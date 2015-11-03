Дерево в ванной комнате: 21 чудо-проект

Блистательные дизайнерские идеи о том, как сделать ванную похожей на SPA-салон, оформить в стиле рустик или эко-минимализма. Наша фото-подборка призвана показать, как красиво натуральные материалы смотрятся даже в небольших помещениях, а обработка маслом или лаком позволяет использовать их еще и во влажных.
21 идея, чтобы сделать вашу ванную невероятно красивой. Они подобраны согласно эко-тенденциям в дизайне интерьеров. Посмотрим на эти чудеса?
Первый проект, о котором нам хочется рассказать, выполнен в современном стиле. Пол, акцентная стена и часть мебели здесь выполнены из натурального дерева. Другие стены оформлены мозаикой, а пол в душевой кабине — мрамором. Таким образом, мы получаем гармоничное сочетание различных материалов и находим золотую середину.
В этом проекте, выполненном в скандинавском стиле, очень просто найти главные идеи, идеально позволяющие вписать дерево в интерьер ванной комнаты. В первую очередь дизайнер решил с помощью дерева оформить выступ, созданный для встроенных сливных систем, а затем добавил большую полочку для раковины и пару маленьких тумбочек для хранения.
Этот потрясающий деревянный подиум в ванной комнате может быть использован не только для джакузи, но и для обычной ванной чаши. Рядом — изделия из натуральных материалов, кресло с плетеной спинкой и просто очарование Востока.
Этот интересный проект в стиле шале реализует мечту о брутальном деревянном декоре, который для практичности скомбинирован с плитами из натурального камня. Обратите внимание на эксклюзивные полочки, поставленные над выступом для встроенных сливов и деревянный экран для ванной чаши.
Очень аутентичная ванная комната в богемном стиле расположена на мансардном этаже в старом турецком доме. Пол и потолок с балками здесь выполнены из дерева, как и оформление арочного прохода.
В маленькой ванной комнате изящнее всего будут смотреться небольшие, но эффектные предметы мебели из натурального дерева, например, с подсветкой. И тогда даже совсем крохотное пространство будет выглядеть роскошно.
Совмещение ванной комнаты и спальни согласно нашим законам возможно лишь в ограниченных случаях, например, с использованием перегородок. Но никто при этом не запрещает вам использовать одинаковый тип натуральной деревянной половой доски для обоих помещений.
В этой атмосферной ванной — тоже деревянные потолки и мебель. Комната кажется очень уютной и домашней.
Очень привлекательной может стать идея создания деревянного подстолья для раковины из половинки старого стола, ведь такую работу многие могут осилить. Только посмотрите, как изящно такой предмет мебели смотрится в голубом цвете! Не забудьте про полочку и деревянную отделку стен.
Использование коры, грубо отесанного дерева темных пород и просто изделий в стиле рустик может стать отличной основной дизайн-проекта.
В тропическом стиле дерево используется постоянно, как и плетеные корзинки, бамбук, мыльницы и предметы декора из массива дерева. В таком интерьере присутствуют сочные южные краски, этнические орнаменты и, иногда, мозаичная кладка на полу или стенах.
В этой ванной комнате уже не новая деревянная дверь с зеркальными вставками используется рядом с умывальником. Удачная затея!
Подставка для раковины из ствола дерева средних размеров (диаметр — около 40 сантиметров) навсегда запомнится вашим гостям!
Яркие акценты, турецкие ковры и мозаика тоже хорошо сочетаются с натуральным деревом, особенно — в современной интерпретации этнического стиля.
Если вы — сторонник стиля модернизм в дизайне интерьера и цените прежде всего практичность, подумайте о варианте отделки деревом в таком формате, как на верхней фотографии.
В этом шикарном проекте красота древесины взята под контроль и служит высокой цели — декору этой потрясающей комнаты.
На этой прелестной мансарде, в достаточно просторной ванной комнате отделка деревом стен и потолка помогает создать просторное и уютное помещение в новом доме.
Шикарный вариант отделки светлой сосной стен и потолка позволяет владельцам наслаждаться атмосферой дикого леса, не выходя из собственной ванной.
Два типа плитки, натуральная вагонка и паркет удачно смотрятся в душевой комнате на мансардном этаже по проекту Ольги Кулекиной.
Натуральный камень и древесина в природных условиях идут рука об руку, так почему бы им не дружить и в дизайне интерьера? Подсветка, дизайнерская сантехника и большие зеркала тоже не против такой компании.
Если вы делаете ремонт в своей квартире или загородном доме и хотите легко и просто добавить дерева в интерьер ванной комнаты — купите деревянные двери и окна! Что может быть проще? Не забудьте и про деревянные подоконники.
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