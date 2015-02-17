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Цветовое оформление гостиной

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Гостиная в стиле минимализм
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Сочетание цветов, выбранное для гостиной комнаты, задает тон всему интерьеру, поэтому продумывать его стоит тщательно. Желание оформить помещение в любимые цвета без оглядки на стиль – распространенная ошибка начинающих декораторов. К примеру, вы хотите, чтобы гостиная выглядела светло, жизнерадостно и в то же время по-взрослому роскошно. В этом случае подойдут спокойные оттенки ярких цветов, которые выразят оптимистичное настроение в интерьере, но не сделают его слишком молодежным, чего вам как раз хотелось избежать.  Если в данный момент вы занимаетесь подбором новой цветовой гаммы для гостиной, обратите внимание на решения от профессиональных дизайнеров и декораторов.

Ярко-желтый цвет в гостиной

Квартира в ЖК «Ленсоветовский», Geometrium Geometrium Гостиная в стиле минимализм
Geometrium

Квартира в ЖК «Ленсоветовский»

Geometrium
Geometrium
Geometrium

Как было сказано выше, интерьер, в котором присутствуют теплые цвета в чистом виде, всегда выглядит свежо и жизнеутверждающе. Он свидетельствует о целеустремленном и амбициозном характере владельца, его стремлении ко всему яркому, новому и динамичному. Идеальным фоном для яркого цвета является, конечно же, белый. Архитектор-дизайнер Алексей Иванов, оформивший гостиную, которую вы видите перед собой, оставил потолок и стены белыми, благодаря чему визуально увеличил относительно небольшое помещение. Веселое и непринужденное настроение, характерное для проживающей в квартире молодой пары, выражено за счет добавления предметов мебели ярко-желтого цвета.

Салонный интерьер

Гостиная Осташкина Галина Гостиная в классическом стиле
Осташкина Галина

Гостиная

Осташкина Галина
Осташкина Галина
Осташкина Галина

Бледно-желтый цвет идеально подходит для гостиных салонного типа. Созданная с помощью бледно-желтого гостеприимная и в то же время серьезная и слегка чопорная  атмосфера идеально подойдет для проведения званых ужинов и даже официальных мероприятий.

На что способен коричневый

Квартира 120 кв.м. на ул. Комарова, Москва, Дизайн-бюро Галины Микулик Дизайн-бюро Галины Микулик Гостиные в эклектичном стиле
Дизайн-бюро Галины Микулик

Квартира 120 кв.м. на ул. Комарова, Москва

Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик
Дизайн-бюро Галины Микулик

Коричневый цвет является одним  из самых распространенных цветов в интерьере. Мебельные ансамбли и напольные покрытия чаще всего выполнены в оттенках коричневого, предметы декора в этом цвете встречаются не менее часто. Коричневый делает интерьер теплым и уютным.  Он невероятно гибок, благодаря чему становится участником самых неожиданных цветовых комбинаций. Однако и этого универсального цвета бывает слишком много. Во избежании переизбытка, сделайте коричневые шкафы белыми, а привычное деревянное покрытие журнального столика замените на мраморное. Нотки аристократизма и роскоши привнесет в интерьер бархатная обивка для мягкой мебели.

Абсолютно белая гостиная

WHITE & WHITE, ANNA SHEMURATOVA \ interior design ANNA SHEMURATOVA \ interior design Гостиная в стиле минимализм
ANNA SHEMURATOVA \ interior design

WHITE & WHITE

ANNA SHEMURATOVA \ interior design
ANNA SHEMURATOVA \ interior design
ANNA SHEMURATOVA \ interior design

Оформлять гостиные в белый цвет особенно популярно в южных странах, где население не страдает от нехватки ярких красок. К нам мода на белый пришла сравнительно недавно. Этот благородный цвет особенно хорошо будет смотреться в асимметричном интерьере, которому присущи неровные линии и ломаные плоскости потолков и стен. Чтобы избежать камерности, свойственной однотонным интерьерам, желательно разместить в комнате необычные предметы декора. Например, растущие за стеклом белые деревья.

Свежесть морского бриза

Активные акценты, CO:interior CO:interior Гостиная в стиле лофт
CO:interior

Активные акценты

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Дизайнеры всегда немного осторожничают с бирюзовым. Составленный из сочетания синего и зеленого, этот цвет настолько ярок, что сразу же попадает в поле зрения. Выполненные из него предметы мебели и декора практически всегда занимают центральное место в композиции гостиной, оставляя в тени другие компоненты интерьера.  Если вы готовы к этому, смело вводите бирюзовый в цветовую палитру комнаты.

Гостиная для минималистов

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ, Archibrook Archibrook Гостиная в стиле минимализм
Archibrook

МУЗЕЙ ОДНОЙ КАРТИНЫ

Archibrook
Archibrook
Archibrook

Черный цвет идеально подходит для гостиных в стиле минимализм. Суть минимализма в том, чтобы концентрироваться на сегодняшнем дне и быть готовым к завтрашнему. Минимализм не терпит засилья вещей и лишних деталей. В интерьере должно быть только то, что вам действительно нужно. Что касается цветовой гаммы, то сочетание черного и белого цветов – любимое сочетание поклонников минимализма. Их не испугаешь преобладанием черного в интерьере, наоборот, они ценят этот таинственный цвет за его строгость и лаконичность.

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