homify 360°: Дом из клееного бруса

Перед нами – очаровательный дом из клееного бруса, расположенный в коттетджном поселке Западное солнце под Выборгом. Благодаря свежепокрашенному в оливковый цвет фасаду и теплому свету, льющемуся из широких окон, двухэтажную постройку общей площадью 260 м² издалека можно принять за сказочный домик.

В доме проживает семья из трех человек, которая искренне любит принимать гостей. Здесь для них созданы все условия для комфортного пребывания – несколько спален, столовая с кухней, ванная комната, сауна, отдельная гардеробная, балкон и веранда.