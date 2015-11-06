Роскошная современная элегантность

С заднего дворика нам открывается отличный вид на террасу со стеклянными перилами и красивую клумбу, украшающую цокольный этаж прямо по периметру и закрывая его однотонные фасады. Эта часть здания находится на уровне земли и является хозяйственно-технической, тогда как общественные зоны расположились уже на втором этаже, вместе с летней кухней и террасой, а уже на третьем мы найдем спальни и ванные комнаты.

Ландшафтный дизайн очень лаконично выражен в геометричных посадках. Высокий забор, окружающий всю территорию виллы, украшен зелеными насаждениями, а на лестнице на веранду — тропические кусты, похожие на пальмы. Настоящая же пальма в минималистичном контейнере находится на террасе, создавая здесь летнее настроение круглый год.