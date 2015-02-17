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До и После: Как прачечная на чердаке превратилась в квартиру

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Кухня в стиле минимализм
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В нашей традиционной рубрике До и После мы каждую неделю демонстрируем проекты по переделке домов и квартир по всему миру. Сегодня поиск новых и интересных проектов привел нас в Рим, в котором специалисты из архитектурного бюро Formaementis превратили бывшую прачечную… в небольшую современную квартиру. Цены на жилье в итальянской столице по-прежнему остаются очень высокими, поэтому здесь принято бороться за каждый квадратный метр. Сегодня практически у всех есть стиральная машина, и расположенную на чердачном этаже комнату для стирки уже давно никто не посещал. Чтобы помещение не пустовало, было решено провести в нем капитальный ремонт и поселить новых жильцов.

До: Темное помещение

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Вот в таком виде находилось помещение будущей квартиры на тот момент, как с ним начали работать ребята из Formaementis. Нельзя сказать, что оно было в совсем непригодном для жизни состоянии, но тот факт, что раньше здесь была прачечная, наложил на него свой отпечаток.

После: Современная кухня

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Кухня в стиле минимализм
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Сенсационная трансформация помещения произошла. Темная комната для стирки превратилась в современную и гостеприимную кухню. Деревянная отделка пола и стен в сочетании с белой мебелью делают из без того светлую квартиру еще светлее.

После: Просторная гостиная

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Гостиная в стиле минимализм
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Как известно, белый цвет – лучший друг малометражных квартир, поэтому неудивительно, что здесь дизайнеры использовали его по максимуму. Потолок с открытыми балками покрасили в белый цвет, от коричневой мебели также пришлось отказаться. Площадь этой гостиной не допускает излишеств, поэтому специалисты сделали ставку не на стиль, а на комфорт. Да и стоит ли тратить слишком много усилий на оформление интерьера, если главной изюминкой квартиры все равно останется вид из окна на потрясающий и ни с чем не сравнимый Рим.

До: Скромная ванная комната

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

В отличие от предыдущих проектов До и После, внешний вид этой ванной комнаты можно назвать вполне приемлемым. Однако на фоне светлой кухни и комфортной гостиной повидавшая виды сантехника и давно вышедшая из моды оранжевая плитка на полу смотрятся несколько старомодно.

После: Стильная ванная

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Ванная комната в стиле минимализм
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Пространство ванной комнаты было расширено, а ее интерьер полностью обновлен. На месте крошечного душа появилась современная душевая кабина с раздвижными дверями. Одну из стен ванной украсило большое зеркало, которое способствовало визуальному увеличению комнаты.

До: Склад на террасе

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Потенциал просторной террасы на крыше дома долгое время не использовался. Ценнейшие квадратные метры представляли собой склад ненужных вещей. Для такого города как Рим это – непозволительная роскошь, поэтому опытные итальянские дизайнеры постарались как можно скорее исправить ситуацию.

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Выход на террасу

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Еще одной жемчужиной чердачной квартиры стала просторная лоджия – промежуточное помещение между квартирой и террасой. С ее реконструкцией также нельзя было медлить.

После: Просторная и ультрасовременная терраса

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Балкон и терраса в стиле минимализм
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Так выглядят лоджия и терраса после проделанных работ. Благословленные солнцем жители итальянской столицы проведут здесь немало счастливых дней. Размер террасы позволяет пригласить сюда большую компанию друзей, с которыми можно будет весело провести время, позагорать, вкусно покушать и поговорить и обсудить ближайшие планы за стаканом холодной сангрии.

Цветовое оформление гостиной
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