Модернизм в черном цвете

Шикарный проект от японских архитекторов порадует вас неожиданным подходом в загородном доме в стиле модернизма.

Оригинальная отделка фасадов заключается не только в выбранном цвете, но и ее текстурированной поверхности. Вся конструкция буквально пропитана духом немецкой практичности, несмотря на расположение в другой части света. Здесь — асимметрия, интересные конструкции и даже внутренний дворик оформлены с особой любовью к простым линиям.

Сможет ли японский проект стать прекрасным примером того, как модернизм отлично может ужиться с любой этнической культурой и стать практичной основой для традиционного дизайна? Давайте посмотрим… .