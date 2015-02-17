Цветовое оформление гостиной

Сочетание цветов, выбранное для гостиной комнаты, задает тон всему интерьеру, поэтому продумывать его стоит тщательно. Желание оформить помещение в любимые цвета без оглядки на стиль – распространенная ошибка начинающих декораторов. К примеру, вы хотите, чтобы гостиная выглядела светло, жизнерадостно и в то же время по-взрослому роскошно. В этом случае подойдут спокойные оттенки ярких цветов, которые выразят оптимистичное настроение в интерьере, но не сделают его слишком молодежным , чего вам как раз хотелось избежать. Если в данный момент вы занимаетесь подбором новой цветовой гаммы для гостиной, обратите внимание на решения от профессиональных дизайнеров и декораторов.