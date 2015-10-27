До и После: Из руин в очень модное гнездышко

Не побоимся сказать прямо – вы очень пожалеете, если пройдете мимо этой увлекательной переделки!

Представьте себе как выглядит маленький и давно разорившийся завод по производству кисло-молочных изделий? Когда-то его постоянными жителями были огромные и сложные машины, из которых под чутким руководством работниц фабрики на конвейер выходили сотни пачек молока, йогуртов, творожных сырков и прочих полезных продуктов. Но несколько десятков лет назад скромная мануфактура не выдержала конкурентной борьбы с корпорациями-гигантами, и ее двери закрылись казалось бы навсегда.

Тем не менее, судьба подарила помещению шанс на вторую жизнь. Изрядно потрепанный временем дом был обнаружен молодым испанским архитектором Луисом Корбелла, который разработал план по спасению дома.