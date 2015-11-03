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Дерево в ванной комнате: 21 чудо-проект

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
El continente y el contenido, Coblonal Arquitectura Coblonal Arquitectura Ванная комната в скандинавском стиле
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Блистательные дизайнерские идеи о том, как сделать ванную похожей на SPA-салон, оформить в стиле рустик или эко-минимализма. Наша фото-подборка призвана показать, как красиво натуральные материалы смотрятся даже в небольших помещениях, а обработка маслом или лаком позволяет использовать их еще и во влажных.

21 идея, чтобы сделать вашу ванную невероятно красивой. Они подобраны согласно эко-тенденциям в дизайне интерьеров. Посмотрим на эти чудеса?

Современный подход

homify Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
homify

homify
homify
homify

Первый проект, о котором нам хочется рассказать, выполнен в современном стиле. Пол, акцентная стена и часть мебели здесь выполнены из натурального дерева. Другие стены оформлены мозаикой, а пол в душевой кабине — мрамором. Таким образом, мы получаем гармоничное сочетание различных материалов и находим золотую середину.

Городская эстетика

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka Ванная комната в скандинавском стиле
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

В этом проекте, выполненном в скандинавском стиле, очень просто найти главные идеи, идеально позволяющие вписать дерево в интерьер ванной комнаты. В первую очередь дизайнер решил с помощью дерева оформить выступ, созданный для встроенных сливных систем, а затем добавил большую полочку для раковины и пару маленьких тумбочек для хранения.

SPA-relax

Casa Belvedere, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Спа в стиле модерн
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Этот потрясающий деревянный подиум в ванной комнате может быть использован не только для джакузи, но и для обычной ванной чаши. Рядом — изделия из натуральных материалов, кресло с плетеной спинкой и просто очарование Востока.

Новый взгляд на шале

Chalet - Megeve Fr, Andrea Rossini Architetto Andrea Rossini Architetto Ванная комната в рустикальном стиле
Andrea Rossini Architetto

Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto
Andrea Rossini Architetto

Этот интересный проект в стиле шале реализует мечту о брутальном деревянном декоре, который для практичности скомбинирован с плитами из натурального камня. Обратите внимание на эксклюзивные полочки, поставленные над выступом для встроенных сливов и деревянный экран для ванной чаши.

Этническая богема

Provence Villa in İstanbul, Orkun Indere Interiors Orkun Indere Interiors Ванная комната в стиле кантри
Orkun Indere Interiors

Provence Villa in İstanbul

Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors
Orkun Indere Interiors

Очень аутентичная ванная комната в богемном стиле расположена на мансардном этаже в старом турецком доме. Пол и потолок с балками здесь выполнены из дерева, как и оформление арочного прохода.

​ Люксовый минимализм

Apartamento na Pompeia, São Paulo, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores Ванная комната в стиле модерн
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

В маленькой ванной комнате изящнее всего будут смотреться небольшие, но эффектные предметы мебели из натурального дерева, например, с подсветкой. И тогда даже совсем крохотное пространство будет выглядеть роскошно.

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На модной волне

Pomaseiuno, TecMa Solutions TecMa Solutions Дома в стиле модерн
TecMa Solutions

TecMa Solutions
TecMa Solutions
TecMa Solutions

Совмещение ванной комнаты и спальни согласно нашим законам возможно лишь в ограниченных случаях, например, с использованием перегородок. Но никто при этом не запрещает вам использовать одинаковый тип натуральной деревянной половой доски для обоих помещений.

Ванная в стиле рустик

LOFT, INTERNO B INTERNO B Ванная комната в эклектичном стиле
INTERNO B

INTERNO B
INTERNO B
INTERNO B

В этой атмосферной ванной — тоже деревянные потолки и мебель. Комната кажется очень уютной и домашней.

Легкий французский прованс

Wiejska chata, Studio Projektowe RoRO interior + design Studio Projektowe RoRO interior + design Ванная комната в стиле кантри
Studio Projektowe RoRO interior + design

Studio Projektowe RoRO interior + design
Studio Projektowe RoRO interior + design
Studio Projektowe RoRO interior + design

Очень привлекательной может стать идея создания деревянного подстолья для раковины из половинки старого стола, ведь такую работу многие могут осилить. Только посмотрите, как изящно такой предмет мебели смотрится в голубом цвете! Не забудьте про полочку и деревянную отделку стен.

Брутальный урбанизм

Ein Bad wie im Freien, raphaeldesign raphaeldesign Ванная в средиземноморском стиле
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

Использование коры, грубо отесанного дерева темных пород и просто изделий в стиле рустик может стать отличной основной дизайн-проекта.

Тропический рай

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores Ванная комната в рустикальном стиле
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

В тропическом стиле дерево используется постоянно, как и плетеные корзинки, бамбук, мыльницы и предметы декора из массива дерева. В таком интерьере присутствуют сочные южные краски, этнические орнаменты и, иногда, мозаичная кладка на полу или стенах.

Своими силами

homify Ванная комната в тропическом стиле
homify

homify
homify
homify

В этой ванной комнате уже не новая деревянная дверь с зеркальными вставками используется рядом с умывальником. Удачная затея!

Эко-креатив

Lavabos e Banheiros, ARQ Ana Lore Burliga Miranda ARQ Ana Lore Burliga Miranda Ванная комната в рустикальном стиле
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Подставка для раковины из ствола дерева средних размеров (диаметр — около 40 сантиметров) навсегда запомнится вашим гостям!

Восточная сказка

Fazenda Santo Antônio do Leite, Mario Caetano e Eliane Pinheiro Mario Caetano e Eliane Pinheiro Ванная комната в стиле кантри
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro
Mario Caetano e Eliane Pinheiro

Яркие акценты, турецкие ковры и мозаика тоже хорошо сочетаются с натуральным деревом, особенно — в современной интерпретации этнического стиля.

Модернизм и эко

Cobertura Barra, ASP Arquitetura ASP Arquitetura Ванная комната в стиле модерн
ASP Arquitetura

ASP Arquitetura
ASP Arquitetura
ASP Arquitetura

Если вы — сторонник стиля модернизм в дизайне интерьера и цените прежде всего практичность, подумайте о варианте отделки деревом в таком формате, как на верхней фотографии.

Плавные изгибы

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этом шикарном проекте красота древесины взята под контроль и служит высокой цели — декору этой потрясающей комнаты.

Отделка деревом

Ванная комната ORT-interiors Ванная комната в эклектичном стиле
ORT-interiors

Ванная комната

ORT-interiors
ORT-interiors
ORT-interiors

На этой прелестной мансарде, в достаточно просторной ванной комнате отделка деревом стен и потолка помогает создать просторное и уютное помещение в новом доме.

Эко-минимализм

El continente y el contenido, Coblonal Arquitectura Coblonal Arquitectura Ванная комната в скандинавском стиле
Coblonal Arquitectura

Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura
Coblonal Arquitectura

Шикарный вариант отделки светлой сосной стен и потолка позволяет владельцам наслаждаться атмосферой дикого леса, не выходя из собственной ванной.

Эклектичные сочетания

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior Ванная комната в скандинавском стиле
Ольга Кулекина – New Interior

Honka, загородный дом для семьи из 6 человек

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

Два типа плитки, натуральная вагонка и паркет удачно смотрятся в душевой комнате на мансардном этаже по проекту Ольги Кулекиной.

Эффектная подача

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior Ванная комната в эклектичном стиле
GM-interior

Дом по Рублево-Успенскому шоссе

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Натуральный камень и древесина в природных условиях идут рука об руку, так почему бы им не дружить и в дизайне интерьера? Подсветка, дизайнерская сантехника и большие зеркала тоже не против такой компании.

​ Деревянные окна и двери

Villa CP, ZEST Architecture ZEST Architecture Ванная комната в рустикальном стиле
ZEST Architecture

Villa CP

ZEST Architecture
ZEST Architecture
ZEST Architecture

Если вы делаете ремонт в своей квартире или загородном доме и хотите легко и просто добавить дерева в интерьер ванной комнаты — купите деревянные двери и окна! Что может быть проще? Не забудьте и про деревянные подоконники. 

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