчится.