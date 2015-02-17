До и После: Как прачечная на чердаке превратилась в квартиру

В нашей традиционной рубрике До и После мы каждую неделю демонстрируем проекты по переделке домов и квартир по всему миру. Сегодня поиск новых и интересных проектов привел нас в Рим, в котором специалисты из архитектурного бюро Formaementis превратили бывшую прачечную… в небольшую современную квартиру. Цены на жилье в итальянской столице по-прежнему остаются очень высокими, поэтому здесь принято бороться за каждый квадратный метр. Сегодня практически у всех есть стиральная машина, и расположенную на чердачном этаже комнату для стирки уже давно никто не посещал. Чтобы помещение не пустовало, было решено провести в нем капитальный ремонт и поселить новых жильцов.