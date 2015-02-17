Цветовое оформление гостиной

Сочетание цветов, выбранное для гостиной комнаты, задает тон всему интерьеру, поэтому продумывать его стоит тщательно. Желание оформить помещение в любимые цвета без оглядки на стиль – распространенная ошибка начинающих декораторов. К примеру, вы хотите, чтобы гостиная выглядела светло, жизнерадостно и в то же время по-взрослому роскошно. В этом случае подойдут спокойные оттенки ярких цветов, которые выразят оптимистичное настроение в интерьере, но не сделают его слишком
молодежным, чего вам как раз хотелось избежать. Если в данный момент вы занимаетесь подбором новой цветовой гаммы для гостиной, обратите внимание на решения от профессиональных дизайнеров и декораторов.
Как было сказано выше, интерьер, в котором присутствуют теплые цвета в чистом виде, всегда выглядит свежо и жизнеутверждающе. Он свидетельствует о целеустремленном и амбициозном характере владельца, его стремлении ко всему яркому, новому и динамичному. Идеальным фоном для яркого цвета является, конечно же, белый. Архитектор-дизайнер Алексей Иванов, оформивший гостиную, которую вы видите перед собой, оставил потолок и стены белыми, благодаря чему визуально увеличил относительно небольшое помещение. Веселое и непринужденное настроение, характерное для проживающей в квартире молодой пары, выражено за счет добавления предметов мебели ярко-желтого цвета.
Бледно-желтый цвет идеально подходит для гостиных салонного типа. Созданная с помощью бледно-желтого гостеприимная и в то же время серьезная и слегка чопорная атмосфера идеально подойдет для проведения званых ужинов и даже официальных мероприятий.
Коричневый цвет является одним из самых распространенных цветов в интерьере. Мебельные ансамбли и напольные покрытия чаще всего выполнены в оттенках коричневого, предметы декора в этом цвете встречаются не менее часто. Коричневый делает интерьер теплым и уютным. Он невероятно гибок, благодаря чему становится участником самых неожиданных цветовых комбинаций. Однако и этого универсального цвета бывает слишком много. Во избежании переизбытка, сделайте коричневые шкафы белыми, а привычное деревянное покрытие журнального столика замените на мраморное. Нотки аристократизма и роскоши привнесет в интерьер бархатная обивка для мягкой мебели.
Оформлять гостиные в белый цвет особенно популярно в южных странах, где население не страдает от нехватки ярких красок. К нам мода на белый пришла сравнительно недавно. Этот благородный цвет особенно хорошо будет смотреться в асимметричном интерьере, которому присущи неровные линии и ломаные плоскости потолков и стен. Чтобы избежать камерности, свойственной однотонным интерьерам, желательно разместить в комнате необычные предметы декора. Например, растущие за стеклом белые деревья.
Дизайнеры всегда немного осторожничают с бирюзовым. Составленный из сочетания синего и зеленого, этот цвет настолько ярок, что сразу же попадает в поле зрения. Выполненные из него предметы мебели и декора практически всегда занимают центральное место в композиции гостиной, оставляя в тени другие компоненты интерьера. Если вы готовы к этому, смело вводите бирюзовый в цветовую палитру комнаты.
Черный цвет идеально подходит для гостиных в стиле минимализм. Суть минимализма в том, чтобы концентрироваться на сегодняшнем дне и быть готовым к завтрашнему. Минимализм не терпит засилья вещей и лишних деталей. В интерьере должно быть только то, что вам действительно нужно. Что касается цветовой гаммы, то сочетание черного и белого цветов – любимое сочетание поклонников минимализма. Их не испугаешь преобладанием черного в интерьере, наоборот, они ценят этот таинственный цвет за его строгость и лаконичность.