Модернизм в черном цвете

Шикарный проект от японских архитекторов порадует вас неожиданным подходом в загородном доме в стиле модернизма.
Оригинальная отделка фасадов заключается не только в выбранном цвете, но и ее текстурированной поверхности. Вся конструкция буквально пропитана духом немецкой практичности, несмотря на расположение в другой части света. Здесь — асимметрия, интересные конструкции и даже внутренний дворик оформлены с особой любовью к простым линиям.
Сможет ли японский проект стать прекрасным примером того, как модернизм отлично может ужиться с любой этнической культурой и стать практичной основой для традиционного дизайна? Давайте посмотрим… .
Сами архитекторы назвали проект S House и считают эклектичным, ведь в нем сочетаются не только традиции модернизма, но и исконно японские. Последние особенно заметны в лаконичном дизайне интерьера в стиле восточного минимализма, приправленного черными акцентами и современным подходом к декору.
Отдельная тема — геометричный внутренний дворик из камней, созданный с долей символизма. Очень четкие линии в расположении камней и плит, созданных на основе речной гальки, выглядят особенно стильно на маленьком пространстве.
Светлая гостиная является большим отступлением от японских традиций из-за наличия европейского дивана и TV-зоны, но ощущение этнического минимализма в помещении все-таки осталось.
Черно-белый дуэт ощущается очень приятным на фоне залитого солнцем внутреннего дворика, интересной отделки потолка с плоской имитацией потолочных балок и двусветного освещения.
В другой части первого этажа мы найдем кухню-столовую. Здесь присутствует большое количество металла, столешница и предметы быта из нержавеющей стали, как в стиле индастриал. Сочетание двух столь строгих направлений в дизайне и японской атмосферы создало очень интересный, действительно эклектичный интерьер.
Контрасты черного и белого лучше всего смотрятся в маленьких объемах, как эта черная лестница на фоне белой стены или черные фото-рамки на другой. Интересный выбор деревянного узора для отделки пола вносит в этот дизайн-проект еще большую геометричность.
Планировка в доме является наполовину открытой. Наличие дверных проемов было сведено к минимуму, хотя традиционное зонирование вокруг длинного коридора осталось.
Красиво удалось реализовать и систему освещения в доме. Если вы присмотритесь, то не заметите ни одного затененного угла, а верхний лестничный холл и вовсе сверкает от обилия солнечного света.
Еще более эффектной выглядит ванная комната, оформленная с долей гламурного антуража. Красиво отражающая свет черная мозаика является главной частью акцентной стены, на которой вы найдете большое зеркало, столик для раковины и зону будуара. Оттенок венге отлично сочетается с черным цветом в любом формате, и здесь дизайнер удачно использовал этот факт.
А идея размещения окон на разных стенах дает небольшой ванной комнате иллюзию простора. Очень важно в данном случае найти компромисс между приватностью и количеством солнечного света, и здесь матовые окна, очень узкие и расположенные под потолком, являются лучшим решением.
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