Идеи садовых заборов

Плетеный забор один из немногих видов ограждений, которые несложно сделать своими руками. Колья и прутья можно купить практически в любом садоводческом магазине. Такой вид забора, в основном, используется для зонирования территории внутреннего двора. Им часто ограждают место для отдыха. Плетеная изгородь очень стильно смотрится в сочетании с мебелью из ротанга. Если вы хотите, чтобы ваш участок выглядел как с обложки профильного журнала, посадите вдоль плетня подсолнухи или кукурузу.