Роскошная современная элегантность

Бразильское архитектурное бюро Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. удивило нас своим новым проектом многоуровневой виллы в стиле минимализм. Четкие линии, легкие грани и трендовые идеи в дизайне экстерьера и интерьера выглядят особенно красиво на фоне загородного образа жизни. А натуральное дерево и камень в современном исполнении отлично подходят под столь шикарный проект.
С заднего дворика нам открывается отличный вид на террасу со стеклянными перилами и красивую клумбу, украшающую цокольный этаж прямо по периметру и закрывая его однотонные фасады. Эта часть здания находится на уровне земли и является хозяйственно-технической, тогда как общественные зоны расположились уже на втором этаже, вместе с летней кухней и террасой, а уже на третьем мы найдем спальни и ванные комнаты.
Ландшафтный дизайн очень лаконично выражен в геометричных посадках. Высокий забор, окружающий всю территорию виллы, украшен зелеными насаждениями, а на лестнице на веранду — тропические кусты, похожие на пальмы. Настоящая же пальма в минималистичном контейнере находится на террасе, создавая здесь летнее настроение круглый год.
Шикарная массивная дверь, имеющая необычную конструкцию, открывается не распашным способом, а скользит на колесиках так, что в открытом состоянии позволяет входить в дом сразу небольшой компании друзей или коллег, пришедших на деловой ужин, и даже вносить крупногабаритную мебель.
Парадная клумба представлена всего двумя типами растений, которые благодаря интересной форме листьев отлично смотрятся на фоне отделки экстерьера натуральным деревом. Впрочем, для стиля минимализм это очень традиционный прием в ландшафтном дизайне — использовать форму и необычную текстуру растений в контрасте с современной архитектурой.
Просторные помещения виллы на первом этаже имеют легкие стеклянные заграждения, которые при желании не используются, создавая одно открытое общее пространство.
Внизу мы найдем парадные гостиную с TV-зоной и столовую, дополнительную столовую при кухне и двусветную каминную комнату с видом на бассейн. Все комнаты имеют различную атмосферу и поэтому используются в разных случаях.
Первая комната, которую мы видим на входе в дом — это парадная гостиная со стеклянной лестницей на второй этаж и интересной барной стойкой при диване. Хозяева дома часто используют ее, если хотят пообедать и посмотреть тв-шоу одновременно.
В другой части дома мы найдем каминную комнату с особенно высокими потолками и шикарным видом на патио и бассейн. Из окна открывается панорама на зеленые холмы вдали, а особенно элегантные светло-серые шторы работают с помощью специального механизма.
Оригинальным элементом в дизайне этой прекрасной террасы стала зеленая площадка с настоящим газоном для отдыха на шезлонгах с видом на бассейн. Кроме нее возле дома — классическое арабское патио, а дополнительная терраса со столовой группой осталась за кадром.
На первом этаже есть и еще одна потрясающая комната, с видом на террасы и окружающие виллы, расположенные на нескольких холмах. Здесь — личный SPA-салон с сауной, душевыми и ванной-джакузи. Интерьер, выдержанный в современном стиле, радует изысканными этническими элементами для создания антуража полного расслабления.
Глянцевый интерьер в стиле гламурного шика находится на третьем уровне виллы. Оформленный в почти полностью белоснежных тонах с добавлением оттенка слоновой кости и темного ореха в паркете он выглядит очень похожим на королевские покои современности.
Изящная ванная комната сразу привлекает внимание шикарным венецианским зеркалом, встроенным в еще большее зеркало. Очень интересный прием позволяет сделать традиции удобными и в наше время.
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