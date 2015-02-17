До и После: Как прачечная на чердаке превратилась в квартиру

В нашей традиционной рубрике До и После мы каждую неделю демонстрируем проекты по переделке домов и квартир по всему миру. Сегодня поиск новых и интересных проектов привел нас в Рим, в котором специалисты из архитектурного бюро Formaementis превратили бывшую прачечную… в небольшую современную квартиру. Цены на жилье в итальянской столице по-прежнему остаются очень высокими, поэтому здесь принято бороться за каждый квадратный метр. Сегодня практически у всех есть стиральная машина, и расположенную на чердачном этаже комнату для стирки уже давно никто не посещал. Чтобы помещение не пустовало, было решено провести в нем капитальный ремонт и поселить новых жильцов.
Вот в таком виде находилось помещение будущей квартиры на тот момент, как с ним начали работать ребята из Formaementis. Нельзя сказать, что оно было в совсем непригодном для жизни состоянии, но тот факт, что раньше здесь была прачечная, наложил на него свой отпечаток.
Сенсационная трансформация помещения произошла. Темная комната для стирки превратилась в современную и гостеприимную кухню. Деревянная отделка пола и стен в сочетании с белой мебелью делают из без того светлую квартиру еще светлее.
Как известно, белый цвет – лучший друг малометражных квартир, поэтому неудивительно, что здесь дизайнеры использовали его по максимуму. Потолок с открытыми балками покрасили в белый цвет, от коричневой мебели также пришлось отказаться. Площадь этой гостиной не допускает излишеств, поэтому специалисты сделали ставку не на стиль, а на комфорт. Да и стоит ли тратить слишком много усилий на оформление интерьера, если главной
изюминкой квартиры все равно останется вид из окна на потрясающий и ни с чем не сравнимый Рим.
В отличие от предыдущих проектов До и После, внешний вид этой ванной комнаты можно назвать вполне приемлемым. Однако на фоне светлой кухни и комфортной гостиной повидавшая виды сантехника и давно вышедшая из моды оранжевая плитка на полу смотрятся несколько старомодно.
Пространство ванной комнаты было расширено, а ее интерьер полностью обновлен. На месте крошечного душа появилась современная душевая кабина с раздвижными дверями. Одну из стен ванной украсило большое зеркало, которое способствовало визуальному увеличению комнаты.
Потенциал просторной террасы на крыше дома долгое время не использовался. Ценнейшие квадратные метры представляли собой склад ненужных вещей. Для такого города как Рим это – непозволительная роскошь, поэтому опытные итальянские дизайнеры постарались как можно скорее исправить ситуацию.
Еще одной жемчужиной чердачной квартиры стала просторная лоджия – промежуточное помещение между квартирой и террасой. С ее реконструкцией также нельзя было медлить.
Так выглядят лоджия и терраса после проделанных работ. Благословленные солнцем жители итальянской столицы проведут здесь немало счастливых дней. Размер террасы позволяет пригласить сюда большую компанию друзей, с которыми можно будет весело провести время, позагорать, вкусно покушать и поговорить и обсудить ближайшие планы за стаканом холодной сангрии.