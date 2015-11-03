Дерево в ванной комнате: 21 чудо-проект

Блистательные дизайнерские идеи о том, как сделать ванную похожей на SPA-салон, оформить в стиле рустик или эко-минимализма. Наша фото-подборка призвана показать, как красиво натуральные материалы смотрятся даже в небольших помещениях, а обработка маслом или лаком позволяет использовать их еще и во влажных.

21 идея, чтобы сделать вашу ванную невероятно красивой. Они подобраны согласно эко-тенденциям в дизайне интерьеров. Посмотрим на эти чудеса?