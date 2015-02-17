homify 360°: Дом из клееного бруса

Перед нами – очаровательный дом из клееного бруса, расположенный в коттетджном поселке
Западное солнце под Выборгом. Благодаря свежепокрашенному в оливковый цвет фасаду и теплому свету, льющемуся из широких окон, двухэтажную постройку общей площадью 260 м² издалека можно принять за сказочный домик.
В доме проживает семья из трех человек, которая искренне любит принимать гостей. Здесь для них созданы все условия для комфортного пребывания – несколько спален, столовая с кухней, ванная комната, сауна, отдельная гардеробная, балкон и веранда.
Строительный материал клееный брус в последнее время на слуху. Его часто и совершенно необоснованно упрекают в неэкологичности. На самом же деле, клей, который используют в составе бруса, в разы безопаснее клея в составе фанеры, которую укладывают под паркет, не говоря уже о мебели из ДСП. Клеевые швы, находящиеся внутри бруса, выглядят как капиллярная сетка – при повышенной влажности брус будет потреблять влагу, а при пониженной – отдавать. Из этого следует, что этот материал не будет создавать препятствий движению воздуха и влаги, поэтому клееный брус, как и бревно, считается
дышащим материалом.
Еще один миф вокруг клееного бруса заключается в том, что это – холодный материал. Если бы это было так, то вряд ли архитекторы стали бы возводить из него двухэтажный особняк в Ленинградской области. Стены из клееного бруса намного лучше удерживают тепло, чем стены из бревен, несмотря на то, что визуально они выглядят тоньше. Изящная фактура материала бесспорно является еще одним неоспоримым преимуществом клееного бруса.
Как же выглядит двухэтажный коттедж внутри? В отличие от современного и светлого фасада, интерьер гостиной соединяет элементы скандинавского стиля, кантри и столь модного нынче потертого шика. Мягкая мебель бежевого цвета, деревянные стены и пол создают уютную, домашнюю атмосферу, характерную для шале. Правда от настоящих шале, представляющих собой не более, чем маленький сельский домик, эта постройка отличается значительно большей площадью. Минимум мебели и огромный камин – кажется, что в этой гостиной есть все необходимое для комфортного отдыха в холодные зимние вечера.
Массивная деревянная мебель, клетчатые занавески и букетик полевых цветов воссоздают знакомую с детства атмосферу
бабушкиного дома. Современный спиралевидный светильник удивительным образом вписывается в стилизованную под деревенский стиль кухню.
Искусственно состаренный комод и сундук олицетворяют ностальгические мотивы, прослеживающиеся в интерьере дома. Особняком в спальной комнате является изголовье кровати с утяжкой пуговицами, характерное скорее для классических интерьеров. Несмотря на некоторую стилистическую разноплановость, все предметы мебели и декора этой комнаты соединяются в гармоничный ансамбль. Спальня наполнена светом и теплом, в ней все буквально
дышит комфортом и располагает к идиллическому отдыху.
Небольшой фрагмент ванной позволяет предположить, что все без исключения комнаты этого дома имеют характерную обивку из светлого дерева. Уникальность скандинавского стиля в том, что несмотря на использование
тяжелых материалов, интерьер всегда получается легким и немного сказочным. Особое очарование ванной придает скошенный потолок, зрительно увеличивающий комнату.
Зимняя сказка в загородном доме невозможна без сауны. Лечебный эффект сауны очевиден – здесь можно не только снять усталость, но и подлечить травмы, нормализовать давление, сауна способствует выведению из организма токсинов и шлаков. Представленная на фото сауна относится к категории брусковых, а это значит, что изготовлена она из натурального дерева и по праву считается экологически чистой.