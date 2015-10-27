До и После: Из руин в очень модное гнездышко

Не побоимся сказать прямо – вы очень пожалеете, если пройдете мимо этой увлекательной переделки!
Представьте себе как выглядит маленький и давно разорившийся завод по производству кисло-молочных изделий? Когда-то его постоянными
жителями были огромные и сложные машины, из которых под чутким руководством работниц фабрики на конвейер выходили сотни пачек молока, йогуртов, творожных сырков и прочих полезных продуктов. Но несколько десятков лет назад скромная мануфактура не выдержала конкурентной борьбы с корпорациями-гигантами, и ее двери закрылись казалось бы навсегда.
Тем не менее, судьба подарила помещению шанс на вторую жизнь. Изрядно потрепанный временем дом был обнаружен молодым испанским архитектором Луисом Корбелла, который разработал план по спасению дома.
По просьбе архитектора строители вынесли из помещения все ненужные предметы, после чего было решено начать реконструкцию. Как и ожидалось, в здании, куда на протяжении многих лет не ступала нога человека, было холодно и сыро. Однако архитекторы знали, какой потенциал скрыт в этих стенах, и незамедлительно приступили к работе.
Вот это да! Отличный пример, как талант и опыт архитекторов позволяет обратить минусы помещения в плюсы. Тренд переделывать бывшие маленькие заводы в жилые апартаменты появился еще в 90-е годы, но далеко не все подобные проекты оборачивались успехом. Из-за слишком высоких потолков, характерных для индустриальных зданий, жители чувствовали себя неуютно. Осветить такую большую жилплощадь также было непросто, поэтому в некоторых уголках лофта даже при дневном свете приходилось устанавливать лампы.
Но в данном случае трансформация помещения прошла
на ура. Архитекторы позаботились о том, чтобы в апартаментах было как можно больше окон, и жители не испытывали недостатка в естественном освещении. Проблема высоких потолков была решена за счет цокольного этажа, благодаря которому дизайн комнаты выглядит изысканно и незаурядно.
Под цокольным этажом огромной комнаты разместились кухня и столовая. Когда хозяевам квартиры надоест принимать пищу традиционным способом, они могут прилечь на гамак и неторопливо потягивать коктейль, любуясь на стильно оформленные апартаменты.
Кажется, что архитекторы, работавшие над проектом – настоящие волшебники. Каждому помещению была подобрана самая подходящая роль. Длинный и узкий проход, ведущий на лестничный проем, превратился в небольшую библиотеку, в которой нашлось место для нескольких десятков книг. Деревянные балки и кирпичная колонна как будто выступают связующим звеном между двумя очень разными эпохами, свидетелем которых довелось стать этому зданию.
Как вы думаете, куда вела лестница, которую мы видели на предыдущем фото? Конечно же, в спальную комнату. В отличие от гигантской гостиной, спальня выглядит более чем скромно – широкая кровать, несколько составленных в ряд одинаковых шкафов, семейные фото, прикроватная лампа. За
вау эффект здесь отвечает спрятанная за прозрачным стеклом прозрачная ванная. Еще один комплимент в сторону работавших над проектом специалистов!
Новым хозяевам лофта повезло вдвойне. Переехав в здание бывшей молочной фабрики, они не только обрели уютные двухэтажные апартаметы, но и обзавелись собственным небольшим двориком, на котором можно весело проводить летние деньки. Высокая кирпичная стена защитит жителей дома от любопытных взглядов соседей, позволив им наслаждаться теплыми лучами солнца и обществом друг друга.
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